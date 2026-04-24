Decyzja zapadła. Ponad 8 tysięcy złotych nowej pensji minimalnej. Rekordowe podwyżki dla tych pracowników już od lipca 2026
Znamy szczegóły waloryzacji płac w medycynie. Rząd nie zamrozi stawek, więc 1 lipca 2026 roku pracownicy otrzymają średnio 9 proc. podwyżki. Nowe minima dla wielu grup przekroczą 8, 10 lub 12 tys. zł brutto. Oto szczegóły.
Nowa podstawa wyliczeń i mechanizm waloryzacji
Kluczowym czynnikiem decydującym o wysokości nowych pensji jest ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny poziom przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ubiegły rok, który wyniósł dokładnie 8903,56 zł. To właśnie ta kwota bazowa służy do wyznaczania minimalnych zarobków w branży medycznej poprzez pomnożenie jej przez ustawowe współczynniki pracy. Dzięki temu mechanizmowi, pracownicy sektora zdrowia mają zagwarantowany coroczny wzrost wynagrodzeń, który bezpośrednio odnosi się do kondycji polskiej gospodarki. Tegoroczna waloryzacja na poziomie 8,82 procent wejdzie w życie automatycznie na początku drugiego półrocza.
Szczegółowe kwoty dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników
Wzrosty pensji odczują przedstawiciele wszystkich dziesięciu grup zawodowych zdefiniowanych w ustawie.
- Największe podwyżki, przekraczające tysiąc złotych, obejmą lekarzy specjalistów, których minimalne wynagrodzenie wzrośnie do poziomu 12 910,16 zł.
- Bardzo wysokie stawki czekają również farmaceutów, fizjoterapeutów oraz pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją - w ich przypadku nowe minimum wyniesie 11 485,59 zł.
- Lekarze stażyści mogą liczyć na 8458,38 zł, natomiast ratownicy medyczni i pielęgniarki z wykształceniem średnim otrzymają co najmniej 8369,35 zł.
- System podwyżek obejmuje także personel pomocniczy, w tym opiekunów medycznych, których płace wzrosną do 7657,06 zł.
Rząd wycofał się z planów zamrożenia płac
Ostateczna decyzja o przyznaniu podwyżek na dotychczasowych zasadach została poprzedzona burzliwymi negocjacjami. Resort zdrowia rozważał wprowadzenie nowelizacji, która przesunęłaby waloryzację na styczeń 2027 roku i zmieniła sposób jej wyliczania na mniej korzystny dla pracowników. Propozycje te wywołały stanowczy sprzeciw organizacji związkowych, które w obronie obecnych przepisów zapowiadały ogólnopolskie protesty. Pod naciskiem środowiska medycznego, podczas ostatniego posiedzenia Zespołu Trójstronnego, rząd oficjalnie wycofał się z kontrowersyjnych pomysłów. Potwierdzono, że tegoroczna aktualizacja płac zostanie przeprowadzona terminowo i zgodnie z oczekiwaniami personelu medycznego.
Najważniejsze pytania o podwyżki w służbie zdrowia od lipca 2026 roku
- Ile wyniesie nowa pensja minimalna lekarza specjalisty? Od 1 lipca 2026 roku lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją otrzyma co najmniej 12 910,16 zł brutto, co oznacza wzrost o ponad tysiąc złotych względem roku poprzedniego.
- Jaka kwota jest podstawą do wyliczania nowych stawek? Podstawą jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2025 rok, które według danych GUS wyniosło 8903,56 zł.
- Czy ratownicy medyczni i pielęgniarki również otrzymają podwyżki? Tak, przykładowo minimalna płaca ratownika medycznego oraz pielęgniarki z wykształceniem średnim wzrośnie do kwoty 8369,35 zł.
- Dlaczego rząd rozważał zamrożenie podwyżek? Ministerstwo Zdrowia chciało ograniczyć tempo wzrostu kosztów w sektorze ochrony zdrowia poprzez przesunięcie waloryzacji na 2027 rok i powiązanie jej z dynamiką płac w budżetówce, jednak po protestach związków zawodowych pomysł ten został porzucony.
- O ile procent wzrosną wynagrodzenia medyków? Zgodnie z aktualnymi wyliczeniami, tegoroczna waloryzacja wynagrodzeń w ochronie zdrowia wyniesie dokładnie 8,82 procent.
