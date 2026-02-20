REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Najem w 2026 r. Wszystko, co musisz wiedzieć jako wynajmujący: jak urządzić mieszkanie na wynajem [WYWIAD]

Najem w 2026 r. Wszystko, co musisz wiedzieć jako wynajmujący: jak urządzić mieszkanie na wynajem [WYWIAD]

20 lutego 2026, 12:39
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
mieszkanie na wynajem jak urządzić 2026 najem wynajmowanie mieszkania
Mieszkanie na wynajem 2026 - jak urządzić wynajmowane mieszkanie, jaki najem wybrać, jakie mieszkanie
Shutterstock

Najem w 2026 r. to wciąż dobry sposób na zarobek. Co musisz wiedzieć jako wynajmujący? Jaki najem najbardziej się opłaca: krótko, długo czy średnioterminowy? Jakie mieszkanie mają największą szansę na szybkie wynajęcie? W końcu jak urządzić mieszkanie na wynajem? Opowiada ekspertka Ewa Wielgórska, prezes zarządu Fairy Flats.

Wynajmowanie mieszkania jako sposób na zarobek

Emilia Panufnik, redaktor infor.pl: Czy w Polsce najem wciąż jest dobrym sposobem zarobkowania?

Ewa Wielgórska, prezes zarządu Fairy Flats: Tak, najem nadal pozostaje jednym z bardziej stabilnych sposobów lokowania kapitału i generowania dochodu pasywnego. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że rentowność najmu w Polsce stopniowo spada. Obecnie coraz trudniej przebić psychologiczną barierę około 5% rentowności netto, zwłaszcza w największych miastach. To zjawisko jest zupełnie naturalne i przypomina sytuację w krajach Europy Zachodniej, gdzie nieruchomości są drogie w zakupie, a jednocześnie relatywnie przystępne cenowo dla najemców, którzy często nie mogą sobie pozwolić na kredyt czy zakup mieszkania.

Ewa Wielgórska najem wywiad

Ewa Wielgórska, prezes zarządu Fairy Flats

Źródło zewnętrzne

Warto przy tym patrzeć szerzej i uwzględniać trendy demograficzne. Nie wszystkie lokalizacje rozwijają się równomiernie — część dużych aglomeracji nadal przyciąga nowych mieszkańców, studentów czy specjalistów, podczas gdy mniejsze miasta i niektóre regiony zmagają się z ujemnym przyrostem ludności. To sprawia, że najem nadal może być świetnym biznesem, ale tylko wtedy, gdy inwestujemy świadomie.

Co wybrać: najem długoterminowy czy krótkoterminowy?

Osobiście, w przypadku moich kilku mieszkań w Warszawie, zdecydowałam się na najem krótko- i średnioterminowy. Paradoksalnie uważam, że w praktyce jest to model mniej ryzykowny niż klasyczny najem długoterminowy. Nie muszę budować wieloletniej relacji z jednym konkretnym najemcą ani obawiać się sytuacji, w której ktoś „zasiedzi się” w lokalu lub zacznie go zaniedbywać. Rotacja jest większa, ale dzięki dobrej organizacji i sprawnej obsłudze daje to poczucie kontroli nad nieruchomością. Co więcej, przy odpowiedniej jakości mieszkania i dobrych opiniach na platformach rezerwacyjnych, problem pustostanów jest minimalny — lokal potrafi wynajmować się bardzo dobrze nawet poza wysokim sezonem. Rentowność najmu krótkoterminowego również bywa wyższa, o ile spełnione są dwa kluczowe warunki: lokalizacja oraz standard mieszkania. Wielu naszych klientów wybiera właśnie ten model, ale oczywiście jeśli ktoś preferuje najem długoterminowy, również zapewniamy pełną obsługę w tym zakresie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mieszkanie na wynajem - jak urządzić?

Jakie mieszkania najbardziej opłaca się wynajmować?

