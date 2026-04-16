Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Radykalna zmiana w płacy minimalnej. Ten manewr stosowany przez pracodawców już nie przejdzie. To oznacza nowe kwoty i nowe zasady

Radykalna zmiana w płacy minimalnej. Ten manewr stosowany przez pracodawców już nie przejdzie. To oznacza nowe kwoty i nowe zasady

16 kwietnia 2026, 09:01
Maja Retman
Maja Retman
Rewolucyjne zmiany w płacy minimalnej. „Ten numer” stosowany przez pracodawców już nie przejdzie. Zmienią się zasady, zmienią się kwoty
Rewolucyjne zmiany w płacy minimalnej. „Ten numer” stosowany przez pracodawców już nie przejdzie. Zmienią się zasady, zmienią się kwoty
Niska podstawa pensji uzupełniana premią czy dodatkiem funkcyjnych, w ten sposób niektórzy pracodawcy „kompletują” minimalne wynagrodzenie zatrudnionych na etacie. Już niebawem stanie się to niemożliwe. Takie dodatki do minimalnej płacy nie będą już wliczane, co oznacza realny wzrost wynagrodzenia zasadniczego.

Minimalne wynagrodzenie. Tyle wychodzi teraz na rękę

Ile teraz zarabiają zatrudnieni na etacie, którym pracodawcy oferują minimalną pensję? Od stycznia to 4806 zł brutto. Na rękę wychodzi ledwie około 3606 złotych, a i tak niektórzy pracodawcy w ramach tej kwoty wypłacają premie i dodatki funkcyjne. Czy kres takim praktykom kres położyć ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, która ma powiązać płacę minimalną ze średnią krajową? Jej projekt przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej. To wynik wdrażania unijnej dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych.

Średnia krajowa a pensja minimum

Obecnie minimalne wynagrodzenie w Polsce, a więc najniższa dozwolona pensja, wynosi około 52 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Nowy projekt zakłada wprowadzenie tak zwanej wartości referencyjnej, która miałaby wynosić 55 proc. prognozowanego średniego wynagrodzenia w kraju, czyli przeciętnej pensji wynikającej ze statystyk.

Cel: zmniejszenie nierówności płacowych

Wprowadzenie dyrektywy ma skutkować poprawą warunków życia i pracy w Unii Europejskiej, a przede wszystkim zapewnienie bardziej odpowiedniego poziomu minimalnych wynagrodzeń dla pracowników. Nowe regulacje mają się przyczynić się do zmniejszenia nierówności płacowych oraz do stopniowego wyrównywania poziomu życia w państwach członkowskich.

Gwarancja corocznej aktualizacji płacy minimalnej

Przepisy wprowadziłyby rozwiązanie, które zagwarantuje coroczną aktualizację płacy minimalnej co najmniej o poziom inflacji. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie będzie automatycznie dostosowywane do rosnących cen. Dodatkowo raz na cztery lata planowany jest kompleksowy przegląd całego systemu, obejmujący między innymi analizę siły nabywczej wynagrodzeń oraz produktywności gospodarki.

Pracodawcom grożą kary finansowe

Co ważne, przewiduje się także surowsze konsekwencje dla pracodawców, którzy nie przestrzegają przepisów. Firmy zaniżające wynagrodzenia lub opóźniające wypłaty miałyby ponosić wyższe kary finansowe. Zakłada się też wprowadzenie rmechanizmu automatycznego naliczania odsetek za opóźnienia, bez konieczności kierowania sprawy do sądu przez pracownika.

Związki zawodowe są za, pracodawcy mają wątpliwości

Propozycja zmian nie spotkała się jednak z pełną akceptacją. Ustalenie minimalnego wynagrodzenia na poziomie pięćdziesięciu pięciu procent średniego wynagrodzenia jest korzystne dla pracowników i dlatego pomysł ten popierają związki zawodowe.

Innego zdania są natomiast organizacje pracodawców. Według nich projekt może wprowadzić zbyt sztywne zasady ustalania płacy minimalnej, co mogłoby ograniczyć elastyczność systemu wynagrodzeń w czasie spowolnienia gospodarczego.

Premie i dodatki będą wypłacane pensją minimalną

Projekt przewiduje również stopniowe wyłączenie dodatków funkcyjnych oraz premii z minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że te składniki nie będą już wliczane do podstawowej pensji minimalnej. W praktyce pracownicy mogą dzięki temu otrzymywać wyższe wynagrodzenie, natomiast pracodawcy będą musieli realnie zwiększyć podstawową część pensji.

Takie będą skutki dla rynku pracy

Podwyższanie minimalnego wynagrodzenia poprawia przede wszystkim sytuację finansową osób najgorzej zarabiających, ale w ocenie ekspertów wprowadzanie takich zmian wymaga zachowania równowagi między interesami pracowników a możliwościami przedsiębiorców. Mechanizm ustalania płacy minimalnej na poziomie 55 procent średniego wynagrodzenia może w przyszłości wpłynąć na strukturę rynku pracy w Polsce.

Źródło: INFOR
