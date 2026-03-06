REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » W wieku 35-44 lat istotnie powiększa się przewaga zarobków mężczyzn nad zarobkami kobiet. Co ciekawe, w budownictwie to kobiety zarabiają przeciętnie o 1205,34 zł więcej niż mężczyźni

W wieku 35-44 lat istotnie powiększa się przewaga zarobków mężczyzn nad zarobkami kobiet. Co ciekawe, w budownictwie to kobiety zarabiają przeciętnie o 1205,34 zł więcej niż mężczyźni

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 marca 2026, 14:08
zarobki kobiety mężczyźni wynagrodzenia
zarobki kobiety mężczyźni wynagrodzenia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W wieku 35-44 lat istotnie powiększa się przewaga zarobków mężczyzn nad zarobkami kobiet. Różnica wysokości zarobków ze względu na płeć pogłębia się wraz z wyższym stanowiskiem i wielkością firmy. Dlaczego doświadczenie nie wpływa tak samo dobrze na podwyżkę u kobiet jak u mężczyzn? Co ciekawe, w budownictwie to kobiety zarabiają przeciętnie o 1205,34 zł więcej niż mężczyźni.

rozwiń >

Przeciętne wynagrodzenie kobiety a przeciętne wynagrodzenie mężczyzny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie kobiety jest o 777,16 zł niższe niż mężczyzny – wynika z najnowszych danych GUS z września 2025 roku. Co istotne, luka nie zmniejsza się wraz z doświadczeniem, lecz pogłębia w momencie, gdy kariera wchodzi w najbardziej intensywną fazę. Po 35. roku życia różnica wynosi prawie 1200 zł miesięcznie, a w największych firmach, które zatrudniają ponad tysiąc pracowników, sięga ponad 1500 zł. Skala dysproporcji rośnie wraz z wielkością organizacji i wyraźnie różni się w zależności od sektora. Analizę z okazji Dnia Kobiet przygotował Personnel Service.

REKLAMA

REKLAMA

- Przyjrzeliśmy się danym dotyczącym przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a więc mówimy o średniej, która z definicji upraszcza rzeczywistość. To nie jest wskaźnik idealny, bo np. nie pokazuje struktury stanowisk, ale daje nam punkt odniesienia i pozwala zobaczyć skalę zjawiska w ujęciu makro. Z danych Eurostatu wynika, że nieskorygowana luka płacowa w Polsce należy do niższych w Unii Europejskiej i wynosi około 7-8 proc., podczas gdy średnia unijna przekracza 12 proc. To relatywnie dobry wynik, ale nie oznacza braku problemu. Kobiety wciąż mierzą się z barierami strukturalnymi na rynku pracy – komentuje Krzysztof Inglot, prezes Polskiego Stowarzyszenia Outsourcingu, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Różnica w wynagradzaniu kobiet i mężczyzn znacząco rośnie w przedziale 35-44 lat

Różnica pojawia się już na starcie. Wśród osób do 24. roku życia kobiety zarabiają średnio o 301,07 zł mniej. W grupie 25-34 lata luka zwiększa się do 612,5 zł. Najbardziej wyraźny skok widać jednak w momencie, gdy kariera nabiera tempa – w wieku 35-44 lata różnica to 1196,6 zł, a w przedziale 45-54 lata utrzymuje się na zbliżonym poziomie (1150,72 zł).

To właśnie w okresie największej aktywności zawodowej dystans finansowy jest największy. Dopiero po 55. roku życia różnica wyraźnie maleje (138,64 zł), by w grupie 65+ ponownie wzrosnąć do 379,75 zł. Dane pokazują, że luka nie znika wraz z doświadczeniem – przeciwnie, materializuje się w najbardziej kluczowym momencie kariery.

REKLAMA

W większych firmach kobiety zarabiają mniej?

