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Blisko 1000 złotych dodatku do wrześniowej wypłaty. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może

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10 września 2026, 08:02
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Do wrześniowej wypłaty należy się ponad 900 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może
Do wrześniowej wypłaty należy się ponad 900 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może
Shutterstock

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Specjalny dodatek do pensji otrzymują ci, którzy pracują w nocy. Kwota nie jest stała. Jej wysokość zależy między innymi od liczby godzin pracy w danym miesiącu. Wrześniowy bilans daje ich sto siedemdziesiąt sześć. Ile dokładnie wyniesie maksymalny dodatek za nocną pracę w tym miesiącu?

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Kodeks pracy określa porę nocną jako osiem kolejnych godzin przypadających pomiędzy godziną 21 a 7 rano. Nie oznacza to jednak, że w każdym zakładzie pracy noc rozpoczyna się i kończy o tej samej porze. Konkretne godziny obowiązujące u danego pracodawcy ustala się w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy albo w innych przepisach wewnętrznych.

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W praktyce w jednej firmie pora nocna może więc obejmować godziny od 21 do 5, w innej od 22 do 6, a jeszcze w innej od 23 do 7. Możliwe są również inne rozwiązania, pod warunkiem że obejmują osiem kolejnych godzin pomiędzy godziną 21 a 7.

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Taka stawka za godzinę pracy w nocy obowiązuje we wrześniu

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej zmienia się w zależności od miesiąca. Wynika to ze sposobu jego obliczania. Podstawą jest minimalne wynagrodzenie za pracę oraz liczba godzin przypadających do przepracowania w konkretnym miesiącu.

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2026 roku wynosi 4806 zł brutto. We wrześniu nominalny czas pracy wynosi 176 godzin. Przy minimalnym wynagrodzeniu na poziomie 4806 zł brutto oznacza to, że za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownik otrzyma 5,46 zł brutto dodatku.

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Stawka jest wyliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia oraz liczby godzin pracy przypadających w danym miesiącu. Zgodnie z przepisami dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia.

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W sierpniu było więcej. Skąd ta różnica?

Wrześniowa stawka jest niższa niż ta obowiązująca w sierpniu. Nie wynika to jednak ze zmiany minimalnego wynagrodzenia. Powód jest prosty – we wrześniu przypada więcej godzin do przepracowania. W sierpniu wymiar czasu pracy wynosił 160 godzin. Przy minimalnym wynagrodzeniu w wysokości 4806 zł brutto dodatek za jedną godzinę pracy w porze nocnej wynosił 6,01 zł brutto.

We wrześniu godzin do przepracowania jest już 176, dlatego stawka dodatku spada do 5,46 zł brutto za godzinę. Zasada jest prosta: im mniej godzin przypada do przepracowania w danym miesiącu, tym wyższy jest dodatek za jedną godzinę pracy w nocy. Gdy wymiar czasu pracy rośnie, stawka godzinowa dodatku maleje.

Nawet 961,20 zł brutto dodatkowo do pensji

Pracownik, który we wrześniu przepracuje cały miesięczny wymiar czasu pracy w porze nocnej, może otrzymać łącznie 961,20 zł brutto dodatku. To jednak wariant maksymalny. W praktyce wysokość dodatkowego wynagrodzenia zależy od tego, ile godzin pracownik rzeczywiście przepracuje w porze nocnej.

Jeżeli więc część godzin pracy przypada w ciągu dnia, dodatek będzie odpowiednio niższy. Świadczenie jest bowiem naliczane za każdą faktycznie przepracowaną godzinę w porze nocnej.

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Pracodawca nie może zamienić dodatku na premię

Dodatek za pracę w porze nocnej jest obowiązkowym elementem wynagrodzenia. Pracodawca nie może po prostu zdecydować, że go nie wypłaci. Nie może również zastąpić należnego dodatku innym świadczeniem, na przykład premią uznaniową czy dodatkiem motywacyjnym. Prawo do dodatku wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy.

Dodatek za pracę w porze nocnej jest też niezależny od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Jeżeli pracownik spełni warunki do otrzymania obu świadczeń, mogą one zostać wypłacone jednocześnie.

Ryczałt zamiast dodatku. Jest jeden wyjątek

Przepisy przewidują jednak szczególne rozwiązanie w przypadku pracowników, którzy stale wykonują pracę poza zakładem pracy.

W ich przypadku możliwe jest ustalenie ryczałtu za pracę w porze nocnej. Nie może to być jednak dowolnie ustalona kwota. Ryczałt powinien odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej i rekompensować pracownikowi należny z tego tytułu dodatek.

Tak zmienia się dodatek za pracę w nocy w 2026 roku

Wysokość dodatku zależy od liczby godzin pracy przypadających w danym miesiącu. W 2026 roku przedstawia się ona następująco:

• styczeń – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• luty – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• marzec – 176 godzin pracy, dodatek 5,46 zł brutto za godzinę,

• kwiecień – 168 godzin pracy, dodatek 5,72 zł brutto za godzinę,

• maj – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• czerwiec – 168 godzin pracy, dodatek 5,72 zł brutto za godzinę,

• lipiec – 184 godziny pracy, dodatek 5,22 zł brutto za godzinę,

• sierpień – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• wrzesień – 176 godzin pracy, dodatek 5,46 zł brutto za godzinę,

• październik – 176 godzin pracy, dodatek 5,46 zł brutto za godzinę,

• listopad – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• grudzień – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę.

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Nie każdy może pracować na nocnej zmianie

Przepisy Kodeksu pracy przewidują również ograniczenia dotyczące wykonywania pracy w porze nocnej. Nie mogą jej świadczyć kobiety w ciąży oraz pracownicy młodociani, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia. Szczególna ochrona przysługuje także pracownikom wychowującym dziecko do ukończenia przez nie ósmego roku życia. Nie mogą oni zostać zatrudnieni w porze nocnej bez swojej zgody.

Ograniczenia dotyczą również osób z niepełnosprawnościami. Co do zasady nie mogą one wykonywać pracy w porze nocnej. Wyjątek jest możliwy, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne albo sprawujący opiekę nad pracownikiem wyrazi zgodę na takie rozwiązanie.

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Źródło: INFOR
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