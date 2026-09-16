REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Zmiany w wynagrodzeniach bez wyjątku. Nowe zasady wypłat, a także wyższe kary za zaniżanie stawki

Zmiany w wynagrodzeniach bez wyjątku. Nowe zasady wypłat, a także wyższe kary za zaniżanie stawki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 września 2026, 07:10
Adam Kuchta
Adam Kuchta
wynagrodzenie
Zmiany w wynagrodzeniach bez wyjątku. Unia Europejska daje nowe zasady wypłat
Adam Kuchta
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Minimalna stawka godzinowa ma być wypłacana w określonym terminie, a za jej zaniżenie lub niewypłacenie będzie grozić znacznie wyższa grzywna. Rząd pracuje nad nową ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która ma wdrożyć unijne przepisy i zmienić także zasady ustalania płacy minimalnej. Projekt zakłada m.in. wypłatę minimalnej stawki godzinowej najpóźniej do 10. dnia następnego miesiąca oraz karę od 1500 do 45 000 zł.

rozwiń >

Nowe zasady wynagrodzeń. Jest projekt ustawy

Zmiany przewiduje projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (UC62) przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego głównym celem jest wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 dotyczącej adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Projekt obejmuje zarówno zasady ustalania płacy minimalnej, jak i regulacje dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Trzeba jednak podkreślić, że nie są to jeszcze obowiązujące przepisy. Według aktualnych informacji rządowych planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Projekt ma wprowadzić bardziej przejrzyste zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia oraz zwiększyć ochronę osób otrzymujących minimalną stawkę godzinową. Jedną z najważniejszych zmian będzie określenie konkretnego terminu wypłaty wynagrodzenia z umów objętych minimalną stawką godzinową.

Minimalna stawka godzinowa. Wypłata najpóźniej do 10. dnia następnego miesiąca

Projektowane przepisy mają doprecyzować zasady wypłaty wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej. Zgodnie z projektem wynagrodzenie ma być wypłacane niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. To istotna zmiana przede wszystkim dla osób wykonujących zlecenia lub świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Obecnie przepisy przewidują, że w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż jeden miesiąc wynagrodzenie odpowiadające minimalnej stawce godzinowej powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu. W praktyce pojawiały się jednak problemy z określeniem dokładnego terminu wypłaty pierwszego wynagrodzenia.

REKLAMA

Projektodawcy wskazują, że zleceniodawcy często wypłacają wynagrodzenie do 10. dnia następnego miesiąca, ponieważ dopiero wtedy możliwe jest zebranie i zweryfikowanie informacji o liczbie przepracowanych godzin. Nowa regulacja ma więc jednoznacznie określić graniczny termin wypłaty. Przykładowo, jeżeli zleceniobiorca wykonywał usługę przez cały styczeń, wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej powinno zostać wypłacone najpóźniej do 10 lutego, po ustaleniu jego pełnej wysokości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wyższa grzywna za zaniżenie minimalnej stawki godzinowej

Projekt przewiduje także zaostrzenie odpowiedzialności za naruszenie prawa do minimalnej stawki godzinowej. Obecne przepisy przewidują karę grzywny od 1000 do 30 000 zł za wypłacanie wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca minimalna stawka godzinowa.

Problem polega na tym, że obecne brzmienie przepisu nie wskazuje wprost sytuacji, w której wynagrodzenie nie zostało wypłacone w ogóle. Projekt ma to zmienić. Po zmianach odpowiedzialność ma obejmować zarówno wypłatę wynagrodzenia poniżej minimalnej stawki godzinowej, jak i całkowite niewypłacenie należnego wynagrodzenia.

Jednocześnie wysokość grzywny ma zostać zwiększona. Projekt przewiduje karę od 1500 zł do 45 000 zł. To oznacza, że przedsiębiorca, który naruszy przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej, może zostać obciążony znacznie wyższą karą niż obecnie.

Zobacz również:

Minimalna płaca ma być wynagrodzeniem zasadniczym

Projekt UC62 przewiduje również zmianę samej konstrukcji minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jednym z najważniejszych założeń jest wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę jako wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie będzie mogło być niższe od ustawowej płacy minimalnej. Rząd chce w ten sposób stopniowo zmieniać strukturę minimalnego wynagrodzenia i ograniczyć sytuacje, w których pracodawca osiąga poziom płacy minimalnej dzięki doliczaniu kolejnych dodatków.

Zmiany mają być jednak wprowadzane etapami. Z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że projekt przewiduje:

  • od 1 stycznia 2027 r. – wyłączenie dodatku funkcyjnego z minimalnego wynagrodzenia,
  • od 1 stycznia 2028 r. – wyłączenie innych dodatków, niezależnie od ich nazwy,
  • od 1 stycznia 2029 r. – wyłączenie premii i nagród.

Celem jest zwiększenie przejrzystości wynagrodzenia oraz przywrócenie motywacyjnego charakteru dodatkom, premiom i nagrodom.

55 proc. przeciętnego wynagrodzenia jako wartość referencyjna

Projekt zakłada także wprowadzenie orientacyjnej wartości referencyjnej na poziomie 55 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wartość ta ma być wykorzystywana przy corocznej ocenie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nie oznacza to jednak automatycznie, że płaca minimalna każdego roku będzie wynosiła dokładnie 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jest to wartość referencyjna wykorzystywana w mechanizmie ustalania i oceny poziomu minimalnego wynagrodzenia. Projekt realizuje w tym zakresie założenia unijnej dyrektywy dotyczącej adekwatności wynagrodzeń minimalnych.

Płaca minimalna może być zmieniana dwa razy w roku

Nowe przepisy mają również określić, kiedy w danym roku może dojść do zmiany minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej.

Jeżeli prognozowany na kolejny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie co najmniej 105 proc., przewidziane będą dwa terminy zmiany minimalnych gwarancji płacowych:

1 stycznia oraz 1 lipca.

Jeżeli wskaźnik cen będzie niższy niż 105 proc., będzie obowiązywał jeden termin zmiany:

1 stycznia.

Projekt zakłada przy tym zachowanie mechanizmu corocznego ustalania minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej. Rada Ministrów ma przedstawiać Radzie Dialogu Społecznego propozycje wysokości tych świadczeń do 15 czerwca każdego roku.

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa w 2026 roku?

Projektowane przepisy nie należy mylić z obowiązującymi obecnie stawkami. Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł, a minimalna stawka godzinowa wynosi 31,40 zł. Te kwoty wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2025 r. i obowiązują od początku 2026 r.

Dopiero przyjęcie nowej ustawy i jej wejście w życie spowoduje zastosowanie nowych zasad wynikających z projektu UC62.

Najważniejsze zmiany w projekcie ustawy

Obszar

Projektowana zmiana

Termin wypłaty

Minimalna stawka godzinowa ma być wypłacona niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości, nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Niewypłacenie wynagrodzenia

Sankcja ma obejmować również całkowite niewypłacenie wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej.

Grzywna

Kara ma wzrosnąć z obecnych 1000–30 000 zł do 1500–45 000 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze

Minimalne wynagrodzenie ma być wynagrodzeniem zasadniczym pracownika.

55 proc.

Projekt wprowadza orientacyjną wartość referencyjną na poziomie 55 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Terminy zmian

Przy inflacji na poziomie co najmniej 105 proc. przewidziane będą dwa terminy zmian: 1 stycznia i 1 lipca.

Składniki płacy minimalnej

Od 2027 r. etapowo mają być wyłączane m.in. dodatki funkcyjne, inne dodatki, a następnie premie i nagrody.

Zmiany jeszcze nie obowiązują

Najważniejsze zastrzeżenie dla pracowników i pracodawców jest takie, że projekt UC62 nie jest jeszcze ustawą. Na 27 sierpnia 2026 r. rządowy wykaz prac legislacyjnych nadal wskazuje projekt jako UC62, a planowany termin jego przyjęcia przez Radę Ministrów określono na III kwartał 2026 r.

Oznacza to, że przedstawione zasady dotyczące terminu wypłaty minimalnej stawki godzinowej, wysokości grzywien, wynagrodzenia zasadniczego oraz zmian składników płacy minimalnej należy obecnie traktować jako rozwiązania projektowane.

Źródłem zmian jest przede wszystkim konieczność wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.

Podstawa prawna

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – numer w wykazie prac legislacyjnych: UC62

Powiązane
Podatki pójdą w górę. Rząd wyliczył, ile chce zyskać do 2036 roku
Podatki pójdą w górę. Rząd wyliczył, ile chce zyskać do 2036 roku
Emerytury i renty w 2027 roku. Rząd podjął ważną decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
Emerytury i renty w 2027 roku. Rząd podjął ważną decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
5000 zł za 50 lat małżeństwa. Miało być nowe świadczenie dla par z długim stażem. Senat zdecydował jednak inaczej
5000 zł za 50 lat małżeństwa. Miało być nowe świadczenie dla par z długim stażem. Senat zdecydował jednak inaczej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zwrot za remont wynajmowanego lokalu bez PIT. Skarbówka wydała korzystna interpretację
16 wrz 2026

Najemca, który przez lata remontował cudze mieszkanie, a przy wyprowadzce dostał od właściciela zwrot poniesionych nakładów, nie zapłaci od tej kwoty PIT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że taki zwrot wydatków np. na remont mieszkania, do wysokości faktycznie poniesionych wydatków, jest neutralny podatkowo. Musi być jednak spełniony kluczowy warunek.
Stwierdzenie nabycia spadku. Jak złożyć wniosek, ile to kosztuje i co dalej?
16 wrz 2026

Wiele osób jest przekonanych, że po śmierci bliskiej osoby majątek „automatycznie" przechodzi na spadkobierców i wystarczy przyjść do banku z aktem zgonu, żeby wypłacić pieniądze albo sprzedać mieszkanie. Nic bardziej mylnego. Bez formalnego potwierdzenia, kto i na jakiej podstawie dziedziczy, żaden bank, sąd wieczystoksięgowy ani urząd skarbowy nie uzna naszych praw do spadku. Tym potwierdzeniem jest właśnie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
Minimalne wynagrodzenie w 2027 roku: netto i brutto. Czy pracodawca może wyrównać premią do kwoty minimalnego wynagrodzenia?
15 wrz 2026

