REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Idzie potężna zmiana w wypłatach. Tyle dokładnie wyniesie płaca minimalna w 2027 roku na rękę

Idzie potężna zmiana w wypłatach. Tyle dokładnie wyniesie płaca minimalna w 2027 roku na rękę

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 września 2026, 10:03
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Płaca minimalna 2027
Płaca minimalna w 2027 roku. Rząd zdecydował. Tyle dostaniesz na rękę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przełomowe wiadomości dla milionów pracowników i przedsiębiorców w Polsce. Rada Ministrów przyjęła ostateczny projekt rozporządzenia regulujący najniższą krajową oraz minimalną stawkę godzinową, które zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2027 roku. Zmiany dotkną nie tylko podstawowych wypłat, ale też sposobu konstruowania umów. Ile dokładnie wyniesie Twoja pensja brutto oraz netto i jakie rewolucyjne przepisy wchodzą w życie? Oto szczegóły.

rozwiń >

Nowe stawki oficjalnie zatwierdzone. Historyczny pułap osiągnięty

Rząd przeciął spekulacje i oficjalnie ogłosił nowe kwoty, które będą obowiązywać przez cały 2027 rok. W przeciwieństwie do poprzednich lat, tym razem czeka nas tylko jedna podwyżka na początku roku. Ze względu na stabilizującą się inflację poniżej progu 5 proc., przepisy nie wymagają ponownej, lipcowej waloryzacji. Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4950 zł brutto (co daje około 3711 zł netto), oznaczając wzrost o 144 zł brutto w stosunku do roku ubiegłego. Z kolei minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na umowach zlecenie oraz umowach o świadczenie usług wzrośnie do poziomu 32,30 zł brutto za godzinę (co przekłada się na około 25 - 26 zł netto na rękę).

REKLAMA

REKLAMA

Skok z 3 tysięcy do niemal 5 tysięcy. Jak rosła płaca minimalna?

Podwyżka na 2027 rok, choć kwotowo skromniejsza niż w ubiegłych latach (wzrost o 144 zł brutto), przypieczętowuje historyczny rajd polskiego wynagrodzenia minimalnego. Jeszcze na początku 2022 roku najniższa krajowa wynosiła równe 3010 zł brutto. W ciągu zaledwie pięciu lat wzrosła ona o blisko 65 procent. Ten gwałtowny skok to efekt uboczny wysokiej inflacji, która wymuszała na rządzących podwójne waloryzacje w latach 2023-2024. Rok 2027 przynosi wyczekiwaną stabilizację, co dla biznesu oznacza łatwiejsze planowanie budżetów, a dla pracowników - utrzymanie realnej siły nabywczej pensji.

Portfel pracownika: Porównanie stawek brutto i netto

Kwoty zapisane w umowach rzadko pokrywają się z tym, co realnie trafia na konto bankowe. Poniższe zestawienie obrazuje różnicę między stawkami brutto a szacunkowymi wypłatami netto (przy standardowych założeniach podatkowych, uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku i bez uczestnictwa w PPK):

  • Płaca minimalna (pełen etat): Kwota 4950,00 zł brutto to w czystym przelewie około 3711,00 zł netto na rękę.
  • Minimalna stawka godzinowa (zlecenie): Kwota 32,30 zł brutto oznacza realną wypłatę w granicach od 25,00 zł do 26,00 zł netto za każdą przepracowaną godzinę. Wyjątkiem są uczniowie i studenci do 26. roku życia, którzy dzięki zwolnieniu z podatku i składek otrzymają pełne 32,30 zł netto.

Wielka rewolucja w przepisach: Koniec z "dosztukowywaniem" pensji

Rok 2027 przynosi ogromną zmianę prawną, która wymusi modyfikację tysięcy umów w całym kraju. Wchodzi w życie kluczowy etap reformy struktury płacy minimalnej. Od 1 stycznia dodatek funkcyjny zostaje bezwzględnie wyłączony z najniższego wynagrodzenia. Do tej pory pracodawcy mogli sztucznie podbijać podstawę pensji różnymi dodatkami, byle tylko suma na dokumencie zgadzała się z ustawowym minimum. Teraz stawka zasadnicza musi osiągać pełne 4950,00 zł brutto (czyli ok. 3711,00 zł netto) bez wliczania wspomnianego dodatku funkcyjnego. To potężny cios w budżety firm, ale duży zysk dla pracowników. Realnie zyskają oni na bazie do wyliczania innych świadczeń.

