REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Lawina wniosków w ZUS. Zmiana w przepisach pozwala upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie

Lawina wniosków w ZUS. Zmiana w przepisach pozwala upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 marca 2026, 07:22
Maja Retman
Maja Retman
Lawina wniosków spadła na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
Lawina wniosków spadła na ZUS. Zmiany w przepisach pozwalają upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Na tę przełomową zmianę przepisów czekały miliony pracowników. Z nastaniem nowego roku staż pracy liczony jest zupełnie inaczej niż dotąd. Uwzględnia nie tylko etat, ale też lata przepracowane na zleceniu, w ramach własnej działalności gospodarczej czy poza granicami kraju. Nowe zasady mogą oznaczać więcej urlopu, wyższe dodatki stażowe i szybsze nagrody jubileuszowe. Warunkiem jest jednak uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przekazanie go pracodawcy. Skala zainteresowania jest ogromna. Do ZUS trafiły już setki tysięcy wniosków.

rozwiń >

Nowe zasady ustalania stażu pracy już obowiązują

To jedna z najbardziej oczekiwanych zmian w prawie pracy od lat. Od początku nowego roku do stażu pracy wliczane są nie tylko lata przepracowane na podstawie umowy o pracę, ale także okresy zatrudnienia na umowach zlecenia, prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz pracy wykonywanej za granicą. Do tej pory te formy aktywności zawodowej w wielu przypadkach nie miały znaczenia przy ustalaniu uprawnień pracowniczych. Ci, którzy mogli wykazać się wieloletnim doświadczeniem zawodowym formalnie mieli znacznie krótszy staż pracy niż wynikało to z rzeczywistego przebiegu ich kariery.

REKLAMA

REKLAMA

Nowe regulacje są już stosowane w instytucjach publicznych. W sektorze prywatnym zaczną obowiązywać od maja. Otwiera to drogę do uzyskania dodatkowych uprawnień przez tysiące pracowników, którzy dotąd nie mogli w pełni korzystać z przysługujących im świadczeń.

Zobacz również:

Więcej urlopu i realny wzrost wynagrodzenia

Nowe przepisy przekładają się na konkretne korzyści finansowe i socjalne. Najbardziej odczuwalną zmianą jest możliwość uzyskania dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Po przekroczeniu odpowiedniego stażu pracy pracownik zyskuje prawo do dwudziestu sześciu dni urlopu rocznie zamiast dwudziestu. Oznacza to nawet sześć dodatkowych dni wolnych w ciągu roku.

Znaczenie mają także dodatki stażowe, które funkcjonują w wielu instytucjach publicznych oraz części firm prywatnych. Po osiągnięciu określonego stażu wynagrodzenie zasadnicze wzrasta, niekiedy o kilkaset złotych miesięcznie. Z kolei w miejscach pracy, gdzie obowiązują nagrody jubileuszowe, doliczenie nowych okresów może przyspieszyć moment wypłaty kolejnego świadczenia nawet o kilka lat.

REKLAMA

Dla wielu osób oznacza to nie tylko większą liczbę dni wolnych, ale również wyraźną poprawę sytuacji finansowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zaświadczenie z ZUS to warunek uzyskania nowych uprawnień

Nowe zasady nie działają automatycznie. Aby dodatkowe okresy aktywności zawodowej zostały doliczone do stażu pracy, konieczne jest ich formalne potwierdzenie. Kluczowym dokumentem jest zaświadczenie wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dopiero po jego przedstawieniu pracodawca może uwzględnić nowe okresy przy ustalaniu uprawnień pracowniczych.

Resort rodziny wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie jednego zbiorczego zaświadczenia obejmującego wszystkie okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym. Taki dokument ułatwia pracę działom kadr i zmniejsza ryzyko błędów.

Jeżeli jednak ZUS nie ma pełnych danych, pracownik może przedstawić dodatkowe dokumenty, takie jak umowy, decyzje administracyjne lub inne zaświadczenia potwierdzające okresy zatrudnienia lub prowadzenia działalności.

Jak wygląda procedura uzyskania zaświadczenia

Procedura opiera się na danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zainteresowani muszą złożyć odpowiedni wniosek, który pozwala instytucji zweryfikować okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Po analizie danych ZUS wydaje zaświadczenie zawierające potwierdzone okresy aktywności zawodowej. Dokument ten stanowi podstawę do ponownego przeliczenia stażu pracy przez pracodawcę i przyznania nowych uprawnień.

Eksperci podkreślają, że dokładne wypełnienie wniosku ma duże znaczenie dla sprawnego przebiegu całej procedury. Im bardziej kompletne dane, tym szybciej można uzyskać dokument i uniknąć konieczności dodatkowych wyjaśnień.

Zobacz również:

Setki tysięcy wniosków trafiły już do ZUS

Zainteresowanie nowymi przepisami okazało się ogromne. Do ZUS wpłynęło już ponad 400 tysięcy wniosków o wydanie zaświadczeń potwierdzających okresy pracy i ubezpieczenia. To pokazuje, jak wiele osób przez lata pracowało w formach, które wcześniej nie były uwzględniane przy ustalaniu stażu pracy.

Tak duża liczba wniosków potwierdza, że zmiana przepisów ma realne znaczenie dla rynku pracy. Dla wielu pracowników oznacza to możliwość formalnego potwierdzenia doświadczenia zawodowego, które dotąd nie przekładało się na ich uprawnienia.

W przypadku braków w dokumentacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi postępowanie wyjaśniające. W takiej sytuacji konieczne może być uzupełnienie wniosku i dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie krok po kroku

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć elektronicznie za pośrednictwem konta w ZUS. Aby to zrobić, należy zalogować się na swoje konto, następnie w menu po lewej stronie wybrać zakładkę „Usługi” i odszukać pozycję „Złożenie wniosku USP. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczania okresów do stażu pracy”. Formularz jest częściowo uzupełniony o dane użytkownika, dlatego wystarczy sprawdzić poprawność informacji, uzupełnić brakujące pola i wysłać wniosek elektronicznie. Po jego złożeniu ZUS rozpoczyna proces weryfikacji danych oraz przygotowania dokumentu.

Terminy są kluczowe dla uzyskania świadczeń

Pracownicy powinni pamiętać, że terminy mają istotne znaczenie. W instytucjach publicznych nowe przepisy obowiązują od stycznia 2026 roku, natomiast w sektorze prywatnym zaczną obowiązywać od maja tego roku.

Jeżeli pracownik nie dostarczy odpowiedniego zaświadczenia, pracodawca nie będzie mógł uwzględnić dodatkowych okresów przy ustalaniu stażu pracy. W konsekwencji może to oznaczać brak prawa do wyższego dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej lub dłuższego urlopu.

W praktyce im szybciej zostaną złożone dokumenty i uzyskane zaświadczenie, tym szybciej pracownik będzie mógł skorzystać z nowych uprawnień wynikających z jednej z najważniejszych zmian w prawie pracy ostatnich lat.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
REKLAMA

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA