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Płaca minimalna w 2027 roku. Wiemy, ile dokładnie dostaniesz na rękę

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05 września 2026, 12:57
[Data aktualizacji 06 września 2026, 16:55]
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Płaca minimalna 2027
Płaca minimalna w 2027 roku. Rząd zdecydował. Tyle dostaniesz na rękę
Shutterstock

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Przełomowe wiadomości dla milionów pracowników i przedsiębiorców w Polsce. Rada Ministrów przyjęła ostateczny projekt rozporządzenia regulujący najniższą krajową oraz minimalną stawkę godzinową, które zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2027 roku. Zmiany dotkną nie tylko podstawowych wypłat, ale też sposobu konstruowania umów. Ile dokładnie wyniesie Twoja pensja brutto oraz netto i jakie rewolucyjne przepisy wchodzą w życie? Oto szczegóły.

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Nowe stawki oficjalnie zatwierdzone. Historyczny pułap osiągnięty

Rząd przeciął spekulacje i oficjalnie ogłosił nowe kwoty, które będą obowiązywać przez cały 2027 rok. W przeciwieństwie do poprzednich lat, tym razem czeka nas tylko jedna podwyżka na początku roku. Ze względu na stabilizującą się inflację poniżej progu 5 proc., przepisy nie wymagają ponownej, lipcowej waloryzacji. Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4950 zł brutto (co daje około 3711 zł netto), oznaczając wzrost o 144 zł brutto w stosunku do roku ubiegłego. Z kolei minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na umowach zlecenie oraz umowach o świadczenie usług wzrośnie do poziomu 32,30 zł brutto za godzinę (co przekłada się na około 25 - 26 zł netto na rękę).

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Skok z 3 tysięcy do niemal 5 tysięcy. Jak rosła płaca minimalna?

Podwyżka na 2027 rok, choć kwotowo skromniejsza niż w ubiegłych latach (wzrost o 144 zł brutto), przypieczętowuje historyczny rajd polskiego wynagrodzenia minimalnego. Jeszcze na początku 2022 roku najniższa krajowa wynosiła równe 3010 zł brutto. W ciągu zaledwie pięciu lat wzrosła ona o blisko 65 procent. Ten gwałtowny skok to efekt uboczny wysokiej inflacji, która wymuszała na rządzących podwójne waloryzacje w latach 2023-2024. Rok 2027 przynosi wyczekiwaną stabilizację, co dla biznesu oznacza łatwiejsze planowanie budżetów, a dla pracowników - utrzymanie realnej siły nabywczej pensji.

Portfel pracownika: Porównanie stawek brutto i netto

Kwoty zapisane w umowach rzadko pokrywają się z tym, co realnie trafia na konto bankowe. Poniższe zestawienie obrazuje różnicę między stawkami brutto a szacunkowymi wypłatami netto (przy standardowych założeniach podatkowych, uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku i bez uczestnictwa w PPK):

  • Płaca minimalna (pełen etat): Kwota 4950,00 zł brutto to w czystym przelewie około 3711,00 zł netto na rękę.
  • Minimalna stawka godzinowa (zlecenie): Kwota 32,30 zł brutto oznacza realną wypłatę w granicach od 25,00 zł do 26,00 zł netto za każdą przepracowaną godzinę. Wyjątkiem są uczniowie i studenci do 26. roku życia, którzy dzięki zwolnieniu z podatku i składek otrzymają pełne 32,30 zł netto.

Wielka rewolucja w przepisach: Koniec z "dosztukowywaniem" pensji

Rok 2027 przynosi ogromną zmianę prawną, która wymusi modyfikację tysięcy umów w całym kraju. Wchodzi w życie kluczowy etap reformy struktury płacy minimalnej. Od 1 stycznia dodatek funkcyjny zostaje bezwzględnie wyłączony z najniższego wynagrodzenia. Do tej pory pracodawcy mogli sztucznie podbijać podstawę pensji różnymi dodatkami, byle tylko suma na dokumencie zgadzała się z ustawowym minimum. Teraz stawka zasadnicza musi osiągać pełne 4950,00 zł brutto (czyli ok. 3711,00 zł netto) bez wliczania wspomnianego dodatku funkcyjnego. To potężny cios w budżety firm, ale duży zysk dla pracowników. Realnie zyskają oni na bazie do wyliczania innych świadczeń.

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Unijny bat na polskie pensje, czyli skąd ta reforma?

Zmiany w konstrukcji płacy minimalnej - w tym bezwzględne wyłączenie dodatku funkcyjnego od 2027 roku - nie są autorskim pomysłem polskiego rządu. To bezpośredni efekt wdrażania unijnej dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych. Bruksela narzuciła krajom członkowskim transparentność: pensja zasadnicza ma być jasna, czytelna i wolna od "sztucznego" zawyżania premiami czy dodatkami stanowiskowymi. Dla Polski rok 2027 to dopiero początek drogi. Zgodnie z unijnymi wytycznymi, docelowo płaca minimalna powinna dążyć do poziomu 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

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Druga strona medalu: Koszmar mikroprzedsiębiorców i wyższy ZUS

Dla właścicieli firm, zwłaszcza tych najmniejszych, nowe stawki oznaczają drastyczny wzrost kosztów stałych. Całkowity koszt utrzymania jednego pracownika na pełnym etacie wzrośnie dla pracodawcy do 5963,77 zł (przy pensji pracownika 4950,00 zł brutto). To jednak nie wszystko. Automatycznie w górę idzie tzw. Mały ZUS dla nowych firm. Podstawa wymiaru składek preferencyjnych (wynosząca 30 proc. minimalnego wynagrodzenia) skoczy do poziomu 1485,00 zł brutto. W praktyce oznacza to, że początkujący przedsiębiorcy co miesiąc przeleją do ZUS-u o kilkadziesiąt złotych więcej, co dla wielu mikrofirm może okazać się barierą nie do przescoczenia.

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Źródło: INFOR
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