Najważniejszym czynnikiem zawsze była i pozostaje lokalizacja. Są takie miejsca w Warszawie, gdzie po wystawieniu ogłoszenia telefon dzwoni od razu, a są dzielnice, w których na najemcę trzeba poczekać znacznie dłużej. To często kwestia mody, wygody dojazdu do pracy czy bliskości centrów biznesowych. Przykładowo, dziś bardzo popularne są okolice bliskiej Woli czy Służewca. Najemcy coraz bardziej zwracają uwagę na jakość wykończenia i udogodnienia: garaż, balkon, klimatyzację, dobre AGD czy funkcjonalny układ mieszkania.

Mieszkania urządzone kilka lat temu w sposób „budżetowy” — białe ściany, szara sofa i najtańsza kuchnia — nie zawsze są już gwarantem sukcesu. Co ciekawe, wiele osób woli nawet lokale nieco starsze, ale wykończone solidnie, trwałymi materiałami i z charakterem.

Jak w 2026 r. urządzić mieszkanie, aby szybko znaleźć najemcę?

W 2026 roku zdecydowanie nie opłaca się oszczędzać na jakości. Najtańsze materiały i niesprawdzone ekipy remontowe potrafią wygenerować więcej kosztów w przyszłości niż początkowa oszczędność. Dobre mieszkanie to mieszkanie bezawaryjne, estetyczne i takie, które dobrze wygląda nawet po kilku latach intensywnego użytkowania. Warto inwestować w elementy wyróżniające: ciekawy design, przemyślane meble w zabudowie, wygodne łóżka, dobre oświetlenie. Najemcy szukają dziś nie tylko „lokum”, ale miejsca, w którym naprawdę da się komfortowo żyć.

Wyposażenie mieszkania na wynajem

Czego najemcy zwykle poszukują w mieszkaniach?

Na polskim rynku standardem są mieszkania w pełni wyposażone, dlatego najemcy bardzo dokładnie sprawdzają funkcjonalność lokalu. W kuchni sprzęty AGD są obowiązkowe — a zmywarka stała się już praktycznie „must have”. Najemcy zwracają uwagę na to, czy pralka jest wystarczająca, czy jest odpowiednia ilość miejsca do przechowywania, czy zmieszczą się w szafach i czy mieszkanie oferuje wygodną przestrzeń do pracy.

Ogromnie wzrosło także znaczenie komfortowego snu — dziś nikt nie chce spać na rozkładanej sofie na co dzień. Sofa ma być dodatkiem dla gości, a nie podstawowym miejscem do spania. Wygodne łóżko jest jednym z kluczowych elementów wyposażenia.

Najem w 2026 r. - trendy

Jakie trendy w najmie można zauważyć na 2026 rok i lata najbliższe?

Paradoksalnie w Polsce nadal marginalny jest prywatny najem na bardzo długie okresy. Niewielu właścicieli ma tych samych najemców przez kilkanaście lat lub więcej. Powód jest prosty — najemcy w Polsce nadal nie czują się w prywatnym najmie w pełni stabilnie. Raczej nie widzą swojej przyszłości w wynajmowanym mieszkaniu. Ten segment najmu w większym stopniu powinien być zagospodarowany przez programy rządowe czy TBS.

Prywatni inwestorzy działają więc głównie w modelu najmu „półdługiego” lub elastycznego: krótkoterminowego (do 30 dni) oraz średnioterminowego (do roku). Ten segment rozwija się dynamicznie w odpowiedzi na potrzeby mobilnych pracowników, relokowanych specjalistów, studentów zagranicznych czy osób przebywających czasowo w danym mieście.

Kluczowa staje się automatyzacja procesu wynajmu. Zarówno właściciele, jak i najemcy dostrzegli, że klasyczne ogłoszenia i prezentacje mieszkań są kosztowne i nieefektywne. Młodsze pokolenia preferują szybkie transakcje online, oparte na zaufaniu do platform rezerwacyjnych. Wynajem elastyczny daje właścicielom lepsze zarobki, mniej pustostanów i często bardziej jakościowego najemcę. W skrócie: trendem staje się połączenie potrzeby posiadania „bazy”, do której zawsze można wrócić, z rosnącą mobilnością i wynajmem na krótsze okresy.

Dziękuję za rozmowę.

Źródło: INFOR
