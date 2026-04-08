Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Do kwietniowej wypłaty należy się ponad 900 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może

Do kwietniowej wypłaty należy się ponad 900 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może

08 kwietnia 2026, 06:37
Ci, którzy wykonują obowiązki zawodowe w godzinach nocnych mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Nie jest to jednak stała kwota. Jej wysokość zmienia się w zależności od liczby przepracowanych godzin w danym miesiącu. Kwietniowy bilans to dokładnie 168 godzi.

Kiedy przysługuje dodatek za pracę w nocy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pora nocna obejmuje czas między godziną 21 a 7. Prawo do dodatku przysługuje pracownikowi wtedy, gdy wykonuje pracę w tym przedziale przez co najmniej trzy godziny w ciągu jednej doby albo gdy minimum 25 procent jego czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na godziny nocne.

W jaki sposób oblicza się wysokość dodatku za pracę w nocy?

Dodatek za pracę w nocy naliczany jest za każdą godzinę przepracowaną w tym czasie i wynosi 20 procent stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. Aby ustalić jego wysokość, należy podzielić minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy przypadających na dany miesiąc, a następnie obliczyć 20 procent otrzymanej stawki. Tak wyliczoną kwotę mnoży się przez liczbę godzin przepracowanych w nocy, co daje ostateczną wartość dodatku.

Wyższe stawki od 2026 roku

Od 2026 roku minimalne wynagrodzenie wzrosło, co automatycznie przełożyło się na wyższe dodatki za pracę nocną. Obecnie najniższa krajowa wynosi 4806 zł brutto, czyli 3605,85 zł netto.

Liczba godzin pracy w kwietniu to 168. Stawka wynosi 5,72 zł brutto zł brutto za każdą z nich. Łatwo policzyć, że daje to ponad 900 złotych, dokładnie otrzyma dodatkowo 932,4 zł brutto. dodatku zł do pensji.

Takie są stawki dodatku za pracę w nocy na 2026 na każdy miesiąc

  • Liczba godzin pracy w styczniu to 160 dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w lutym to także 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w marcu to 176 dodatek za godziny nocne - 5,46 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w kwietniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w maju to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto,
  • Liczba godzin pracy w czerwcu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,72zł brutto,
  • Liczba godzin pracy w lipcu to 184, dodatek za godziny nocne - 5,22 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w sierpniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01 zł brutto
  • Liczba godzin pracy we wrześniu to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w październiku to 176, dodatek za godziny nocne -5,46 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w listopadzie to 160, dodatek za godziny nocne - 6,01 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w grudniu to 160, dodatek za godziny nocne – 6,01zł brutto

Nie wszyscy zatrudnieni mogą pracować w porze nocnej

Zgodnie z ustawowymi regulacjami wyłączenia obejmują kobiety w ciąży, pracowników młodocianych, czyli osoby poniżej 18. roku życia, także pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 8. Na tej liście są też osoby z niepełnosprawnością, chyba że lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wyrazi zgodę na taką pracę.

Źródło: INFOR
