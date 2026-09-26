Płaca minimalna od 1 stycznia 2027 roku. Rozporządzenie rządu określa stawki brutto i netto

Szykują się ogromne zmiany dla milionów Polaków. Od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrośnie do 4950 zł brutto. Rządowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie wprost określa nowe stawki, które definitywnie zakończą dotychczasowe negocjacje ze związkami zawodowymi i pracodawcami. Ile dokładnie dostaniesz na rękę oraz jak zmieni się stawka za godzinę pracy? Oto szczegóły. English version below.

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Ile wyniesie płaca minimalna w 2027 roku brutto i netto?

Dla osób zatrudnionych na pełen etat nowa stawka oznacza podwyżkę o 144 zł brutto w stosunku do roku ubiegłego. Kwota 4950 zł brutto przełoży się na realny zysk w portfelach pracowników. Szacuje się, że pensja minimalna netto, czyli kwota, jaką pracownik otrzyma "na rękę", wyniesie dokładnie 3703,93 zł przy standardowych założeniach podatkowych (podstawowe koszty uzyskania przychodu 250 zł oraz kwota wolna od podatku 300 zł). Dokładna kwota wypłaty netto zależy od indywidualnych czynników, takich jak wiek czy koszty uzyskania przychodu. Na przykład osoby poniżej 26. roku życia, które są objęte zerowym podatkiem PIT, mogą liczyć na przelew w pełniejszym wymiarze zbliżonym do kwoty brutto pomniejszonej o same składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jak nowe stawki wypadają w porównaniu z 2026 rokiem?

Wzrost płacy minimalnej w 2027 roku oznacza zauważalny skok w porównaniu do stawek z 2026 roku. Pracownicy etatowi otrzymają o 144 zł brutto więcej, ponieważ w 2026 roku najniższa krajowa wynosiła 4806 zł brutto. Przełoży się to na podwyżkę o 98,08 zł netto na rękę (wzrost z poziomu 3605,85 zł netto do 3703,93 zł).Z kolei osoby pracujące na umowach zlecenie zyskają dodatkowe 0,90 zł brutto na godzinę - nowa stawka 32,30 zł brutto zastąpi dotychczasowe 31,40 zł brutto z 2026 roku. Dla pracodawców ta zmiana oznacza wzrost całkowitego kosztu utrzymania jednego pracownika o 173,49 zł miesięcznie, czyli skok z 5790,28 zł do 5963,77 zł.

Nowa stawka godzinowa 2027 dla zleceniobiorców

Zmiany dotkną także osoby pracujące na określonych umowach cywilnoprawnych, w tym na popularnej umowie zlecenie. Od 1 stycznia 2027 roku minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 32,30 zł brutto. W ujęciu netto daje to kwotę około 24,50 zł do 26 zł na rękę za każdą przepracowaną godzinę, zależnie od tego, czy zleceniobiorca opłaca dobrowolną składkę chorobową oraz czy posiada inny tytuł do ubezpieczeń.

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Druga podwyżka w lipcu 2027? Przepisy są jasne

Wiele osób zastanawia się, czy wzorem lat ubiegłych płaca minimalna w Polsce wzrośnie dwukrotnie w ciągu dwunastu miesięcy. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, podwójna waloryzacja następuje wyłącznie wtedy, gdy prognozowana inflacja na dany rok wynosi co najmniej 5 proc. Ponieważ prognozy makroekonomiczne na 2027 rok przewidują inflację poniżej tego poziomu, podwyżka zostanie przeprowadzona tylko raz - właśnie od 1 stycznia. Stawki wyznaczone na początku roku będą obowiązywały aż do 31 grudnia 2027 roku.

