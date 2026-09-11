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6 tysięcy złotych zamiast 13. i 14. emerytury. Pieniądze dla setek tysięcy emerytów

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11 września 2026, 19:45
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
6 tysięcy złotych zamiast 13. i 14. emerytury. Pieniądze dla setek tysięcy emerytów
6 tysięcy złotych zamiast 13. i 14. emerytury. Pieniądze dla setek tysięcy emerytów
New Africa
Shutterstock

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Najpierw była marcowa waloryzacja, potem wypłata trzynastek, teraz na konta emerytów wpływają kolejne, dodatkowe pieniądze. ZUS ruszył z wypłatą czternastki. Jednak nie do wszystkich seniorów trafia ten zastrzyk gotówki. Ci, którzy, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego z pracą się nie pożegnali, tych pieniędzy nie otrzymują. Mogą za to korzystać z PIT-0. Przy wyższych zarobkach podatkowa korzyść jest większa niż trzynastka i czternastka razem wzięte

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Wiek emerytalny osiągnięty, ale pracy nie trzeba kończyć

Kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Osiągnięcie stosownego wieku oznacza nabycie prawa do emerytury, ale nie nakłada na nikogo obowiązku natychmiastowego zakończenia aktywności zawodowej.

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Część seniorów decyduje się więc nadal pracować i odłożyć moment rozpoczęcia pobierania świadczenia z ZUS. Taka decyzja ma jednak swoje konsekwencje. Ci, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ale nie zaczęli pobierać emerytury, nie otrzymują w tym czasie comiesięcznego świadczenia. Nie mogą również liczyć na dodatkowe wypłaty, czyli trzynastą i czternastą emeryturę.

W zamian mogą korzystać z preferencji podatkowej. Chodzi o PIT-0 dla seniorów, który pozwala nie płacić podatku dochodowego od przychodów objętych ulgą do kwoty 85 528 zł rocznie. Przy odpowiednio wysokich zarobkach oszczędność podatkowa może być więc znacząca. W niektórych przypadkach może nawet przewyższyć wartość trzynastej i czternastej emerytury.

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PIT-0 dla seniora ma jeden podstawowy warunek

Zasada korzystania z ulgi dla pracujących seniorów jest prosta. Mają do niej prawo ci, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny, ale mimo nabycia prawa do świadczenia nie pobierają emerytury. Jednocześnie muszą nadal pracować i uzyskiwać przychody, które zostały objęte preferencją podatkową. W praktyce oznacza to konieczność dokonania finansowego wyboru. Rozpoczęcie pobierania emerytury oznacza utratę prawa do PIT-0 dla pracujących seniorów.

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Z drugiej strony odłożenie emerytury oznacza, że senior nie otrzymuje w tym czasie trzynastej i czternastej emerytury. Nie jest to więc dodatkowa ulga, którą można po prostu doliczyć do emerytury.

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Coraz więcej seniorów korzysta z podatkowej preferencji

Zainteresowanie ulgą dla pracujących seniorów rośnie. Według danych Ministerstwa Finansów w 2025 roku z PIT-0 skorzystało 178 tys. osób. Rok wcześniej było ich 166 tys., a w 2023 roku – 160 tys.

To dowodzi, że z roku na rok przybywa tych, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego decydują się pozostać na rynku pracy i korzystać z podatkowej preferencji. Dla części z nich może to być sposób na zwiększenie dochodów netto bez konieczności rezygnowania z aktywności zawodowej. Im wyższe wynagrodzenie, tym większa może być również korzyść wynikająca z niepłacenia podatku dochodowego.

Przy takiej pensji korzyść sięga prawie 6000 zł

To, ile senior może zyskać dzięki PIT-0, zależy przede wszystkim od wysokości wynagrodzenia. Z wyliczeń przedstawionych przez „Fakt” wynika, że przy pensji w wysokości 4806 zł brutto miesięcznie roczna oszczędność podatkowa wynosi 2016 zł. Przy wynagrodzeniu 5000 zł brutto jest to już 2256 zł rocznie.

Przy wyższych zarobkach różnica robi się jeszcze większa. Senior zarabiający 6000 zł brutto miesięcznie może zaoszczędzić dzięki PIT-0 3492 zł rocznie. Przy pensji 7000 zł brutto roczna korzyść wynosi 4740 zł, natomiast przy wynagrodzeniu 8000 zł brutto sięga 5976 zł.

