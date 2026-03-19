REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Rewolucyjne zmiany w płacy minimalnej. Już nie przejdzie „ten numer” stosowany przez pracodawców. Zmienią się kwoty i zasady

Rewolucyjne zmiany w płacy minimalnej. Już nie przejdzie „ten numer” stosowany przez pracodawców. Zmienią się kwoty i zasady

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 marca 2026, 13:37
Maja Retman
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Niska podstawa pensji uzupełniana premią czy dodatkiem funkcyjnych, w ten sposób niektórzy pracodawcy „kompletują” minimalne wynagrodzenie zatrudnionych na etacie. Już niebawem stanie się to niemożliwe. Takie dodatki do minimalnej płacy nie będą już wliczane, co oznacza realny wzrost wynagrodzenia zasadniczego.

Minimalna pensja. Tyle dostaje się teraz na rękę

Ile teraz zarabiają zatrudnieni na etacie, którym pracodawcy oferują minimalną pensję? Od stycznia to 4806 zł brutto. Na rękę wychodzi ledwie około 3606 złotych, a i tak niektórzy pracodawcy w ramach tej kwoty wypłacają premie i dodatki funkcyjne. Czy kres takim praktykom kres położyć ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, która ma powiązać płacę minimalną ze średnią krajową? Jej projekt przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej. To wynik wdrażania unijnej dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych.

REKLAMA

REKLAMA

Minimalne wynagrodzenie a średnia krajowa

Obecnie minimalne wynagrodzenie w Polsce, a więc najniższa dozwolona pensja, wynosi około 52 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Nowy projekt zakłada wprowadzenie tak zwanej wartości referencyjnej, która miałaby wynosić 55 proc. prognozowanego średniego wynagrodzenia w kraju, czyli przeciętnej pensji wynikającej ze statystyk.

Chodzi o zmniejszenie nierówności płacowych

Wprowadzenie dyrektywy ma skutkować poprawą warunków życia i pracy w Unii Europejskiej, a przede wszystkim zapewnienie bardziej odpowiedniego poziomu minimalnych wynagrodzeń dla pracowników. Nowe regulacje mają się przyczynić się do zmniejszenia nierówności płacowych oraz do stopniowego wyrównywania poziomu życia w państwach członkowskich.

Będzie coroczna aktualizacja płacy minimalnej

Przepisy wprowadziłyby rozwiązanie, które zagwarantuje coroczną aktualizację płacy minimalnej co najmniej o poziom inflacji. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie będzie automatycznie dostosowywane do rosnących cen. Dodatkowo raz na cztery lata planowany jest kompleksowy przegląd całego systemu, obejmujący między innymi analizę siły nabywczej wynagrodzeń oraz produktywności gospodarki.

REKLAMA

Kary finansowe dla pracodawców

Co ważne, przewiduje się także surowsze konsekwencje dla pracodawców, którzy nie przestrzegają przepisów. Firmy zaniżające wynagrodzenia lub opóźniające wypłaty miałyby ponosić wyższe kary finansowe. Zakłada się też wprowadzenie rmechanizmu automatycznego naliczania odsetek za opóźnienia, bez konieczności kierowania sprawy do sądu przez pracownika.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Związki zawodowe popierają zmiany

Propozycja zmian nie spotkała się jednak z pełną akceptacją. Ustalenie minimalnego wynagrodzenia na poziomie pięćdziesięciu pięciu procent średniego wynagrodzenia jest korzystne dla pracowników i dlatego pomysł ten popierają związki zawodowe.

Pracodawcy mają wątpliwości

Innego zdania są natomiast organizacje pracodawców. Według nich projekt może wprowadzić zbyt sztywne zasady ustalania płacy minimalnej, co mogłoby ograniczyć elastyczność systemu wynagrodzeń w czasie spowolnienia gospodarczego.

Premie i dodatki poza pensją minimalną

Projekt przewiduje również stopniowe wyłączenie dodatków funkcyjnych oraz premii z minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że te składniki nie będą już wliczane do podstawowej pensji minimalnej. W praktyce pracownicy mogą dzięki temu otrzymywać wyższe wynagrodzenie, natomiast pracodawcy będą musieli realnie zwiększyć podstawową część pensji.

Możliwe skutki dla rynku pracy

Podwyższanie minimalnego wynagrodzenia poprawia przede wszystkim sytuację finansową osób najgorzej zarabiających, ale w ocenie ekspertów wprowadzanie takich zmian wymaga zachowania równowagi między interesami pracowników a możliwościami przedsiębiorców. Mechanizm ustalania płacy minimalnej na poziomie 55 procent średniego wynagrodzenia może w przyszłości wpłynąć na strukturę rynku pracy w Polsce.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA