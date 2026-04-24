REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki »

Decyzja zapadła. Ponad 8 tysięcy złotych nowej pensji minimalnej. Rekordowe podwyżki dla tych pracowników już od lipca 2026

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 kwietnia 2026, 13:00
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
płaca pensja minimalna wynagrodzenie miminalne
Decyzja zapadła. Ponad 8 tysięcy złotych nowej pensji minimalnej. Rekordowe podwyżki dla tych pracowników już od lipca 2026
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Znamy szczegóły waloryzacji płac w medycynie. Rząd nie zamrozi stawek, więc 1 lipca 2026 roku pracownicy otrzymają średnio 9 proc. podwyżki. Nowe minima dla wielu grup przekroczą 8, 10 lub 12 tys. zł brutto. Oto szczegóły.

Nowa podstawa wyliczeń i mechanizm waloryzacji

Kluczowym czynnikiem decydującym o wysokości nowych pensji jest ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny poziom przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ubiegły rok, który wyniósł dokładnie 8903,56 zł. To właśnie ta kwota bazowa służy do wyznaczania minimalnych zarobków w branży medycznej poprzez pomnożenie jej przez ustawowe współczynniki pracy. Dzięki temu mechanizmowi, pracownicy sektora zdrowia mają zagwarantowany coroczny wzrost wynagrodzeń, który bezpośrednio odnosi się do kondycji polskiej gospodarki. Tegoroczna waloryzacja na poziomie 8,82 procent wejdzie w życie automatycznie na początku drugiego półrocza.

REKLAMA

REKLAMA

Szczegółowe kwoty dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników

Wzrosty pensji odczują przedstawiciele wszystkich dziesięciu grup zawodowych zdefiniowanych w ustawie.

  • Największe podwyżki, przekraczające tysiąc złotych, obejmą lekarzy specjalistów, których minimalne wynagrodzenie wzrośnie do poziomu 12 910,16 zł.
  • Bardzo wysokie stawki czekają również farmaceutów, fizjoterapeutów oraz pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją - w ich przypadku nowe minimum wyniesie 11 485,59 zł.
  • Lekarze stażyści mogą liczyć na 8458,38 zł, natomiast ratownicy medyczni i pielęgniarki z wykształceniem średnim otrzymają co najmniej 8369,35 zł.
  • System podwyżek obejmuje także personel pomocniczy, w tym opiekunów medycznych, których płace wzrosną do 7657,06 zł.

Rząd wycofał się z planów zamrożenia płac

Ostateczna decyzja o przyznaniu podwyżek na dotychczasowych zasadach została poprzedzona burzliwymi negocjacjami. Resort zdrowia rozważał wprowadzenie nowelizacji, która przesunęłaby waloryzację na styczeń 2027 roku i zmieniła sposób jej wyliczania na mniej korzystny dla pracowników. Propozycje te wywołały stanowczy sprzeciw organizacji związkowych, które w obronie obecnych przepisów zapowiadały ogólnopolskie protesty. Pod naciskiem środowiska medycznego, podczas ostatniego posiedzenia Zespołu Trójstronnego, rząd oficjalnie wycofał się z kontrowersyjnych pomysłów. Potwierdzono, że tegoroczna aktualizacja płac zostanie przeprowadzona terminowo i zgodnie z oczekiwaniami personelu medycznego.

Najważniejsze pytania o podwyżki w służbie zdrowia od lipca 2026 roku

  1. Ile wyniesie nowa pensja minimalna lekarza specjalisty? Od 1 lipca 2026 roku lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją otrzyma co najmniej 12 910,16 zł brutto, co oznacza wzrost o ponad tysiąc złotych względem roku poprzedniego.
  2. Jaka kwota jest podstawą do wyliczania nowych stawek? Podstawą jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2025 rok, które według danych GUS wyniosło 8903,56 zł.
  3. Czy ratownicy medyczni i pielęgniarki również otrzymają podwyżki? Tak, przykładowo minimalna płaca ratownika medycznego oraz pielęgniarki z wykształceniem średnim wzrośnie do kwoty 8369,35 zł.
  4. Dlaczego rząd rozważał zamrożenie podwyżek? Ministerstwo Zdrowia chciało ograniczyć tempo wzrostu kosztów w sektorze ochrony zdrowia poprzez przesunięcie waloryzacji na 2027 rok i powiązanie jej z dynamiką płac w budżetówce, jednak po protestach związków zawodowych pomysł ten został porzucony.
  5. O ile procent wzrosną wynagrodzenia medyków? Zgodnie z aktualnymi wyliczeniami, tegoroczna waloryzacja wynagrodzeń w ochronie zdrowia wyniesie dokładnie 8,82 procent.

Kiedy i o ile wzrosną minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia w 2026 roku?

Od 1 lipca 2026 roku wynagrodzenia w ochronie zdrowia wzrosną o dokładnie 8,82 procent. Waloryzacja wejdzie w życie automatycznie na początku drugiego półrocza.

Jaka jest nowa pensja minimalna lekarza specjalisty od 1 lipca 2026 roku?

Lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją otrzyma co najmniej 12 910,16 zł brutto, co oznacza wzrost o ponad tysiąc złotych względem roku poprzedniego.

Jaka kwota GUS jest podstawą do wyliczania stawek w ochronie zdrowia w 2026 roku?

Podstawą jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2025 rok, które według danych GUS wyniosło 8903,56 zł.

Ile wyniesie minimalna płaca pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją od 1 lipca 2026 roku?

Nowe minimum dla pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją wyniesie 11 485,59 zł brutto.

