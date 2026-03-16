Lawina wniosków zalała ZUS. Zmiana w przepisach pozwala upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie

Lawina wniosków zalała ZUS. Zmiana w przepisach pozwala upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie

16 marca 2026, 06:20
Maja Retman
Na tę przełomową zmianę przepisów czekały miliony pracowników. Z nastaniem nowego roku staż pracy liczony jest zupełnie inaczej niż dotąd. Uwzględnia nie tylko etat, ale też lata przepracowane na zleceniu, w ramach własnej działalności gospodarczej czy poza granicami kraju. Nowe zasady mogą oznaczać więcej urlopu, wyższe dodatki stażowe i szybsze nagrody jubileuszowe. Warunkiem jest jednak uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przekazanie go pracodawcy. Skala zainteresowania jest ogromna. Do ZUS trafiły już setki tysięcy wniosków.

Nowe zasady ustalania stażu pracy już obowiązują

To jedna z najbardziej oczekiwanych zmian w prawie pracy od lat. Od początku nowego roku do stażu pracy wliczane są nie tylko lata przepracowane na podstawie umowy o pracę, ale także okresy zatrudnienia na umowach zlecenia, prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz pracy wykonywanej za granicą. Do tej pory te formy aktywności zawodowej w wielu przypadkach nie miały znaczenia przy ustalaniu uprawnień pracowniczych. Ci, którzy mogli wykazać się wieloletnim doświadczeniem zawodowym formalnie mieli znacznie krótszy staż pracy niż wynikało to z rzeczywistego przebiegu ich kariery.

Nowe regulacje są już stosowane w instytucjach publicznych. W sektorze prywatnym zaczną obowiązywać od maja. Otwiera to drogę do uzyskania dodatkowych uprawnień przez tysiące pracowników, którzy dotąd nie mogli w pełni korzystać z przysługujących im świadczeń.

Więcej urlopu i realny wzrost wynagrodzenia

Nowe przepisy przekładają się na konkretne korzyści finansowe i socjalne. Najbardziej odczuwalną zmianą jest możliwość uzyskania dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Po przekroczeniu odpowiedniego stażu pracy pracownik zyskuje prawo do dwudziestu sześciu dni urlopu rocznie zamiast dwudziestu. Oznacza to nawet sześć dodatkowych dni wolnych w ciągu roku.

Znaczenie mają także dodatki stażowe, które funkcjonują w wielu instytucjach publicznych oraz części firm prywatnych. Po osiągnięciu określonego stażu wynagrodzenie zasadnicze wzrasta, niekiedy o kilkaset złotych miesięcznie. Z kolei w miejscach pracy, gdzie obowiązują nagrody jubileuszowe, doliczenie nowych okresów może przyspieszyć moment wypłaty kolejnego świadczenia nawet o kilka lat.

Dla wielu osób oznacza to nie tylko większą liczbę dni wolnych, ale również wyraźną poprawę sytuacji finansowej.

Zaświadczenie z ZUS to warunek uzyskania nowych uprawnień

Nowe zasady nie działają automatycznie. Aby dodatkowe okresy aktywności zawodowej zostały doliczone do stażu pracy, konieczne jest ich formalne potwierdzenie. Kluczowym dokumentem jest zaświadczenie wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dopiero po jego przedstawieniu pracodawca może uwzględnić nowe okresy przy ustalaniu uprawnień pracowniczych.

Resort rodziny wskazuje, że najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie jednego zbiorczego zaświadczenia obejmującego wszystkie okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym. Taki dokument ułatwia pracę działom kadr i zmniejsza ryzyko błędów.

Jeżeli jednak ZUS nie ma pełnych danych, pracownik może przedstawić dodatkowe dokumenty, takie jak umowy, decyzje administracyjne lub inne zaświadczenia potwierdzające okresy zatrudnienia lub prowadzenia działalności.

Jak wygląda procedura uzyskania zaświadczenia

Procedura opiera się na danych zgromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zainteresowani muszą złożyć odpowiedni wniosek, który pozwala instytucji zweryfikować okresy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Po analizie danych ZUS wydaje zaświadczenie zawierające potwierdzone okresy aktywności zawodowej. Dokument ten stanowi podstawę do ponownego przeliczenia stażu pracy przez pracodawcę i przyznania nowych uprawnień.

