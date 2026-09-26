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Dają dobrze zarobić na etacie i jeszcze dopłacają do mieszkania. Szukają 2 tysięcy pracowników

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26 września 2026, 09:05
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Dają dobrze zarobić na etacie i jeszcze dopłacają do mieszkania. Szukają 2 tysięcy pracowników
Dają dobrze zarobić na etacie i jeszcze dopłacają do mieszkania. Szukają 2 tysięcy pracowników
Shutterstock
Shutterstock

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Stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie, które przekracza 6 tysięcy złotych netto. Do tego dopłata do mieszkania i zwrot kosztów dojazdu do miejsca służby. Gdzie oferują takie warunki? W Straży Granicznej, która zaplanowała w tym roku zatrudnić blisko 2 tys. funkcjonariuszy. Przed chętnymi są jeszcze dwa terminy rekrutacji.

Blisko 17,2 tys. tylu funkcjonariuszy, służy obecnie w Straży Granicznej. Choć to najwyższa liczba od wielu lat, to nadal prowadzony jest nabór do jednostek w całej Polsce. Zgodnie z oficjalnymi informacjami formacja planuje w 2026 roku przyjąć maksymalnie 1973 osoby. 1066 miejsc przewidziano w służbie przygotowawczej lub stałej, a 907 w służbie kontraktowej. Przed chętnymi są jeszcze dwa terminy rekrutacji: 14 września i 1 grudnia.

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Nie trzeba mieć wyższego wykształcenia. Są jednak konkretne wymagania

Nie każdy może założyć mundur Straży Granicznej. Kandydat musi posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie oraz co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Nie może być osobą karaną i musi posiadać odpowiednią zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby.

Straż Graniczna prowadzi wieloetapowe postępowanie kwalifikacyjne. Kandydat musi między innymi złożyć wymagane dokumenty, przejść ich weryfikację, a następnie przystąpić do kolejnych etapów postępowania. Obejmują one między innymi test wiedzy i rozmowę kwalifikacyjną. Dopiero pozytywne przejście całej procedury otwiera drogę do rozpoczęcia szkolenia.

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Najpierw szkolenie, potem wyższa pensja

Jednym z argumentów przemawiających za służbą są wynagrodzenia. Już podczas szkolenia kandydat otrzymuje miesięczne uposażenie. Jego wysokość zależy między innymi od wieku.

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Straż Graniczna podaje, że kursant przed ukończeniem 26. roku życia otrzymuje prawie 6000 złotych netto miesięcznie. W przypadku osób, które ukończyły 26 lat, wynagrodzenie w czasie szkolenia również przekracza 5000 złotych netto.

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Po ukończeniu szkolenia podstawowego i podjęciu służby przygotowawczej wynagrodzenie rośnie. Funkcjonariusz Straży Granicznej zatrudniony na stanowisku kontrolera lub młodszego asystenta, który nie ukończył 26. roku życia, może otrzymywać prawie 6600 złotych netto miesięcznie. W przypadku funkcjonariusza po 26. roku życia miesięczne wynagrodzenie przekracza 6000 złotych netto.

Na tym jednak możliwości zarobkowe się nie kończą. Wraz ze stażem służby, awansem na kolejne stanowiska i zdobywaniem doświadczenia wynagrodzenie może być wyższe.

Do pensji dochodzą kolejne pieniądze

Osoba, która zdecyduje się na służbę w Straży Granicznej, może liczyć nie tylko na podstawowe uposażenie. Formacja oferuje również dodatkowe świadczenia.

Jednym z nich jest świadczenie mieszkaniowe. Jak wynika z informacji Straży Granicznej, jego wysokość przekracza 900 złotych netto miesięcznie. W niektórych jednostkach funkcjonariusze mogą otrzymać także wyższe kwoty, zależnie od miejsca pełnienia służby.

Kolejnym świadczeniem jest zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby. W przypadku odległości do 30 kilometrów funkcjonariusz może otrzymać 140 złotych miesięcznie. Przy dojazdach na odległość większą niż 30 kilometrów i nieprzekraczającą 50 kilometrów jest to 180 złotych. Jeśli odległość przekracza 50 kilometrów, zwrot wynosi 220 złotych miesięcznie.

Straż Graniczna wskazuje również na inne świadczenia związane ze służbą. Funkcjonariusze mogą między innymi otrzymywać nagrodę roczną, dopłatę do wypoczynku oraz równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie.

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Rekrutacja nie jest ograniczona do jednego regionu kraju. Nabór prowadzony jest przez poszczególne jednostki organizacyjne Straży Granicznej, między innymi Bieszczadzki, Karpacki, Morski, Nadbużański, Nadodrzański, Nadwiślański, Podlaski, Śląski i Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej. Kandydaci mogą aplikować również do innych jednostek wskazanych przez formację.

Oznacza to, że o służbę mogą starać się również ci, którzy nie mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia granicznego. Dodatkowe świadczenia, w tym zwrot kosztów dojazdu oraz świadczenie mieszkaniowe, mają ułatwiać funkcjonariuszom pełnienie służby także poza miejscem zamieszkania.

Straż Graniczna nie jest jedyną formacją, która rekrutuje

Pod względem warunków finansowych Straż Graniczna konkuruje z innymi służbami mundurowymi. Podobne rozwiązania funkcjonują między innymi w Policji. Z danych Policji wynika, że kursant przed ukończeniem 26. roku życia może otrzymywać od 5913,82 do 6561,37 złotych netto, natomiast po ukończeniu 26. roku życia od 5463,82 do 6026,37 złotych netto. Po zakończeniu szkolenia wynagrodzenie policjanta jest jeszcze wyższe. Policja również oferuje świadczenie mieszkaniowe w wysokości od 900 do 1800 złotych.

W przypadku Straży Granicznej dodatkowym argumentem dla osób rozważających służbę jest również możliwość uzyskania uprawnień emerytalnych po 25 latach służby.

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Źródło: INFOR
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