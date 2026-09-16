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4950 zł brutto - tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2027 roku. Jest rozporządzenie

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16 września 2026, 13:26
4950 zł brutto - tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2027 roku. Jest rozporządzenie
4950 zł brutto - tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2027 roku. Jest rozporządzenie
Shutterstock

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Już wiadomo, ile wyniesie płaca minimalna w przyszłym roku. Zgodnie z opublikowanym we wtorek w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem, od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – do 32,30 zł.

Nowe stawki od 2027 r.

Opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów ustala w 2027 r.: minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4950 zł brutto oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 32,30 zł. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł brutto.

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Ogłoszone w rozporządzeniu kwoty były przedmiotem negocjacji podczas Rady Dialogu Społecznego. Radzie nie udało się jednak wypracować porozumienia w tej sprawie. Propozycja strony związkowej zakładała wzrost minimalnego wynagrodzenia przynajmniej do poziomu 5200 zł. Z kolei strona pracodawców pozostała przy stanowisku, aby wzrost nie przewyższył tego, który zaproponował rząd.

Ostatecznie, w wyniku braku zgody w RDS co do wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, to Rada Ministrów podjęła decyzję w tej sprawie. Zgodnie z prawem, rząd miał na to czas do 15 września.

W ciągu ostatnich 10 lat minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 3056 zł (w 2015 r. było to 1750 zł).

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Historia podwyżek w latach 2023–2026

Największy wzrost miał miejsce w 2023 i 2024 roku, kiedy kwotę tę podwyższano dwukrotnie w ciągu roku. Wynikało to z przepisów ustawowych, które mówią, że jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

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I tak, od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. do 3600 zł. W sumie – w porównaniu z 2022 r. – był to wzrost o 590 zł.

Z kolei od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 4300 zł. To więcej o 700 zł niż rok wcześniej.

W 2025 r. pensja minimalna wzrosła natomiast do 4666 zł, a w tym roku została podwyższona o 140 zł do 4806 zł brutto. Na rękę jest to około 3605 zł. Wraz z minimalnym wynagrodzeniem o 90 groszy wzrosła także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych, która wynosi teraz 31,40 zł.

Rada Dialogu Społecznego stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, pracodawców oraz rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. RDS zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

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Źródło: PAP
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