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Koszty dla firm i wzrost innych świadczeń

Wzrost najniższej krajowej to spore wyzwanie dla pracodawców. Całkowity koszt zatrudnienia jednego pracownika na etacie z pensją minimalną wzrośnie do kwoty 5963,77 zł. Wyższa płaca minimalna automatycznie pociągnie za sobą wzrost innych wskaźników. Zwiększy się m.in. podstawa wymiaru preferencyjnych składek ZUS dla nowych firm, która wyniesie 1485 zł (30 proc. płacy minimalnej). W górę pójdą również dodatki za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń komorniczych oraz minimalne podstawy wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Więcej szczegółów dotyczących założeń budżetowych i oficjalnych dokumentów legislacyjnych można znaleźć bezpośrednio na rządowych stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Gov.pl.

Nowe zasady naliczania płacy minimalnej - ważna zmiana w przepisach

Warto pamiętać, że kwota 4950 zł brutto staje się gwarantowaną podstawą wynagrodzenia. Jest to efekt dostosowywania polskiego prawa do unijnej dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych. Pracodawcy muszą przygotować się na etapowe wyłączanie dodatkowych składników pensji z ustawowego minimum. Zmiany te wejdą w życie według następującego harmonogramu:

1 stycznia 2027 roku - z płacy minimalnej zostanie wyłączony wyłącznie dodatek funkcyjny,

1 stycznia 2028 roku - wyłączone zostaną pozostałe dodatki za pracę (np. za szczególne warunki),

1 stycznia 2029 roku - nastąpi pełne wyłączenie premii regulaminowych i nagród.

Oznacza to, że w 2027 roku firmy mogą jeszcze legalnie uzupełniać podstawę pensji za pomocą premii regulaminowych. Docelowo jednak reforma realnie zabezpieczy interesy najmniej zarabiających, gwarantując, że płaca zasadnicza będzie tożsama z krajowym minimum.

Ile realnie dostaniesz "na rękę"? Wpływ PPK na wypłatę

Rzeczywista kwota przelewu zależy również od tego, czy pracownik uczestniczy w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W przypadku standardowego etatu (ze składką 2 proc. na PPK), kwota netto na rękę wyniesie około 3604,93 zł. Choć comiesięczna wypłata jest wtedy minimalnie niższa, to oszczędności pracownika rosną szybciej dzięki obowiązkowej dopłacie od pracodawcy (1,5 proc. brutto) oraz corocznym bonusom od państwa. Wzrost pensji minimalnej automatycznie podnosi też limit zarobków (do 5940 zł brutto), który uprawnia osoby o najniższych dochodach do obniżenia własnej wpłaty na PPK nawet do 0,5 proc.

Wzrost najniższej krajowej bezpośrednio wpłynie na branże produkcyjne, logistyczne oraz ochroniarskie z powodu wyższych stawek za pracę w godzinach nocnych. Kodeks pracy gwarantuje dodatek w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. W 2027 roku, ze względu na wyższą podstawę 4950 zł brutto, każda godzina przepracowana między 21:00 a 7:00 rano będzie dla pracodawcy zauważalnie droższa, a dla pracownika przełoży się na wyższy dodatek do podstawowej pensji.

Preferencyjny ZUS dla nowych firm - ile dokładnie zapłacą przedsiębiorcy?

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia to zła wiadomość dla osób stawiających pierwsze kroki w biznesie. Podstawa wymiaru składek na tzw. "Małym ZUS-ie" wzrośnie do poziomu 1485 zł (30 proc. z 4950 zł). W praktyce oznacza to, że początkujący przedsiębiorcy w 2027 roku będą musieli co miesiąc odprowadzać wyższe składki społeczne. Bez uwzględnienia zmiennej składki zdrowotnej, miesięczny koszt składek zamknie się w kwotach:

Składka emerytalna: 289,87 zł,

Składka rentowa: 118,80 zł,

Składka chorobowa (dobrowolna): 36,38 zł,

Składka wypadkowa: 24,80 zł.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o najniższą krajową 2027

Od kiedy dokładnie obowiązują nowe stawki płacy minimalnej?