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. określono, że od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. płaca minimalna lub najniższa krajowa) wynosi 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych – 32,30 zł. Czy trzeba zmieniać (aneksować) umowy o pracę od nowego roku? Co może zrobić pracownik, gdy pracodawca nie wypłaca minimalnego wynagrodzenia? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową? Czy minimalne wynagrodzenie to to samo co wynagrodzenie zasadnicze? Czy w kwocie minimalnego wynagrodzenia może się zawierać premia? Wyjaśniamy.
Zatrudnianie studentów w piekarni - umowa o pracę czy zlecenie? Interpretacja GIP nr 7
15 wrz 2026

Zatrudnienie studentów w piekarni - umowa o pracę czy zlecenie? Decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej GIP nr 7 dotyczy wykonywania czynności sprzedawców oraz pracowników produkcji w piekarni przez studentów. Czy stosunki łączące wnioskodawcę ze studentami stanowią stosunki pracy i należy podpisać z nimi umowę o pracę, a może właściwa będzie umowa zlecenia?

REKLAMA

Płaca minimalna w 2027 r. - ile netto do wypłaty i jakie brutto w umowie? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
15 wrz 2026

Od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. płaca minimalna, czy minimalna krajowa) wynosić będzie 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 32,30 zł. Te kwoty wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. Są to kwoty brutto. A jaka będzie kwota netto do wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
Rośnie konkurencja wśród nauczycieli na rynku korepetycji. Szukają źródeł dodatkowego dochodu
15 wrz 2026

Spada liczba ofert pracy w edukacji, ale rośnie konkurencja wśród nauczycieli na rynku korepetycji. Oznacza to, że nauczyciele szukają dodatkowego źródła dochodu. Jakie przedmioty są najbardziej popularne? Jak przyciągnąć uczniów ofertą?
Jak teraz ratować oszczędności przed inflacją. Inflacja znów rośnie czy obligacje Skarbu Państwa to dobry sposób i które są najkorzystniejsze
16 wrz 2026

Wysokie ceny ropy naftowej znów przywróciły wzrost inflacji, a ta demoluje wartość oszczędności. Co zrobić, by nie tylko nie malała ich realna wartość, ale i pozwalały bezpiecznie zarobić. Czy obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa są na to sposobem, a jeśli tak – które są najkorzystniejsze.
Pracownik wyrządził szkodę: Czy pracodawca może potrącić z pensji odszkodowanie? Jakie są zasady odpowiedzialności materialnej pracownika?
15 wrz 2026

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika nie daje temu pracodawcy prawa do samodzielnego sięgnięcia po jego wynagrodzenie. Nawet gdy odpowiedzialność pracownika wydaje się oczywista np. uszkodził służbowy sprzęt, doprowadził do niedoboru w kasie albo naraził firmę na wymierną stratę, pracodawca nie może po prostu pomniejszyć jego najbliższej wypłaty o wartość szkody. Wynagrodzenie za pracę podlega bowiem szczególnej ochronie, a przepisy Kodeksu pracy ściśle określają, kiedy i na jakich zasadach można dokonać potrącenia.

REKLAMA

Kiedy nie dostaniesz pieniędzy za nadgodziny? Za pracę w godzinach nadliczbowych nie zawsze przysługuje dodatek do wynagrodzenia
15 wrz 2026

Nadgodziny nie zawsze oznaczają dodatkowe pieniądze. Kodeks pracy co do zasady gwarantuje rekompensatę za pracę ponad obowiązujące normy czasu pracy, ale nie w każdym przypadku przybiera ona postać dodatku do wynagrodzenia. Dodatek może zostać zastąpiony czasem wolnym, wobec części pracowników stosuje się szczególne zasady rozliczeń, a w określonych przypadkach dopuszczalny jest ryczałt. Wyjątki te nie mogą być jednak interpretowane rozszerzająco – praca ponad normę nie powinna stawać się stałym elementem organizacji pracy.
MS: Notariusze nie mogą pobierać 200 zł za sprawdzenie zastrzeżenia PESELU
16 wrz 2026

Do redakcji Infor.pl dotarły sygnały o pobieraniu przez niektórych notariuszy opłaty 200 zł za sprawdzenie zastrzeżenia numeru PESEL osoby podpisującej np. akt notarialny dotyczący sprzedaży lub darowizny. Pobierano ją jako tzw. czynność towarzyszącą sporządzeniu aktu. Zapytaliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości, czy istnieje podstawa prawna do pobierania takiej opłaty. Okazało się, że jej nie ma. Osoba, która zapłaciła notariuszowi 200 zł za sprawdzenie zastrzeżenia numeru PESEL, ma prawo żądać zwrotu tych pieniędzy – nawet kilka lat po ich uiszczeniu w kancelarii. Zwrot opłaty nie wpływa na ważność aktu notarialnego.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA