Rewolucyjna zmiana w płacy minimalnej. Ten manewr stosowany przez pracodawców już nie przejdzie. To oznacza nowe kwoty i nowe zasady

Rewolucyjna zmiana w płacy minimalnej. Ten manewr stosowany przez pracodawców już nie przejdzie. To oznacza nowe kwoty i nowe zasady

21 kwietnia 2026, 07:26
Maja Retman
Maja Retman
Rewolucyjne zmiany w płacy minimalnej. „Ten numer” stosowany przez pracodawców już nie przejdzie. Zmienią się zasady, zmienią się kwoty
Rewolucyjne zmiany w płacy minimalnej. „Ten numer” stosowany przez pracodawców już nie przejdzie. Zmienią się zasady, zmienią się kwoty
Niska podstawa pensji uzupełniana premią czy dodatkiem funkcyjnych, w ten sposób niektórzy pracodawcy „kompletują” minimalne wynagrodzenie zatrudnionych na etacie. Już niebawem stanie się to niemożliwe. Takie dodatki do minimalnej płacy nie będą już wliczane, co oznacza realny wzrost wynagrodzenia zasadniczego.

Minimalne wynagrodzenie. Tyle wychodzi teraz na rękę

Ile teraz zarabiają zatrudnieni na etacie, którym pracodawcy oferują minimalną pensję? Od stycznia to 4806 zł brutto. Na rękę wychodzi ledwie około 3606 złotych, a i tak niektórzy pracodawcy w ramach tej kwoty wypłacają premie i dodatki funkcyjne. Czy kres takim praktykom kres położyć ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, która ma powiązać płacę minimalną ze średnią krajową? Jej projekt przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej. To wynik wdrażania unijnej dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych.

Średnia krajowa a pensja minimum

Obecnie minimalne wynagrodzenie w Polsce, a więc najniższa dozwolona pensja, wynosi około 52 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Nowy projekt zakłada wprowadzenie tak zwanej wartości referencyjnej, która miałaby wynosić 55 proc. prognozowanego średniego wynagrodzenia w kraju, czyli przeciętnej pensji wynikającej ze statystyk.

Cel: zmniejszenie nierówności płacowych

Wprowadzenie dyrektywy ma skutkować poprawą warunków życia i pracy w Unii Europejskiej, a przede wszystkim zapewnienie bardziej odpowiedniego poziomu minimalnych wynagrodzeń dla pracowników. Nowe regulacje mają się przyczynić się do zmniejszenia nierówności płacowych oraz do stopniowego wyrównywania poziomu życia w państwach członkowskich.

Gwarancja corocznej aktualizacji płacy minimalnej

Przepisy wprowadziłyby rozwiązanie, które zagwarantuje coroczną aktualizację płacy minimalnej co najmniej o poziom inflacji. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie będzie automatycznie dostosowywane do rosnących cen. Dodatkowo raz na cztery lata planowany jest kompleksowy przegląd całego systemu, obejmujący między innymi analizę siły nabywczej wynagrodzeń oraz produktywności gospodarki.

Pracodawcom grożą kary finansowe

Co ważne, przewiduje się także surowsze konsekwencje dla pracodawców, którzy nie przestrzegają przepisów. Firmy zaniżające wynagrodzenia lub opóźniające wypłaty miałyby ponosić wyższe kary finansowe. Zakłada się też wprowadzenie rmechanizmu automatycznego naliczania odsetek za opóźnienia, bez konieczności kierowania sprawy do sądu przez pracownika.

Związki zawodowe są za, pracodawcy mają wątpliwości

Propozycja zmian nie spotkała się jednak z pełną akceptacją. Ustalenie minimalnego wynagrodzenia na poziomie pięćdziesięciu pięciu procent średniego wynagrodzenia jest korzystne dla pracowników i dlatego pomysł ten popierają związki zawodowe.

Innego zdania są natomiast organizacje pracodawców. Według nich projekt może wprowadzić zbyt sztywne zasady ustalania płacy minimalnej, co mogłoby ograniczyć elastyczność systemu wynagrodzeń w czasie spowolnienia gospodarczego.

Premie i dodatki będą wypłacane pensją minimalną

Projekt przewiduje również stopniowe wyłączenie dodatków funkcyjnych oraz premii z minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że te składniki nie będą już wliczane do podstawowej pensji minimalnej. W praktyce pracownicy mogą dzięki temu otrzymywać wyższe wynagrodzenie, natomiast pracodawcy będą musieli realnie zwiększyć podstawową część pensji.

Takie będą skutki dla rynku pracy

Podwyższanie minimalnego wynagrodzenia poprawia przede wszystkim sytuację finansową osób najgorzej zarabiających, ale w ocenie ekspertów wprowadzanie takich zmian wymaga zachowania równowagi między interesami pracowników a możliwościami przedsiębiorców. Mechanizm ustalania płacy minimalnej na poziomie 55 procent średniego wynagrodzenia może w przyszłości wpłynąć na strukturę rynku pracy w Polsce.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Rewolucja w egzaminie na doradcę podatkowego. Będą nowe zasady, opłaty i e-Doradca
21 kwi 2026

Zmiany w egzaminie na doradcę podatkowego stają się faktem. Nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów wprowadzi cyfryzację, nowe zasady oceniania i opłat oraz istotne modyfikacje przebiegu egzaminu. Kandydaci muszą przygotować się na zupełnie nowe realia.
Kiedy tip od fana jest darowizną, a kiedy przychodem? Skarbówka rozstrzyga
21 kwi 2026