Wszystkie nowe stawki wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku. Od tej daty pracodawcy muszą zapewnić etatowcom pensję na poziomie minimum 4950 zł brutto, a zleceniobiorcom stawkę godzinową nie niższą niż 32,30 zł brutto.

Ile wynosi kwota wolna od potrąceń komorniczych w 2027 roku?

Dla dłużników zatrudnionych na umowę o pracę kwota wolna przy egzekucji niealimentacyjnej wynosi równowartość 100 proc. minimalnego wynagrodzenia netto. W 2027 roku (przy standardowych kosztach uzyskania przychodu i braku uczestnictwa w PPK) komornik musi pozostawić na koncie pracownika dokładnie 3703,93 zł. Kwota ta nie jest pomniejszana o dobrowolne składki PPK.

Jak nowa stawka godzinowa wpływa na studentów do 26. roku życia?

Osoby posiadające status studenta lub ucznia poniżej 26. roku życia na umowie zlecenie są zwolnione ze składek ZUS oraz podatku dochodowego (zerowy PIT dla młodych). W ich przypadku minimalna stawka godzinowa brutto równa się stawce netto - za każdą przepracowaną godzinę otrzymają "na rękę" równe 32,30 zł.

Czy w 2027 roku zmieni się minimalna podstawa zasiłku chorobowego?

Tak. Podstawa ta rośnie automatycznie wraz z podwyżką najniższej krajowej. Stanowi ona kwotę minimalnego wynagrodzenia pomniejszoną o wskaźnik 13,71 proc. (sumę składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika). W 2027 roku minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych i macierzyńskich wzrośnie do 4271,36 zł.

Co grozi pracodawcy za wypłacanie pensji poniżej ustawowego minimum?

Nowe przepisy wdrażające unijną dyrektywę drastycznie zaostrzają kary za zaniżanie lub niewypłacanie należnego wynagrodzenia. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) będzie mogła nałożyć na pracodawcę grzywnę wynoszącą od 1 500 zł do nawet 45 000 zł.

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce od 1 stycznia 2027 roku? Od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrośnie do 4950 zł brutto. Szacuje się, że pensja minimalna netto wyniesie około 3711 zł przy standardowych założeniach podatkowych. Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa dla umowy zlecenia od 1 stycznia 2027 roku? Od 1 stycznia 2027 roku minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia wzrośnie do 32,30 zł brutto. W ujęciu netto daje to około 25 zł do 26 zł za każdą przepracowaną godzinę. Czy w 2027 roku będzie druga podwyżka płacy minimalnej w lipcu? Podwyżka płacy minimalnej w 2027 roku zostanie przeprowadzona tylko raz, od 1 stycznia. Prognozy makroekonomiczne przewidują inflację poniżej 5 proc., więc stawki będą obowiązywały aż do 31 grudnia 2027 roku. Jaki będzie koszt zatrudnienia pracownika z pensją minimalną w 2027 roku? W 2027 roku całkowity koszt zatrudnienia jednego pracownika na etacie z pensją minimalną wzrośnie do 5963,77 zł. Oznacza to wzrost o 173,49 zł miesięcznie, z 5790,28 zł. Jakie składniki pensji będą wyłączane z płacy minimalnej w latach 2027–2029? 1 stycznia 2027 roku z płacy minimalnej zostanie wyłączony dodatek funkcyjny, 1 stycznia 2028 roku pozostałe dodatki za pracę, a 1 stycznia 2029 roku premie regulaminowe i nagrody.

English version - A revolution in wallets from January 1st. This is the minimum wage in 2027

Massive changes are afoot for millions of Poles. From January 1st, 2027, the minimum wage in Poland will increase to PLN 4,950 gross. The government's draft regulation of the Council of Ministers on this matter explicitly specifies the new rates, which will definitively end current negotiations with trade unions and employers. How much will you receive net, and how will the hourly rate change? Here are the details.