REKLAMA

Unijny bat na polskie pensje, czyli skąd ta reforma?

Zmiany w konstrukcji płacy minimalnej - w tym bezwzględne wyłączenie dodatku funkcyjnego od 2027 roku - nie są autorskim pomysłem polskiego rządu. To bezpośredni efekt wdrażania unijnej dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych. Bruksela narzuciła krajom członkowskim transparentność: pensja zasadnicza ma być jasna, czytelna i wolna od "sztucznego" zawyżania premiami czy dodatkami stanowiskowymi. Dla Polski rok 2027 to dopiero początek drogi. Zgodnie z unijnymi wytycznymi, docelowo płaca minimalna powinna dążyć do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Druga strona medalu: Koszmar mikroprzedsiębiorców i wyższy ZUS

Dla właścicieli firm, zwłaszcza tych najmniejszych, nowe stawki oznaczają drastyczny wzrost kosztów stałych. Całkowity koszt utrzymania jednego pracownika na pełnym etacie wzrośnie dla pracodawcy do 5963,77 zł (przy pensji pracownika 4950,00 zł brutto). To jednak nie wszystko. Automatycznie w górę idzie tzw. Mały ZUS dla nowych firm. Podstawa wymiaru składek preferencyjnych (wynosząca 30 proc. minimalnego wynagrodzenia) skoczy do poziomu 1485,00 zł brutto. W praktyce oznacza to, że początkujący przedsiębiorcy co miesiąc przeleją do ZUS-u o kilkadziesiąt złotych więcej, co dla wielu mikrofirm może okazać się barierą nie do przescoczenia.

Powiązane
Miał zniknąć, a od stycznia uderzy nas po kieszeni. Nowe stawki abonamentu RTV i surowe kary
Miał zniknąć, a od stycznia uderzy nas po kieszeni. Nowe stawki abonamentu RTV i surowe kary
Nowe świadczenie nawet 4700 zł dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Prezydent Karol Nawrocki spełnia jedną ze swoich obietnic wyborczych
Nowe świadczenie nawet 4700 zł dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Prezydent Karol Nawrocki spełnia jedną ze swoich obietnic wyborczych
Zatrudnieni na etacie muszą z tym zdążyć do 30 września. Pracodawca może zapłacić nawet 60 tysięcy złotych
Zatrudnieni na etacie muszą z tym zdążyć do 30 września. Pracodawca może zapłacić nawet 60 tysięcy złotych
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Czekali na to wiele lat. Koszalin ma umowę na spalarnię odpadów za ponad 300 mln zł
08 wrz 2026

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie podpisało z firmą AB Industry umowę na budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Zakład ma przetwarzać 30 tys. ton odpadów rocznie i produkować z nich ciepło oraz energię elektryczną. Wartość inwestycji to 301,337 mln zł brutto, a jej realizacja ma zakończyć się do 30 czerwca 2029 roku - podaje portalsamorzadowy.pl.
AI przyspiesza cyberataki. Google: tysiące danych logowania skradzione w mniej niż 6 godzin
08 wrz 2026

Cyberprzestępcy nie wykorzystują już AI wyłącznie do pisania wiadomości phishingowych i szukania luk. Z najnowszego raportu Google Threat Intelligence Group wynika, że systemy agentowe samodzielnie prowadzą cyberataki. W jednej z kampanii tysiące poświadczeń przejęto w czasie krótszym niż sześć godzin. Zagrożone są konta zwykłych użytkowników, a także firmowe AI, kod źródłowy i zasoby chmurowe.
Nowe obowiązki przy imporcie stali. Od 1 października 2026 r. kluczowy będzie kraj „wytapiania i wylewania”
08 wrz 2026