W przytoczonej kalkulacji maksymalna korzyść z trzynastej i czternastej emerytury wynosi natomiast 3126 zł. Oznacza to, że przy odpowiednio wysokiej pensji sama korzyść podatkowa wynikająca z PIT-0 może przewyższyć kwotę, którą senior otrzymałby w postaci obu dodatkowych świadczeń. Nie można jednak na tej podstawie stwierdzić, że dalsza praca zawsze będzie bardziej opłacalna.

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Kwota 5976 zł może robić wrażenie. Trzeba jednak dokładnie wyjaśnić, czym właściwie jest. Nie jest to dodatkowe świadczenie wypłacane seniorowi przez ZUS. Nie jest to również specjalny dodatek do pensji. To wyliczona roczna korzyść podatkowa wynikająca z zastosowania PIT-0 przy określonym poziomie zarobków. Senior zarabiający 8000 zł brutto miesięcznie może dzięki uldze zachować w kieszeni więcej pieniędzy, ponieważ od części przychodów nie zapłaci podatku dochodowego.

Jednocześnie ktoś, kto wybiera dalszą pracę i nie przechodzi na emeryturę, rezygnuje w tym czasie z comiesięcznego świadczenia. Nie otrzyma również trzynastej i czternastej emerytury. Dlatego samo zestawienie kwoty 5976 zł z wartością dodatkowych świadczeń nie pokazuje całego finansowego obrazu.

Trzeba policzyć nie tylko podatek

Decyzja o pozostaniu na rynku pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego wymaga znacznie szerszej kalkulacji. Należy uwzględnić nie tylko wysokość pensji i wynikającą z niej korzyść podatkową, ale również wysokość emerytury, którą można by już pobierać. Odroczenie przejścia na emeryturę oznacza, że senior nadal pracuje i odprowadza składki. Jednocześnie przez ten czas nie pobiera świadczenia z ZUS.

Sam moment rozpoczęcia wypłaty emerytury zostaje przesunięty. W efekcie decyzja nie sprowadza się do prostego wyboru: trzynasta i czternasta emerytura albo kilka tysięcy złotych oszczędności na podatku. W grę wchodzi również podstawowa emerytura, której senior w okresie korzystania z PIT-0 nie pobiera.

Dlatego kwota 5976 zł może być atrakcyjna, ale sama w sobie nie przesądza o opłacalności dalszej pracy. Dla jednej osoby pozostanie aktywną zawodowo może być korzystnym rozwiązaniem. Dla innej zdecydowanie lepszym wyborem może okazać się rozpoczęcie pobierania emerytury.

Przedsiębiorca musi liczyć jeszcze więcej

Jeszcze więcej elementów trzeba uwzględnić w przypadku seniora prowadzącego działalność gospodarczą. Przedsiębiorca, podobnie jak pracownik, musi spełnić warunek niepobierania emerytury, jeżeli chce korzystać z PIT-0 dla seniorów. Dochodzi jednak kolejny istotny element – składki na ubezpieczenia społeczne.

Cytowany przez „Fakt” ekspert podatkowy Piotr Juszczyk zwraca uwagę, że w przypadku przedsiębiorcy sama oszczędność wynikająca z PIT-0 może nie wystarczyć, aby zrekompensować koszty składek oraz rezygnację z pobierania świadczenia. Dlatego sytuacja przedsiębiorcy może wyglądać zupełnie inaczej niż pracownika zatrudnionego na etacie.

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PIT-0 może być szczególnie atrakcyjny dla części dobrze zarabiających seniorów, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego chcą nadal pracować. Przy wyższych zarobkach korzyść podatkowa może być większa niż wartość trzynastej i czternastej emerytury. Nie oznacza to jednak, że każdy senior powinien odłożyć decyzję o przejściu na emeryturę.

Przy podejmowaniu decyzji trzeba uwzględnić wysokość wynagrodzenia, przyszłej emerytury, odprowadzanych składek, a także formę dalszej aktywności zawodowej. Nie bez znaczenia jest również to, jak długo senior zamierza jeszcze pracować.

Ostatecznie wybór pomiędzy rozpoczęciem pobierania emerytury a dalszą pracą i korzystaniem z PIT-0 powinien być wynikiem indywidualnej kalkulacji. Dla jednej osoby większą korzyść przyniesie comiesięczne świadczenie z ZUS i dodatkowe wypłaty, dla innej – dalsza praca i możliwość korzystania z preferencji podatkowej.

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Źródło: INFOR
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