Do marcowej wypłaty należy się blisko 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może

Do marcowej wypłaty należy się blisko 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może

18 marca 2026, 07:55
Maja Retman
Do pensji w marcu należy się blisko 1000 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić
Ci, którzy wykonują obowiązki zawodowe w godzinach nocnych mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie. Nie jest to jednak stała kwota dopisywana co miesiąc do pensji. Wysokość dodatku zmienia się w zależności od liczby godzin pracy przypadających w danym miesiącu oraz od aktualnej płacy minimalnej. W marcu nominalny czas pracy wynosi 176 godzin. To właśnie od tej wartości zależy maksymalna wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.

Kiedy pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w nocy

Zgodnie z przepisami praca w godzinach nożnych obejmują czas między dwudziestą pierwszą a siódmą rano. Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje wtedy, gdy w ciągu doby co najmniej trzy godziny obowiązków wykonywane są w porze nocnej albo gdy minimum jedna czwarta czasu zatrudnienia w okresie rozliczeniowym przypada na te godziny. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek wypłacić dodatek.

Od czego zależy wysokość dodatku nocnego

Dodatek za pracę w nocy przysługuje za każdą godzinę przepracowaną w tym czasie. Jego wysokość stanowi dwadzieścia procent stawki godzinowej wynikającej z obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kwota dodatku nie jest więc jednakowa przez cały rok. Różni się w poszczególnych miesiącach, ponieważ zmienia się liczba godzin pracy do przepracowania zgodnie z kalendarzem czasu pracy.

Jak obliczyć dodatek za pracę w godzinach nocnych

Aby ustalić wysokość dodatku nocnego, należy w pierwszej kolejności podzielić obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. W ten sposób obliczana jest stawka godzinowa wynikająca z płacy minimalnej.

Następnie obliczoną stawkę mnoży się przez dwadzieścia procent, co pozwala ustalić wysokość dodatku za jedną godzinę pracy w nocy. Ostatnim krokiem jest pomnożenie tej kwoty przez liczbę godzin faktycznie przepracowanych przez pracownika w porze nocnej w danym miesiącu. Otrzymany wynik stanowi należny dodatek do wynagrodzenia.

Od 2026 stawki za pracę nocną poszły w górę

Od tego roku stawki za pracę w nocy są większe, bo w górę poszło minimalne wynagrodzenie, które od pierwszego dnia stycznia wynosi 4806 zł brutto, czyli 3605,85 zł netto.

Liczba godzin pracy w marcu to 160. Stawka wynosi 5,46 zł brutto za każdą z nich. Łatwo policzyć, że daje to blisko 1000 złotych brutto, dokładnie 960,96 zł dodatku zł do pensji.

Takie są stawki dodatku za pracę w nocy na 2026 na każdy miesiąc

  • Liczba godzin pracy w styczniu to 160 dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w lutym to także 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w marcu to 176 dodatek za godziny nocne - 5,46 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w kwietniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w maju to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto,
  • Liczba godzin pracy w czerwcu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72zł brutto,
  • Liczba godzin pracy w lipcu to 184, dodatek za godziny nocne - 5,22 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w sierpniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto
  • Liczba godzin pracy we wrześniu to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w październiku to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w listopadzie to 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w grudniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01zł brutto
Nie każdy może wykonywać pracę w godzinach nocnych

W porze nocnej nie mogą pracować wszyscy zatrudnieni. Zgodnie z ustawowymi regulacjami wyłączenia obejmują kobiety w ciąży, pracowników młodocianych, czyli osoby poniżej 18. roku życia, także pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 8. Na tej liście są też osoby z niepełnosprawnością, chyba że lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wyrazi zgodę na taką pracę.

Źródło: INFOR