Unijny system ochrony rynku stali przeszedł w 2026 r. istotną zmianę. Sam mechanizm ceł ochronnych nie jest dla importerów nowością – środki ochronne dotyczące przywozu określonych wyrobów stalowych funkcjonują w Unii Europejskiej od lat. Nowe regulacje znacząco jednak zmieniają zarówno poziom ochrony rynku, jak i obowiązki dokumentacyjne po stronie importerów. Jednym z najważniejszych nowych elementów jest obowiązek ustalenia i udokumentowania państwa „wytapiania i wylewania” stali (country of melt and pour). Od 1 października 2026 r. informacja ta przestaje mieć wyłącznie charakter handlowy czy techniczny – staje się informacją wymaganą przy przywozie stali do Unii Europejskiej. Pod koniec sierpnia Komisja Europejska przyjęła długo oczekiwane przepisy wykonawcze, które precyzują, jakimi dokumentami importer będzie mógł wykazać kraj wytapiania i wylewania.
Renta socjalna i świadczenie wspierające na nowych zasadach. Jakie wnioski złożyć do ZUS?
08 wrz 2026

Wprowadzone reformy systemowe dla osób z niepełnosprawnościami - w tym dodatek dopełniający do renty socjalnej oraz nowe świadczenie wspierające - dają szansę na znacznie wyższe wsparcie finansowe. Aby jednak nie stracić prawa do należnych pieniędzy lub pełnego wyrównania wstecz, kluczowe jest dotrzymanie terminów urzędowych. Jakie dokumenty i wnioski należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz innych instytucji, aby zabezpieczyć swoje prawa do świadczeń?

REKLAMA

31 października i 31 grudnia 2026 r. terminami na przesłanie do Dyrektora KIS interpretacji samorządowych [nowelizacja]
08 wrz 2026

Od 24 września 2026 r. „samorządowe” interpretacje indywidualne publikowane są w ogólnej bazy interpretacji indywidualnych (Informacja Celno-Skarbowa Eureka). Samorządy muszą przesyłać do Dyrektora KIS nie tylko interpretacje bieżące, ale także "dosłać" historyczne za okres począwszy od 1 stycznia 2025 r.
Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa. Na czym polega i co za nie grozi?
08 wrz 2026

Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa może skutkować surową odpowiedzialnością karnoprawną. Biorąc pod uwagę aktualny powszechny i łatwy dostęp do internetu, istnieje niemałe ryzyko popełnienia takiego czynu. Nie w każdym jednak przypadku publiczne zachęcanie będzie skutkować naruszeniem art. 255 Kodeksu karnego.
Nowy piec gazowy do odliczenia od dochodu? Skarbówka wyjaśnia, kiedy przysługuje ulga rehabilitacyjna
08 wrz 2026

Osoba z niepełnosprawnością, dla której obsługa pieca na węgiel stała się niebezpieczna, odliczy zakup i montaż bezobsługowego kotła gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Potwierdza to najnowsza interpretacja skarbówki.
Przekazywanie rat odpisu na ZFŚS. Na co zwrócić uwagę w poszczególnych terminach? Jeden z nich przypada już we wrześniu
08 wrz 2026

Ostatni kwartał roku kalendarzowego to szczególny czas. Pracodawcy myślą już nie tylko o prawidłowym zakończeniu bieżącego roku, ale też o tym, że niedługo rozpocznie się kolejny i być może w związku z tym należy dopełnić niezbędnych formalności. Dużo uwagi muszą też poświęcić zakładowemu funduszowi świadczeń socjalnych, jeśli go tworzą.

REKLAMA

Wybory w Krakowie. Jest kolejny kandydat, Marian Banaś bez rejestracji. Komisja podała powód
08 wrz 2026

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, a lista kandydatów nadal nie jest ostatecznie zamknięta. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie zarejestrowała Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej, ale odmówiła rejestracji Marianowi Banasiowi, byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. Powodem decyzji była zbyt mała liczba ważnych podpisów poparcia.
Pracodawcy odkrywają karty. Tak wygląda rynek rekrutacji na koniec roku
08 wrz 2026

32 proc. pracodawców w Polsce planuje powiększenie zespołów między październikiem a grudniem — wynika z Barometru Perspektyw Zatrudnienia. Redukcję etatów w tym okresie zapowiada 15 proc. firm, a ponad połowa badanych (51 proc.) nie przewiduje zmian w strukturze zatrudnienia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA