Do lutowej pensji należy się 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić

Specjalny dodatek do pensji otrzymują ci, którzy pracują w nocy. Kwota nie jest stała. Jej wysokość zależy między innymi od liczby godzin pracy w danym miesiącu. Lutowy bilans daje ich sto sześćdziesiąt. Ile dokładnie wyniesie maksymalny dodatek za nocną pracę w tym miesiącu?

Za pracę w nocy przysługuje specjalny dodatek do wynagrodzenia. Wedle ustawowych regulacji to czas między godziną dwudziestą pierwszą a siódmą. Żeby do dodatku zyskać prawo, trzeba spędzić co najmniej trzy godziny pracy w tym przedziale, w każdej dobie lub minimum 25 proc. jego czasu pracy w okresie rozliczeniowym powinno przypadać na porę nocną.

Te ekstrapieniądze przysługują za każdą godzinę nocnej pracy. To 20 procent stawki godzinowej, która jest pochodną minimalnej pensji. Wysokość dodatku w poszczególnych miesiącach jest zróżnicowana, bo zależy od liczby przepracowanych godzin.

Aby obliczyć wysokość dodatku, należy obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę podzielić przez liczbę godzin pracy przepracowanych w danym miesiącu - wyjaśnia serwis pulshr.pl. Otrzymaną godzinową stawkę dodatku należy pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w nocy w danym miesiącu.

Od 2026 stawki za pracę nocną poszły w górę

Od tego roku stawki za pracę w nocy są większe, bo w górę poszło minimalne wynagrodzenie, które od pierwszego dnia stycznia wynosi 4806 zł brutto, czyli 3605,85 zł netto. Liczba godzin pracy w lutym to 160. Stawka wynosi 6,01 zł brutto za każdą z nich. Łatwo policzyć, że daje to dokładnie 961,60 zł brutto dodatku zł do pensji.

A oto stawki dodatku za pracę w nocy na 2026 na każdy miesiąc

Liczba godzin pracy w styczniu to 160 dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto

Liczba godzin pracy w lutym to także 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto

Liczba godzin pracy w marcu to 176 dodatek za godziny nocne - 5,46 zł brutto

Liczba godzin pracy w kwietniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72 zł brutto

Liczba godzin pracy w maju to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto,

Liczba godzin pracy w czerwcu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72zł brutto,

Liczba godzin pracy w lipcu to 184, dodatek za godziny nocne - 5,22 zł brutto

Liczba godzin pracy w sierpniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto

Liczba godzin pracy we wrześniu to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto

Liczba godzin pracy w październiku to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto

Liczba godzin pracy w listopadzie to 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto

Liczba godzin pracy w grudniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01zł brutto

Nie każdy może wykonywać pracę w godzinach nocnych

W porze nocnej nie mogą pracować wszyscy zatrudnieni. Zgodnie z ustawowymi regulacjami wyłączenia obejmują kobiety w ciąży, pracowników młodocianych, czyli osoby poniżej 18. roku życia, także pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 8. Na tej liście są też osoby z niepełnosprawnością, chyba że lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wyrazi zgodę na taką pracę.