What will the minimum wage be in 2027, gross and net?

For full-time employees, the new rate means a PLN 144 gross increase compared to last year. The PLN 4,950 gross amount will translate into a real gain in employee wallets. The net minimum wage, or the amount an employee will receive "take home," is estimated to be exactly PLN 3,703.93, based on standard tax assumptions (basic income tax costs of PLN 250 and a tax-free allowance of PLN 300). The exact net payment depends on individual factors, such as age and income tax costs. For example, individuals under 26, who are subject to zero personal income tax, can expect a full payment, similar to the gross amount minus social security and health insurance contributions.

How do the new rates compare to 2026?

The increase in the minimum wage in 2027 represents a noticeable jump compared to the 2026 rates. Full-time employees will receive PLN 144 more gross, as the national minimum wage in 2026 was PLN 4,806 gross. This will translate into a net salary increase of PLN 98.08 (from PLN 3,605.85 net to PLN 3,703.93). Those working under contracts of mandate will gain an additional PLN 0.90 gross per hour – the new rate of PLN 32.30 gross will replace the previous rate of PLN 31.40 gross from 2026. For employers, this change means an increase in the total cost of maintaining an employee by PLN 173.49 per month, from PLN 5,790.28 to PLN 5,963.77.

New 2027 hourly rate for contractors

The changes will also affect those working under certain civil law contracts, including the popular contract of mandate. From January 1, 2027, the minimum hourly rate will increase to PLN 32.30 gross. In net terms, this translates to approximately PLN 24.50 to PLN 26 net per hour worked, depending on whether the contractor pays voluntary sickness insurance contributions and has other insurance coverage.

A second increase in July 2027? The regulations are clear

Many people are wondering whether, as in previous years, the minimum wage in Poland will double within twelve months. According to the Minimum Wage Act, the double indexation occurs only if the forecasted inflation for a given year is at least 5%. Because macroeconomic forecasts for 2027 predict inflation below this level, the increase will only occur once – starting January 1st. The rates set at the beginning of the year will remain in effect until December 31, 2027.

Costs for companies and increases in other benefits

The increase in the national minimum wage poses a significant challenge for employers. The total cost of employing a full-time employee at the minimum wage will increase to PLN 5,963.77. The higher minimum wage will automatically result in increases in other indicators. Among other things, the base for calculating preferential ZUS contributions for new businesses will increase to PLN 1,485 (30% of the minimum wage). Nighttime work allowances, amounts exempt from bailiff deductions, and the minimum bases for calculating sickness and maternity benefits will also increase. More details on the budget assumptions and official legislative documents can be found directly on the government website of the Chancellery of the Prime Minister, Gov.pl.

New rules for calculating the minimum wage - an important change in regulations

It is worth remembering that PLN 4,950 gross becomes the guaranteed base salary. This is the result of the adaptation of Polish law to the EU Directive on Adequate Minimum Wages. Employers must prepare for the gradual exclusion of additional salary components from the statutory minimum wage. These changes will come into effect according to the following schedule:

On January 1, 2027, only the functional allowance will be excluded from the minimum wage.

On January 1, 2028, other work-related allowances (e.g., for special conditions) will be excluded.

On January 1, 2029, statutory bonuses and awards will be fully excluded.

This means that in 2027, companies can still legally supplement the base salary with statutory bonuses. Ultimately, however, the reform will effectively protect the interests of the lowest earners by ensuring that the base salary is equal to the national minimum wage.

How much will you actually receive net? The impact of Employee Capital Plans (PPK) on your payout

The actual transfer amount also depends on whether the employee participates in Employee Capital Plans (PPK). In the case of a standard full-time job (with a 2% contribution to PPK), The net take-home pay will be approximately PLN 3,604.93. Although the monthly pay is then slightly lower, employee savings grow faster thanks to the mandatory employer subsidy (1.5% gross) and annual bonuses from the state. The increase in the minimum wage also automatically raises the earnings limit (to PLN 5,940 gross), which entitles the lowest-income earners to reduce their own Employee Capital Plans (PPK) contributions by up to 0.5%.