Skala organizacji ma znaczenie. W najmniejszych firmach zatrudniających do 5 osób kobiety zarabiają przeciętnie o 222,95 zł więcej niż mężczyźni, a w podmiotach liczących 6-9 pracowników przewaga ta wynosi 303,82 zł. W firmach 10-49 osób różnica jest neutralna (77,3 zł). Sytuacja zmienia się w średnich i dużych organizacjach. W firmach zatrudniających 50-249 osób luka wynosi już 1112,13 zł, w podmiotach 250-999 pracowników 1024,89 zł. Natomiast w największych organizacjach, zatrudniających powyżej tysiąca osób, sięga zawrotnej kwoty 1514,42 zł miesięcznie. Zatem im większa struktura, tym większy finansowy dystans między kobietami a mężczyznami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kobiety zarabiają mniej w męskich branżach

Różnice wynagrodzeń wyraźnie zależą od sektora gospodarki. W górnictwie i wydobywaniu luka, ze względu na to, że to głównie męska branża, wynosi aż 2220,37 zł. W działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej różnica to 2263,5 zł, a w przemyśle 1375 zł. Największe dysproporcje widoczne są w sektorach o wysokiej wartości dodanej. W działalności finansowej i ubezpieczeniowej różnica sięga 4494,28 zł, a w informacji i komunikacji, czyli w programowaniu – 3576,05 zł. W handlu oraz naprawie pojazdów samochodowych to 1391,9 zł, w edukacji 1206,42 zł, a w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej 1967,24 zł. Są też obszary, w których sytuacja jest odwrotna. Co ciekawe, w budownictwie kobiety zarabiają przeciętnie o 1205,34 zł więcej niż mężczyźni.

Więcej kobiet nie pracuje

Ze styczniowego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że aktywność zawodowa kobiet jest niższa niż mężczyzn. Wśród kobiet zatrudnienie deklaruje 66 proc., podczas gdy wśród mężczyzn 72 proc. Najczęstszą formą zatrudnienia pozostaje umowa o pracę, bo posiada ją zdecydowana większość pracujących kobiet. Jednocześnie 34 proc. kobiet deklaruje, że obecnie nie pracuje, co oznacza o 6 pkt proc. wyższy odsetek niż w przypadku mężczyzn.

Podsumowanie

- Te dane pokazują, że luka płacowa nie jest jednorazowym odchyleniem, ale zjawiskiem, które kumuluje się w czasie. Różnica kilkuset czy nawet ponad tysiąca złotych miesięcznie przekłada się w skali roku na kilkanaście tysięcy złotych, a w perspektywie całej kariery – na realną różnicę w poziomie oszczędności, inwestycji czy wysokości przyszłej emerytury. Dlatego dyskusja o luce płacowej powinna wykraczać poza porównanie średnich i dotyczyć struktury zatrudnienia, dostępu do stanowisk decyzyjnych oraz rozwiązań wspierających łączenie ról zawodowych i rodzinnych – podsumowuje Krzysztof Inglot z Personnel Service.

Źródło: Personnel Service

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Życzenia na Dzień Kobiet 2026. Krótkie i gotowe do wysłania
Życzenia na Dzień Kobiet 2026. Krótkie i gotowe do wysłania
Kobiety uratują branżę IT? Brakuje specjalistów technicznych
Kobiety uratują branżę IT? Brakuje specjalistów technicznych
Szklany sufit wciąż mocny. Kobiet na czele firm jest mniej
Szklany sufit wciąż mocny. Kobiet na czele firm jest mniej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rewolucja dla emerytów po 75. roku życia w 2026. Będzie nowe wsparcie dla seniorów warte ponad 2000 zł miesięcznie
06 mar 2026

Zbliża się rewolucja dla emerytów po 75. roku życia. Rząd intensywnie pracuje nad wprowadzeniem nowego wsparcia dla najstarszych seniorów, które może być warte nawet ponad 2000 zł miesięcznie. Sprawdzamy, kto ma szansę na nowy dodatek w 2026 roku, jakie trzeba spełnić warunki i kiedy nowy program może ruszyć.
Trudny rynek najmu. Mieszkanie już nie zarabia samo
06 mar 2026