Twórczyni internetowa, która tworzy treści cyfrowe na platformie abonamentowej, uznała otrzymywane od widzów tipy za darowizny podlegające ustawie o podatku od spadków i darowizn. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Według organu anonimowe wpłaty nie spełniają definicji umowy darowizny z Kodeksu cywilnego, a zatem nie mogą być opodatkowane w tym trybie.
ZUS wysyła pilne pisma do Polaków. W środku jest bardzo ważna informacja. Czy przesyłka już do was dotarła?
21 kwi 2026

Najpierw przelew, potem list – i dopiero wtedy pełny obraz sytuacji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy wypłaty tegorocznych trzynastych emerytur, ale to nie koniec historii. W najbliższych tygodniach do seniorów trafi korespondencja, która dla części z nich może oznaczać nie tylko potwierdzenie pieniędzy, lecz także ostrzeżenie: w określonych sytuacjach „trzynastkę” trzeba będzie oddać.
ZUS płaci prawie 1,5 tys. zł na te choroby. Sprawdź czy możesz uzyskać orzeczenie o niezdolności do pracy
20 kwi 2026

ZUS płaci prawie 1,5 tys. zł na te choroby w ramach renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a w przypadku całkowitej niezdolności do pracy wypłaca około 1980 zł. Sprawdź czy możesz uzyskać orzeczenie o niezdolności do pracy.

Dzięki KSeF, czy JPK skarbówka wie prawie wszystko. Ryzyko podatkowe i karnoskarbowe firm jest coraz większe. Czy można się przed tym ubezpieczyć?
20 kwi 2026

Polskie przedsiębiorstwa wchodzą w nową fazę relacji z administracją skarbową. Ryzyko podatkowe – jeszcze niedawno kojarzone głównie z incydentalnymi kontrolami – dziś staje się ryzykiem permanentnym, wpisanym w codzienne funkcjonowanie firm. Kluczową rolę odgrywa tu postępująca cyfryzacja rozliczeń oraz coraz bardziej zaawansowane narzędzia analityczne po stronie organów podatkowych. Najnowszym katalizatorem tej zmiany jest Krajowy System e-Faktur (KSeF), od 1 lutego 2026 r. obowiązujący przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł, a od 1 kwietnia 2026 r. obejmie zasadniczo pozostałe podmioty, z wyjątkiem wynikającym z art. 145m VATU. W połączeniu z obowiązującym od 1 stycznia 2026 r. wymogiem dotyczącym prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programów komputerowych i przekazywania ich do urzędów skarbowych, system ten daje fiskusowi bezprecedensowy dostęp do danych o działalności przedsiębiorców.
Jak zabezpieczyć się przed roszczeniami pracowników? Dlaczego ubezpieczenie D&O nie wystarcza?
20 kwi 2026

Od kilkudziesięciu już lat ubezpieczenie D&O (Directors and Officers Liability Insurance) stanowi podstawowe narzędzie ochrony odpowiedzialności kadry zarządzającej w spółkach kapitałowych. Ubezpieczenie to chroni członków władz spółek przed skutkami roszczeń wynikających z pełnienia funkcji menedżerskich, w tym także roszczeń ze strony pracowników. Jednak w praktyce w sporach pracowniczych pozwanym co do zasady najczęściej jest pracodawca – czyli spółka jako podmiot prawa. Oznacza to, że zakres ochrony D&O, skoncentrowany na członkach organów, nie obejmuje wprost odpowiedzialności samej spółki w tego rodzaju sprawach.

Odziedziczyłeś mieszkanie i je sprzedałeś? Skarbówka: jeden błąd i stracisz ulgę podatkową!
20 kwi 2026

Podatnik odziedziczył kawalerkę, skorzystał z ulgi mieszkaniowej, a teraz musi ją sprzedać i kupić większe lokum? Przepisy są tu bezlitosne: środki ze sprzedaży muszą trafić w całości na zakup nowej nieruchomości: przeznaczenie choćby ich części na spłatę kredytu pozbawia prawa do ulgi.
Kształcenie obronne zamiast edukacji dla bezpieczeństwa. Pomysł minister edukacji, ale problem samorządów
20 kwi 2026

Barbara Nowacka zapowiada wprowadzenie nowego przedmiotu w szkołach. Kształcenie obronne zastąpi edukację dla bezpieczeństwa. Zdaniem szefowej Ministerstwa Edukacji Narodowej o odpowiednie narzędzia, takie jak fantomy, powinny zadbać samorządy. Ich problemem jest również budowa strzelnic.

Pieniądze uciekają z portfela! Masz czas tylko do 24 kwietnia, aby zgarnąć 31 000 zł dopłaty
20 kwi 2026

Czas płynie nieubłaganie dla tysięcy właścicieli domów. Tylko do 24 kwietnia 2026 roku można składać wnioski w programie Mój Prąd, realizowanym przez NFOŚiGW. Stawka jest wysoka - bezzwrotna refundacja może wynieść nawet 31 tysięcy złotych. Eksperci ostrzegają: budżet programu jest ściśle ograniczony, a o przyznaniu środków decyduje kolejność zgłoszeń.
Skarbówka potwierdza: darowizna od rodzeństwa jest zwolniona z podatku, nawet przy wspólności majątkowej!
21 kwi 2026

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że darowizny pieniężne od rodzeństwa są zwolnione z podatku, nawet jeśli darczyńcy mają wspólność majątkową. Kluczowe jest jedynie terminowe zgłoszenie darowizny i udokumentowanie przelewu. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy otrzymują wsparcie finansowe od bliskich.
