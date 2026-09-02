Rewolucja w portfelach od 1 stycznia. Tyle wyniesie płaca minimalna w 2027 roku

Szykują się ogromne zmiany dla milionów Polaków. Od 1 stycznia 2027 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrośnie do 4950 zł brutto. Rządowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie wprost określa nowe stawki, które definitywnie zakończą dotychczasowe negocjacje ze związkami zawodowymi i pracodawcami. Ile dokładnie dostaniesz na rękę oraz jak zmieni się stawka za godzinę pracy? Oto szczegóły.

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Ile wyniesie płaca minimalna w 2027 roku brutto i netto?

Dla osób zatrudnionych na pełen etat nowa stawka oznacza podwyżkę o 144 zł brutto w stosunku do roku ubiegłego. Kwota 4950 zł brutto przełoży się na realny zysk w portfelach pracowników. Szacuje się, że pensja minimalna netto, czyli kwota, jaką pracownik otrzyma "na rękę", wyniesie dokładnie 3703,93 zł przy standardowych założeniach podatkowych (podstawowe koszty uzyskania przychodu 250 zł oraz kwota wolna od podatku 300 zł). Dokładna kwota wypłaty netto zależy od indywidualnych czynników, takich jak wiek czy koszty uzyskania przychodu. Na przykład osoby poniżej 26. roku życia, które są objęte zerowym podatkiem PIT, mogą liczyć na przelew w pełniejszym wymiarze zbliżonym do kwoty brutto pomniejszonej o same składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

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Jak nowe stawki wypadają w porównaniu z 2026 rokiem?

Wzrost płacy minimalnej w 2027 roku oznacza zauważalny skok w porównaniu do stawek z 2026 roku. Pracownicy etatowi otrzymają o 144 zł brutto więcej, ponieważ w 2026 roku najniższa krajowa wynosiła 4806 zł brutto. Przełoży się to na podwyżkę o 98,08 zł netto na rękę (wzrost z poziomu 3605,85 zł netto do 3703,93 zł).Z kolei osoby pracujące na umowach zlecenie zyskają dodatkowe 0,90 zł brutto na godzinę - nowa stawka 32,30 zł brutto zastąpi dotychczasowe 31,40 zł brutto z 2026 roku. Dla pracodawców ta zmiana oznacza wzrost całkowitego kosztu utrzymania jednego pracownika o 173,49 zł miesięcznie, czyli skok z 5790,28 zł do 5963,77 zł.

Nowa stawka godzinowa 2027 dla zleceniobiorców

Zmiany dotkną także osoby pracujące na określonych umowach cywilnoprawnych, w tym na popularnej umowie zlecenie. Od 1 stycznia 2027 roku minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 32,30 zł brutto. W ujęciu netto daje to kwotę około 24,50 zł do 26 zł na rękę za każdą przepracowaną godzinę, zależnie od tego, czy zleceniobiorca opłaca dobrowolną składkę chorobową oraz czy posiada inny tytuł do ubezpieczeń.

Druga podwyżka w lipcu 2027? Przepisy są jasne

Wiele osób zastanawia się, czy wzorem lat ubiegłych płaca minimalna w Polsce wzrośnie dwukrotnie w ciągu dwunastu miesięcy. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, podwójna waloryzacja następuje wyłącznie wtedy, gdy prognozowana inflacja na dany rok wynosi co najmniej 5 proc. Ponieważ prognozy makroekonomiczne na 2027 rok przewidują inflację poniżej tego poziomu, podwyżka zostanie przeprowadzona tylko raz - właśnie od 1 stycznia. Stawki wyznaczone na początku roku będą obowiązywały aż do 31 grudnia 2027 roku.

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Koszty dla firm i wzrost innych świadczeń

Wzrost najniższej krajowej to spore wyzwanie dla pracodawców. Całkowity koszt zatrudnienia jednego pracownika na etacie z pensją minimalną wzrośnie do kwoty 5963,77 zł. Wyższa płaca minimalna automatycznie pociągnie za sobą wzrost innych wskaźników. Zwiększy się m.in. podstawa wymiaru preferencyjnych składek ZUS dla nowych firm, która wyniesie 1485 zł (30 proc. płacy minimalnej). W górę pójdą również dodatki za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń komorniczych oraz minimalne podstawy wymiaru zasiłków chorobowych i macierzyńskich. Więcej szczegółów dotyczących założeń budżetowych i oficjalnych dokumentów legislacyjnych można znaleźć bezpośrednio na rządowych stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Gov.pl.

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Nowe zasady naliczania płacy minimalnej - ważna zmiana w przepisach

Warto pamiętać, że kwota 4950 zł brutto staje się gwarantowaną podstawą wynagrodzenia. Jest to efekt dostosowywania polskiego prawa do unijnej dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych. Pracodawcy muszą przygotować się na etapowe wyłączanie dodatkowych składników pensji z ustawowego minimum. Zmiany te wejdą w życie według następującego harmonogramu:

1 stycznia 2027 roku - z płacy minimalnej zostanie wyłączony wyłącznie dodatek funkcyjny,

1 stycznia 2028 roku - wyłączone zostaną pozostałe dodatki za pracę (np. za szczególne warunki),

1 stycznia 2029 roku - nastąpi pełne wyłączenie premii regulaminowych i nagród.