Rynek najmu w Polsce wyraźnie przyspieszył, ale jednocześnie stał się znacznie bardziej wymagający dla właścicieli mieszkań. Liczba zapytań o najem wzrosła, ale równolegle rośnie też liczba ofert. Oznacza to, że choć popyt jest wysoki, konkurencja na rynku najmu staje się coraz większa.
OC drona 2026: ile kosztuje ubezpieczenie operatora drona? Dwa warianty
06 mar 2026

OC drona w 2026 r.: ile kosztuje ubezpieczenie operatora drona? Można wyróżnić dwa warianty: rekreacyjny i komercyjny. Polisa drona obowiązuje tylko na terenie Polski, ale można ją rozszerzyć. Jak wykupić ubezpieczenie?
Życzenia na Dzień Kobiet 2026. Krótkie i gotowe do wysłania
06 mar 2026

W niedzielę 8 marca przypada Dzień Kobiet. To dzień, w którym szczególnie warto docenić kobiety w naszym życiu – partnerki, mamy, przyjaciółki czy koleżanki z pracy. Czasem jednak trudno znaleźć odpowiednie słowa. Dlatego zebraliśmy gotowe życzenia na Dzień Kobiet – krótkie, eleganckie i z odrobiną humoru.

REKLAMA

Próbna matura – trening przed najważniejszym egzaminem. Czy jednak odbywa się w dobrym momencie? [Gość Infor.pl]
06 mar 2026

Słońce za oknem coraz częściej przypomina o nadchodzącej wiośnie. A gdy w Polsce zaczynają kwitnąć kasztany, dla tysięcy uczniów oznacza to jedno – maturę. Zanim jednak w maju absolwenci liceów i techników zasiądą do właściwego egzaminu, w marcu mierzą się z jego próbną wersją.
Kobiety uratują branżę IT? Brakuje specjalistów technicznych
06 mar 2026

Kobiety uratują branżę IT? Na dużą skalę brakuje specjalistów technicznych. Szacuje się, że do 230 r. potrzebnych będzie 300 tys. dodatkowych techników centrów danych oraz 150 tys. inżynierów odpowiedzialnych za zarządzanie systemami zasilania i chłodzenia. Jak zwiększyć udział kobiet w branży IT?
Problemy w pomocy dla niepełnosprawnych. Co ujawniła kontrola NIK?
06 mar 2026

Stwierdzono nieprawidłowości w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów w ramach programów asystencji osobistej i opieki wytchnieniowej - wynika z kontroli NIK. Wykazała ona m.in., że umowy zawierane były z organizacjami pozarządowymi w terminach niezapewniających ciągłości finansowania.
Strażacy walczą z ogniem na Podkarpaciu. Za wypalanie traw grożą poważne kary
06 mar 2026

Przez kilka pierwszych dni marca br. podkarpaccy strażacy gasili już 87 pożarów traw na łąkach, polach i nieużytkach. Od początku roku takich pożarów było już 113, a ogień zdewastował prawie 20 hektarów ziemi – poinformował rzecznik podkarpackich strażaków st. bryg. Marcin Betleja.

REKLAMA

Obowiązkowe mundurki w szkołach? Jest odpowiedź MEN
06 mar 2026

Tematyka stroju, makijażu i biżuterii to jedna z tych, które w odniesieniu do zasad obowiązujących na terenie placówek oświatowych budzą wiele kontrowersji. Czego może wymagać szkoła? Jakie ograniczenia wolno wprowadzać? Co z prawami uczniów? Te pytania cyklicznie są zadawane w przestrzeni publicznej.
Zatrudniasz żołnierza? Możesz odliczyć nawet 24 tys. zł od podatku
06 mar 2026

Pracodawcy zatrudniający żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy na umowę o pracę mogą skorzystać z ulgi podatkowej w rozliczeniu PIT i CIT w wysokości nawet 24 tys. zł - przypomniało w piątek Ministerstwo Finansów. Wysokość ulgi uzależniona jest od długości nieprzerwanej służby wojskowej żołnierza.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA