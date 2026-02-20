Tym, którzy mają umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata. Można otrzymać duży zastrzyk gotówki. Czy trzeba się upomnieć o te pieniądze?

Dla jednych to świadoma decyzja o zakończeniu zawodowej aktywności, dla innych naturalna konsekwencja osiągnięcia wieku emerytalnego. Tym, którzy żegnają się z pracą należy się odprawa emerytalna. To jednorazowe świadczenie, które ma stanowić finansowe przejście między wynagrodzeniem a emeryturą. Pojawia się jednak pytania. Jaka jest wysokość tej kwoty czy trzeba składać specjalny wniosek, aby ją otrzymać, czy też pieniądze trafiają do pracownika automatycznie.

Minimalna kwota to dopiero początek

Przepisy Kodeksu pracy wyznaczają podstawową granicę, ale nie zawsze oddają pełny obraz sytuacji. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami odprawa emerytalna nie może być niższa niż równowartość jednego miesięcznego wynagrodzenia pracownika. To ustawowe minimum, które przysługuje każdemu zatrudnionemu na umowę o pracę, o ile kończy zatrudnienie w związku z przejściem na emeryturę.

W praktyce jednak kwota ta często okazuje się wyższa. W wielu zakładach pracy obowiązują dodatkowe regulacje. Chodzi o układy zbiorowe, regulaminy wynagradzania czy wewnętrzne porozumienia, które przewidują korzystniejsze warunki. Dotyczy to szczególnie instytucji publicznych oraz dużych organizacji, gdzie odprawa emerytalna może być wielokrotnością miesięcznej pensji.

Nie tylko pensja zasadnicza. Liczy się pełne wynagrodzenie

Podstawą do obliczenia odprawy nie jest wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze. Przepisy wskazują jasno, że pod uwagę bierze się przeciętne miesięczne wynagrodzenie z trzech miesięcy poprzedzających zakończenie stosunku pracy.

Oznacza to, że w wyliczeniach uwzględniane są wszystkie składniki wynagrodzenia, jakie pracownik regularnie otrzymywał. Wliczają się więc premie, dodatki funkcyjne, nagrody, a także inne świadczenia pieniężne wynikające z umowy lub regulaminu pracy. Im wyższe i bardziej zróżnicowane wynagrodzenie, tym wyższa odprawa emerytalna.

To właśnie dlatego ci, którzy piastują stanowiska kierownicze czy też ci, którzy mają liczne dodatki, mogą liczyć na znacznie wyższe świadczenie niż wynikałoby to z samej pensji podstawowej.

Staż pracy może zwiększyć odprawę nawet kilkukrotnie

Nie wszyscy pracownicy kończą swoją karierę zawodową z taką samą odprawą. W sektorze publicznym obowiązują szczególne regulacje, które uzależniają wysokość świadczenia od długości zatrudnienia.

W przypadku pracowników samorządowych wysokość odprawy rośnie wraz ze stażem pracy. Po dziesięciu latach zatrudnienia przysługuje równowartość dwóch miesięcznych wynagrodzeń. Po piętnastu latach kwota wzrasta do trzech pensji. Najwyższy próg osiągają pracownicy z co najmniej dwudziestoletnim stażem. W ich przypadku odprawa może wynieść równowartość aż sześciu miesięcznych wynagrodzeń. To znacząca różnica, która pokazuje, że długoletnia praca w jednej instytucji przekłada się na realne wsparcie finansowe na zakończenie kariery.

Nauczyciele odchodzą na szczególnych zasadach

Odrębne przepisy regulują sytuację nauczycieli. W ich przypadku zasady wypłaty odprawy określa Karta Nauczyciela, która przewiduje korzystniejsze warunki niż ogólne regulacje Kodeksu pracy. Pedagodzy z odpowiednio długim stażem mogą liczyć na odprawę w wysokości dwóch lub trzech miesięcznych wynagrodzeń. Wysokość świadczenia zależy od liczby przepracowanych lat oraz spełnienia warunków określonych w przepisach. To rozwiązanie uwzględnia specyfikę zawodu, w którym wieloletnia praca jest normą, a zakończenie kariery zawodowej często następuje po kilkudziesięciu latach zatrudnienia.

Nie każdy przypadek oznacza automatyczne prawo do odprawy

Choć odprawa emerytalna jest świadczeniem powszechnym, istnieją sytuacje, w których pracownik nie może jej otrzymać. Najważniejszą z nich jest wcześniejsze pobranie takiej odprawy u innego pracodawcy. Świadczenie to przysługuje bowiem tylko raz w życiu zawodowym.

Drugim przypadkiem jest kontynuowanie zatrudnienia mimo uzyskania prawa do emerytury lub renty. Sam fakt nabycia uprawnień nie oznacza jeszcze zakończenia stosunku pracy, a tym samym nie rodzi obowiązku wypłaty odprawy.

Dopiero rzeczywiste rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę powoduje powstanie prawa do tego świadczenia.

Pracownik nie musi składać wniosku, ale warto dopilnować formalności

Wypłata odprawy emerytalnej należy do obowiązków pracodawcy i nie wymaga składania odrębnego wniosku przez pracownika. Świadczenie powinno zostać wypłacone najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli jednak pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku, pracownik ma prawo dochodzić swoich należności. W takim przypadku może domagać się nie tylko samej odprawy, lecz także odsetek za opóźnienie.

Pierwszym krokiem powinno być pisemne wezwanie do zapłaty, w którym wskazana zostanie należna kwota oraz termin jej uregulowania. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, sprawa może trafić do sądu pracy.

Odprawa emerytalna jest więc nie tylko symbolicznym zakończeniem zawodowej drogi, lecz także konkretnym świadczeniem finansowym, które ma pomóc w przejściu do nowego etapu życia, już poza rynkiem pracy.