Oznacza to, że w 2027 roku firmy mogą jeszcze legalnie uzupełniać podstawę pensji za pomocą premii regulaminowych. Docelowo jednak reforma realnie zabezpieczy interesy najmniej zarabiających, gwarantując, że płaca zasadnicza będzie tożsama z krajowym minimum.

Ile realnie dostaniesz "na rękę"? Wpływ PPK na wypłatę

Rzeczywista kwota przelewu zależy również od tego, czy pracownik uczestniczy w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W przypadku standardowego etatu (ze składką 2 proc. na PPK), kwota netto na rękę wyniesie około 3604,93 zł. Choć comiesięczna wypłata jest wtedy minimalnie niższa, to oszczędności pracownika rosną szybciej dzięki obowiązkowej dopłacie od pracodawcy (1,5 proc. brutto) oraz corocznym bonusom od państwa. Wzrost pensji minimalnej automatycznie podnosi też limit zarobków (do 5940 zł brutto), który uprawnia osoby o najniższych dochodach do obniżenia własnej wpłaty na PPK nawet do 0,5 proc.

Wzrost najniższej krajowej bezpośrednio wpłynie na branże produkcyjne, logistyczne oraz ochroniarskie z powodu wyższych stawek za pracę w godzinach nocnych. Kodeks pracy gwarantuje dodatek w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. W 2027 roku, ze względu na wyższą podstawę 4950 zł brutto, każda godzina przepracowana między 21:00 a 7:00 rano będzie dla pracodawcy zauważalnie droższa, a dla pracownika przełoży się na wyższy dodatek do podstawowej pensji.

Preferencyjny ZUS dla nowych firm - ile dokładnie zapłacą przedsiębiorcy?

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia to zła wiadomość dla osób stawiających pierwsze kroki w biznesie. Podstawa wymiaru składek na tzw. "Małym ZUS-ie" wzrośnie do poziomu 1485 zł (30 proc. z 4950 zł). W praktyce oznacza to, że początkujący przedsiębiorcy w 2027 roku będą musieli co miesiąc odprowadzać wyższe składki społeczne. Bez uwzględnienia zmiennej składki zdrowotnej, miesięczny koszt składek zamknie się w kwotach:

Składka emerytalna: 289,87 zł,

Składka rentowa: 118,80 zł,

Składka chorobowa (dobrowolna): 36,38 zł,

Składka wypadkowa: 24,80 zł.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o najniższą krajową 2027

Od kiedy dokładnie obowiązują nowe stawki płacy minimalnej?

Wszystkie nowe stawki wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku. Od tej daty pracodawcy muszą zapewnić etatowcom pensję na poziomie minimum 4950 zł brutto, a zleceniobiorcom stawkę godzinową nie niższą niż 32,30 zł brutto.

Ile wynosi kwota wolna od potrąceń komorniczych w 2027 roku?

Dla dłużników zatrudnionych na umowę o pracę kwota wolna przy egzekucji niealimentacyjnej wynosi równowartość 100 proc. minimalnego wynagrodzenia netto. W 2027 roku (przy standardowych kosztach uzyskania przychodu i braku uczestnictwa w PPK) komornik musi pozostawić na koncie pracownika dokładnie 3703,93 zł. Kwota ta nie jest pomniejszana o dobrowolne składki PPK.

Jak nowa stawka godzinowa wpływa na studentów do 26. roku życia?

Osoby posiadające status studenta lub ucznia poniżej 26. roku życia na umowie zlecenie są zwolnione ze składek ZUS oraz podatku dochodowego (zerowy PIT dla młodych). W ich przypadku minimalna stawka godzinowa brutto równa się stawce netto - za każdą przepracowaną godzinę otrzymają "na rękę" równe 32,30 zł.

Czy w 2027 roku zmieni się minimalna podstawa zasiłku chorobowego?

Tak. Podstawa ta rośnie automatycznie wraz z podwyżką najniższej krajowej. Stanowi ona kwotę minimalnego wynagrodzenia pomniejszoną o wskaźnik 13,71 proc. (sumę składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika). W 2027 roku minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych i macierzyńskich wzrośnie do 4271,36 zł.

Co grozi pracodawcy za wypłacanie pensji poniżej ustawowego minimum?

Nowe przepisy wdrażające unijną dyrektywę drastycznie zaostrzają kary za zaniżanie lub niewypłacanie należnego wynagrodzenia. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) będzie mogła nałożyć na pracodawcę grzywnę wynoszącą od 1 500 zł do nawet 45 000 zł.