Record-high night work allowance

The increase in the minimum wage will directly impact the manufacturing, logistics, and security industries due to higher rates for night work. The Labor Code guarantees a 20% allowance of the hourly rate resulting from the minimum wage. In 2027, due to the higher base of PLN 4,950 gross, each hour worked between 9:00 PM and 7:00 AM will be significantly more expensive for the employer, and for the employee, this will translate into a higher allowance on top of their basic salary.

Preferential ZUS contributions for new businesses – how much exactly will entrepreneurs pay?

The minimum wage increase is bad news for those taking their first steps in business. The contribution base for the so-called "Small ZUS" will increase to PLN 1,485 (30% from PLN 4,950). In practice, this means that new entrepreneurs will have to pay higher social security contributions each month in 2027. Without taking into account the variable health insurance contribution, the monthly contribution cost will be:

Pension contribution: PLN 289.87,

Disability pension contribution: PLN 118.80,

Sickness contribution (voluntary): PLN 36.38,

Accident contribution: PLN 24.80.

FAQ - Frequently asked questions about the minimum wage 2027

When exactly will the new minimum wage rates apply?

All new rates will take effect on January 1, 2027. From that date, employers must provide full-time employees with a minimum salary of PLN 4,950 gross, and contractors with an hourly rate of no less than PLN 32.30 gross.

What is the tax-free allowance for bailiff deductions in 2027?

For debtors employed under an employment contract, the tax-free allowance for non-maintenance enforcement is equivalent to 100% of the minimum net salary. In 2027 (assuming standard income-earning costs and no participation in the Employee Capital Plans), the bailiff must leave exactly PLN 3,703.93 in the employee's account. This amount is not reduced by voluntary Employee Capital Plans contributions.

How does the new hourly rate affect students under 26?

Students under 26 on a contract of mandate are exempt from social security contributions and income tax (zero PIT for young people). In their case, the minimum gross hourly rate is equal to the net rate – they will receive PLN 32.30 net for each hour worked.

Will the minimum base for sickness benefits change in 2027?

Yes. This base increases automatically with the increase in the national minimum wage. It is the minimum wage reduced by a 13.71% factor (the sum of employee-financed social security contributions). In 2027, the minimum base for sickness and maternity benefits will increase to PLN 4,271.36.

What are the penalties for employers paying wages below the statutory minimum?

New regulations implementing the EU directive drastically increase penalties for underpaying or failing to pay wages. The National Labor Inspectorate (PIP) will be able to impose fines on employers ranging from PLN 1,500 to as much as PLN 45,000.

What will the minimum wage be in Poland as of January 1, 2027?

From January 1, 2027, the minimum wage in Poland will increase to PLN 4,950 gross. The net minimum wage is estimated to be approximately PLN 3,711, based on standard tax assumptions.

What will the minimum hourly rate for a contract of mandate be as of January 1, 2027?

From January 1, 2027, the minimum hourly rate for contracts of mandate will increase to PLN 32.30 gross. Net, this translates to approximately PLN 25 to PLN 26 per hour worked.

Will there be a second minimum wage increase in July in 2027?

The minimum wage increase in 2027 will occur only once, starting January 1. Macroeconomic forecasts predict inflation below 5%, so the rates will remain in effect until December 31, 2027.

What will the cost of employing a minimum wage employee be in 2027?

In 2027, the total cost of employing one full-time employee at the minimum wage will increase to PLN 5,963.77. This represents an increase of PLN 173.49 per month, from PLN 5,790.28.

What salary components will be excluded from the minimum wage in 2027–2029?

On January 1, 2027, the functional allowance will be excluded from the minimum wage, on January 1, 2028, other work-related allowances, and on January 1, 2029, statutory bonuses and awards.