Eksperci podkreślają, że dokładne wypełnienie wniosku ma duże znaczenie dla sprawnego przebiegu całej procedury. Im bardziej kompletne dane, tym szybciej można uzyskać dokument i uniknąć konieczności dodatkowych wyjaśnień.

Setki tysięcy wniosków trafiły już do ZUS

Zainteresowanie nowymi przepisami okazało się ogromne. Do ZUS wpłynęło już ponad 400 tysięcy wniosków o wydanie zaświadczeń potwierdzających okresy pracy i ubezpieczenia. To pokazuje, jak wiele osób przez lata pracowało w formach, które wcześniej nie były uwzględniane przy ustalaniu stażu pracy.

Tak duża liczba wniosków potwierdza, że zmiana przepisów ma realne znaczenie dla rynku pracy. Dla wielu pracowników oznacza to możliwość formalnego potwierdzenia doświadczenia zawodowego, które dotąd nie przekładało się na ich uprawnienia.

W przypadku braków w dokumentacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi postępowanie wyjaśniające. W takiej sytuacji konieczne może być uzupełnienie wniosku i dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie krok po kroku

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć elektronicznie za pośrednictwem konta w ZUS. Aby to zrobić, należy zalogować się na swoje konto, następnie w menu po lewej stronie wybrać zakładkę „Usługi” i odszukać pozycję „Złożenie wniosku USP. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczania okresów do stażu pracy”. Formularz jest częściowo uzupełniony o dane użytkownika, dlatego wystarczy sprawdzić poprawność informacji, uzupełnić brakujące pola i wysłać wniosek elektronicznie. Po jego złożeniu ZUS rozpoczyna proces weryfikacji danych oraz przygotowania dokumentu.

Terminy są kluczowe dla uzyskania świadczeń

Pracownicy powinni pamiętać, że terminy mają istotne znaczenie. W instytucjach publicznych nowe przepisy obowiązują od stycznia 2026 roku, natomiast w sektorze prywatnym zaczną obowiązywać od maja tego roku.

Jeżeli pracownik nie dostarczy odpowiedniego zaświadczenia, pracodawca nie będzie mógł uwzględnić dodatkowych okresów przy ustalaniu stażu pracy. W konsekwencji może to oznaczać brak prawa do wyższego dodatku stażowego, nagrody jubileuszowej lub dłuższego urlopu.

W praktyce im szybciej zostaną złożone dokumenty i uzyskane zaświadczenie, tym szybciej pracownik będzie mógł skorzystać z nowych uprawnień wynikających z jednej z najważniejszych zmian w prawie pracy ostatnich lat.

Źródło: INFOR
Infor.pl
Nawet 11 zł od turysty w Polsce? Rząd chce nowej opłaty. „To nie będzie nowy podatek”
16 mar 2026

Czy turyści zapłacą więcej za pobyt w polskich miastach i kurortach? Rząd pracuje nad wprowadzeniem opłaty turystycznej, która miałaby wesprzeć promocję Polski i budżety gmin odwiedzanych przez miliony gości. Jak podkreśla wiceminister sportu i turystyki, rozwiązanie to nie ma być nowym podatkiem, a dodatkowym narzędziem dla samorządów. Stawka w najpopularniejszych miejscach mogłaby wynosić około 11 zł za noc.
Lawinowy wzrost liczby e-faktur w KSeF. Firmy już masowo przechodzą na nowy system, choć nie muszą
16 mar 2026

Krajowy System e-Faktur nabiera tempa szybciej, niż zakładało Ministerstwo Finansów. Już setki tysięcy firm korzystają z platformy, mimo że dla wielu z nich obowiązek jeszcze nie wszedł w życie. Najnowsze dane pokazują skalę zmian w polskim systemie rozliczeń.
CIT-8 za 2025 r. – 10 najczęstszych błędów, które mogą kosztować firmę dopłatę lub korektę
15 mar 2026

Do 31 marca 2026 r. podatnicy CIT, których rok podatkowy odpowiada kalendarzowemu, mają obowiązek złożyć zeznanie CIT-8 za 2025 r. i wpłacić należny podatek. Poniżej zestawiamy dziesięć typowych błędów, które najczęściej kończą się dopłatą, korektą lub postępowaniem podatkowym. Każdy punkt to gotowa lista kontrolna: sprawdź i wyeliminuj ryzyko przed wysłaniem deklaracji.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują. Oto nowe kwoty i przywileje
15 mar 2026

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w MOPS i PCPR o różnego rodzaju wsparcie. Jest to zarówno pomoc finansowa w formie zasiłków, jak i usługi opiekuńcze, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania i zwiększenie samodzielności. Oto szczegóły.

Prezes e-Izby dla Infor.pl: „Dostosowanie firm do OMNIBUS, RODO, DSA kosztuje średnio 159 tys. zł" i to jeszcze nie koniec
15 mar 2026

W związku z nadchodząca publikacją "Białej Księgi Regulacji Cyfrowych" redakcja Infor.pl zadała pytania Patrycji Sass-Staniszewskiej, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej. Rozmowa dotyczy tego, czy europejskie i krajowe prawo nadąża za tempem zmian technologicznych, jak nowe regulacje uderzają w przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MSP oraz co w praktyce oznaczają dla konsumentów. Poniżej prezentujemy pełne odpowiedzi.
Nowy podatek od samochodów już obowiązuje. Wielu kierowców zapłaci skarbówce jeszcze więcej
16 mar 2026

Dotkliwe zmiany w rozliczaniu samochodów firmowych przyniósł ten rok przedsiębiorcom. Nowe przepisy wprowadzają niższe limity podatkowe i mocniej uzależniają je od emisji dwutlenku węgla. W teorii ma to wspierać transformację klimatyczną i promować pojazdy niskoemisyjne. W praktyce, dla wielu firm oznacza wyższe koszty prowadzenia biznesu, szczególnie dla tych, które korzystają z samochodów spalinowych.
Nowy podatek od wartości aktywów i zwolnienia dla inwestujących w OKI od 2027 r. Bez podatku do 25 tys. zł (lokaty, obligacje oszczędnościowe) i do 100 tys. zł (akcje, fundusze inwestycyjne)
15 mar 2026

Nowa ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych (OKI) wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r., a nie 1 lipca 2026 r. (jak pierwotnie planował Minister Finansów i Gospodarki). Tak wynika ze stanowiska resortu finansów do uwag zgłoszonych do projektu ustawy w ramach konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania.
Przypnij guzik katyński w 86. rocznicę zbrodni. Pakiety edukacyjne dla szkół: "Pamiętam. Katyń 1940"
14 mar 2026

Przypnij guzik katyński w ramach kampanii „Pamiętam. Katyń 1940” w 86. rocznicę zbrodni. Dostępne są pakiety edukacyjne dla szkół. Gdzie i kiedy można otrzymać przypinkę w postaci guzika (repliki) z munduru wojskowego nawiązująca do wiersza Zbigniewa Herberta pt. „Guziki”?

Droga do sukcesu: od pomysłu na biznes młodych chłopaków po maturze po prężnie rozwijającą się firmę [WYWIAD]
14 mar 2026

Droga do sukcesu może być bardzo różna. Oto przykład dwóch kolegów, którzy zaraz po maturze zrealizowali swój pomysł na biznes. Zaczęło się od realizacji bluz dla własnej szkoły, ale szybko rozwinęli działalność. Jak doszli do prężnie rozwijającej się firmy? Opowiada Aleksander Paczek, współzałożyciel marki MerchUp.
Podwyżka dodatków do emerytur i rent z ZUS w 2026 r. po marcowej waloryzacji. Pielęgnacyjny, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i kilka innych
15 mar 2026

Wraz z waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2026 r. wzrosły także dodatki wypłacane razem z emeryturami i rentami. Najczęściej przyznawany dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 366,68 zł i jest nieopodatkowany oraz wolny od potrąceń.