Dlaczego Ministerstwo Zdrowia rozważało zamrożenie waloryzacji płac w ochronie zdrowia?

Ministerstwo Zdrowia chciało ograniczyć tempo wzrostu kosztów, przesuwając waloryzację na 2027 rok i wiążąc ją z dynamiką płac w budżetówce. Po protestach związków pomysł porzucono.

Powiązane
Pieniądze z ZUS mogą przejść koło nosa. Pułapka w rencie rodzinnej
Pieniądze z ZUS mogą przejść koło nosa. Pułapka w rencie rodzinnej
Ile dostaniesz z ZUS? Sprawdź swój przelew w kalkulatorze emerytalnym. Wynik może Cię zaskoczyć
Ile dostaniesz z ZUS? Sprawdź swój przelew w kalkulatorze emerytalnym. Wynik może Cię zaskoczyć
Zasiłek dla bezrobotnych 2026. Znamy nowe kwoty od czerwca. Przelew będzie wyższy o tę sumę
Zasiłek dla bezrobotnych 2026. Znamy nowe kwoty od czerwca. Przelew będzie wyższy o tę sumę
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Darowizny i spadki dla osób niepełnosprawnych. Jak uniknąć podatku i zabezpieczyć finansowo dziecko z niepełnosprawnością?
24 kwi 2026

Zabezpieczenie przyszłości finansowej dziecka z niepełnosprawnością to jedno z największych wyzwań, przed którymi stają rodzice. Kluczowe jest nie tylko zgromadzenie majątku, ale przekazanie go w taki sposób, aby państwo nie przejęło znacznej jego części w formie podatku, a sąd opiekuńczy nie sparaliżował zarządzania tymi środkami. W 2026 roku przepisy oferują konkretne mechanizmy, które pozwalają zbudować bezpieczną "twierdzę finansową" dla dziecka.
Ceny paliw na weekend 25–27 kwietnia. Nowe stawki i decyzje rządu
24 kwi 2026

Kierowcy poznali maksymalne ceny paliw na weekend 25–27 kwietnia 2026 roku. Choć wcześniejsze dni przyniosły spadki, nowe stawki pokazują lekkie odbicie. Rząd zapewnia jednak, że mechanizm ochronny nadal będzie działał, a sytuacja na rynku pozostaje pod kontrolą.
Bezrobocie w Polsce: 949,8 tys. osób bez pracy. Najnowsze dane GUS
24 kwi 2026

Stopa bezrobocia w marcu wyniosła 6,1 proc., wobec 6,1 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
Gdzie za granicą Polacy kupują nieruchomości? Trzy ciekawe rynki, trzy strategie
24 kwi 2026

Polscy inwestorzy coraz częściej wybierają Hiszpanię, Tajlandię i Bliski Wschód, ale każdy z tych rynków rządzi się innymi prawami i wymaga innego podejścia. Jedni szukają bezpiecznej przystani dla kapitału, inni – maksymalnego zwrotu z najmu, jeszcze inni – okazji w regionie, który chwilowo wyhamował.

REKLAMA

Czy jesteśmy śledzeni w pracy? Co trzeci pracownik tak się czuje
24 kwi 2026

Czy jesteśmy śledzeni w pracy? Co trzeci pracownik tak właśnie się czuje. Kto czuje największą kontrolę nad swoją pracą? Co ciekawe, poczucie to spada wraz z wiekiem pracowników.
Niewykorzystane pieniądze z subkonta ZUS. Bliscy zmarłych tracą miliony złotych
24 kwi 2026

Niewielu z nas wie, że może odzyskać pieniądze z subkonta ZUS po zmarłej osobie bliskiej. Tylko co piąta osoba uprawniona zwraca się o wypłatę przysługujących jej środków - informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Decyzja zapadła. Ponad 8 tysięcy złotych nowej pensji minimalnej. Rekordowe podwyżki dla tych pracowników już od lipca 2026
24 kwi 2026

Znamy szczegóły waloryzacji płac w medycynie. Rząd nie zamrozi stawek, więc 1 lipca 2026 roku pracownicy otrzymają średnio 9 proc. podwyżki. Nowe minima dla wielu grup przekroczą 8, 10 lub 12 tys. zł brutto. Oto szczegóły.

Zmiany w KP i 100 dni transparentności płac. Rewolucji nie ma, dyrektywa to za mało a na polskie kompleksowe przepisy wciąż czekamy
24 kwi 2026

Okres od stycznia do marca 2026 roku to pierwszy pełny kwartał obowiązywania nowelizacji Kodeksu pracy, wdrażającej w pewnym zakresie unijną dyrektywę o przejrzystości wynagrodzeń. Ponad sto dni po wejściu w życie przepisów dane kilku portali nie pokazują przełomu. Wielu pracowników ocenia nowe regulacje - jako de facto "martwe" - i nie działające w praktyce tak, jak tego oczekiwano.

REKLAMA

Zakaz telefonów w szkołach. Jak oceniają ten pomysł Polacy?
24 kwi 2026

85 proc. badanych jest za zakazem używania smartfonów w szkołach podstawowych, a 78 proc. popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia - wynika z badania CBOS przeprowadzonego w kwietniu.
Kupujesz auto za gotówkę? Za kilkanaście miesięcy możesz się niemile zaskoczyć
24 kwi 2026

Miliony Europejczyków kupuje samochody, płacąc gotówką. To jedna z ostatnich tak powszechnych transakcji, gdzie banknoty wciąż rządzą. Unia Europejska postanowiła to zmienić i ma już nawet konkretną datę. Zanim jednak zaczniesz się niepokoić, jest jeden szczegół, który może cię zaskoczyć.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA