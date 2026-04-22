Tym, którzy mają umowę o pracę przysługuje dodatkowa wypłata. Można otrzymać duży zastrzyk gotówki. Czy trzeba się upomnieć o te pieniądze?

Jedni żegnają się z pracą z własnej woli, inni dlatego, że tak zdecydował pracodawca. Niezależnie od okoliczności, na finiszu kariery etatowej czeka na nich finansowe „do widzenia”. Chodzi o odprawę emerytalną, którą gwarantują przepisy. Ile wynosi takie wsparcie na start nowego etapu życia? Czy pieniądze są wypłacane automatycznie, czy trzeba się o nie upomnieć?

Ustawowe minimum to tylko punkt wyjścia

Polskie przepisy wyznaczają podstawowy poziom odprawy emerytalnej, ale w praktyce często jest on jedynie dolną granicą. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi kończącemu zatrudnienie w związku z przejściem na emeryturę przysługuje świadczenie w wysokości co najmniej jednomiesięcznego wynagrodzenia.

To jednak tylko minimalna kwota. W wielu firmach funkcjonują dodatkowe regulacje, takie jak układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania czy wewnętrzne porozumienia, które przewidują znacznie korzystniejsze warunki. Szczególnie w dużych przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych odprawa bywa wielokrotnością miesięcznej pensji.

Co wchodzi do podstawy wyliczenia świadczenia?

Przy ustalaniu wysokości odprawy nie bierze się pod uwagę wyłącznie pensji zasadniczej. Kluczowe znaczenie ma przeciętne miesięczne wynagrodzenie z trzech miesięcy poprzedzających zakończenie zatrudnienia.

Oznacza to, że do obliczeń wliczane są wszystkie regularne składniki wynagrodzenia. Są to między innymi premie, dodatki funkcyjne, nagrody oraz inne świadczenia pieniężne wynikające z umowy o pracę lub przepisów wewnętrznych. W efekcie, którzy otrzymują rozbudowane wynagrodzenie – na przykład kadra kierownicza – mogą liczyć na znacznie wyższą odprawę niż wskazywałaby sama pensja podstawowa.

Długość zatrudnienia ma znaczenie

W niektórych sektorach wysokość odprawy zależy od stażu pracy. Szczególnie widoczne jest to w administracji publicznej, gdzie obowiązują odrębne przepisy.

Przykładowo pracownicy samorządowi wraz z upływem lat zyskują prawo do wyższych świadczeń. Po dziesięciu latach pracy otrzymują odprawę odpowiadającą dwóm miesięcznym wynagrodzeniom, po piętnastu latach są to już trzy pensje, natomiast przy stażu wynoszącym co najmniej dwadzieścia lat świadczenie może sięgnąć równowartości sześciu miesięcznych wynagrodzeń. Pokazuje to wyraźnie, że długoletnie zatrudnienie w jednej instytucji przekłada się na realne i zauważalne wsparcie finansowe na zakończenie kariery zawodowej.

Szczególne zasady dla nauczycieli

Odrębne regulacje obejmują nauczycieli, których sytuację określają przepisy Karty Nauczyciela. W ich przypadku odprawa emerytalna również jest uzależniona od stażu pracy, ale warunki są korzystniejsze niż w ogólnych przepisach.

Pedagodzy mogą otrzymać świadczenie w wysokości dwóch lub trzech miesięcznych wynagrodzeń. Dokładna kwota zależy od liczby przepracowanych lat oraz spełnienia określonych warunków. To rozwiązanie uwzględnia specyfikę zawodu, w którym wieloletnie zatrudnienie jest standardem.

Kiedy odprawa nie przysługuje?

Choć odprawa emerytalna jest powszechnym uprawnieniem, nie każdy pracownik może z niej skorzystać. Istnieją sytuacje wyłączające prawo do tego świadczenia.

Najważniejszą z nich jest wcześniejsze otrzymanie odprawy u innego pracodawcy – świadczenie to przysługuje bowiem tylko raz w całej karierze zawodowej. Ponadto prawo do odprawy nie powstaje, jeśli pracownik mimo uzyskania uprawnień emerytalnych kontynuuje zatrudnienie. Kluczowe znaczenie ma faktyczne rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę.

Czy trzeba składać wniosek o wypłatę?

Co do zasady pracownik nie musi składać żadnego wniosku, aby otrzymać odprawę emerytalną. Obowiązek jej wypłaty spoczywa na pracodawcy, a pieniądze powinny trafić do pracownika najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Jeśli jednak pracodawca nie wywiąże się z tego obowiązku, pracownik ma prawo dochodzić swoich roszczeń. Może domagać się nie tylko samej odprawy, ale także odsetek za opóźnienie. W praktyce pierwszym krokiem jest pisemne wezwanie do zapłaty. W przypadku braku reakcji sprawa może zostać skierowana do sądu pracy.