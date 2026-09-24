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Miliony Polaków będą pracować godzinę dłużej. Decyzja jest nieodwołalna

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24 września 2026, 06:04
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Miliony Polaków będą pracować godzinę dłużej. Decyzja jest nieodwołalna
Miliony Polaków będą pracować godzinę dłużej. Decyzja jest nieodwołalna
Shutterstock

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Jedni będą spać godzinę dłużej. Inni godzinę dłużej musieli pracować. W nocy z 24 na 26 października wskazówki zegarków cofnęliśmy z trzeciej na drugą. Jak co roku o tej porze przejdziemy zmianę czasu z letniego na zimowy. Cała ta operacja w założeniu ma przynieść bardziej efektywne wykorzystanie światła dziennego i oszczędności energii. W rzeczywistości traci na tym gospodarka i nasz organizm. Od lat deliberuje na tym Bruksela, ale na razie wyniki tych niekończących się dyskusji pozostają w czasowej próżni. Kończy się tym, że co roku miliony Polaków muszą pracować godzinę dłużej. I na razie ta decyzja jest nieodwołalna.

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Noc, w której cofamy czas

I znów cofniemy czas. W nocy, z 24 na 25 października, o trzeciej wskazówki zegarów wrócą na drugą. Jedni pośpią godzinę dłużej. Inni godzinę dłużej będą musieli pracować. Piekarze, kolejarze, kierowcy, energetycy, ratownicy medyczni, pracownicy stacji benzynowych, kelnerzy czy DJ-e — wszyscy oni spędzą w pracy nie osiem, a dziewięć godzin. I choć ta dodatkowa godzina pojawia się jakby znikąd, w ich grafiku staje się realnym, fizycznym wysiłkiem.

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Kiedy dodatkowa godzina to dodatkowa praca

Co roku pojawia się pytanie: czy za tę jedną, dłuższą noc dostaną dodatkowe wynagrodzenie? Kodeks pracy mówi jasno: wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. A skoro w wyniku zmiany czasu pracownik faktycznie spędza w pracy o godzinę więcej, należy mu się za to rekompensata. Ta dodatkowa godzina jest po prostu nadgodziną — i powinna być rozliczona jak każda inna.

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Nadgodziny i nocne dodatki

Co to oznacza w praktyce? Ci, którzy pracują w nocy, mają prawo do normalnego wynagrodzenia oraz dodatku za nadgodziny, który w przypadku przekroczenia dobowego wynosi 100 procent. Mogą też wybrać rekompensatę w formie czasu wolnego — godzinę za godzinę, jeśli sami o to zawnioskują, lub półtorej godziny wolnego za każdą przepracowaną nadliczbowo, jeśli decyzja wyjdzie od pracodawcy.

Warto też pamiętać o dodatku za pracę w nocy. Ten przysługuje za każdą godzinę pomiędzy 21 a 7 i wynosi 20 procent stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. W październiku 2026 roku to dokładnie 5,46 zł brutto za za każdą nocną godzinę.

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Zmiana czasu to więcej strat niż zysków

Majstrowanie przy czasie w założeniu ma przynieść bardziej efektywne wykorzystanie światła dziennego i oszczędności energii. W rzeczywistości jednak gospodarka na tym traci. Z raportu Fundacji Republikańskiej „Zła zmiana. Negatywne konsekwencje zmiany czasu” wynika, że dla całej gospodarki korekta godziny to gigantyczne koszty ekonomiczne i społeczne.

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Przy przechodzeniu na czas zimowy niemal cały ruch pasażerski — kolej, linie lotnicze czy autobusowe — musi na godzinę zostać wstrzymany. Wielu przewoźników wprowadza wtedy specjalne rozkłady jazdy.

Kłopoty mają też banki. Jak podaje Fundacja, większość z nich musi wyłączyć nawet na kilka godzin swoje systemy bankowości elektronicznej. W części nie można wtedy też płacić kartą czy wyjmować pieniędzy z bankomatów. To także koszty dla pracodawców, którzy muszą zapłacić za dodatkową, dziewiątą godzinę pracy.

Bruksela nie może się zdecydować

Nad zmianą czasu ciągle deliberuje Bruksela. Już dwa lata temu Parlament Europejski zaakceptował pomysł, by zmiana czasu w 2021 roku nastąpiła po raz ostatni, i wezwał Komisję Europejską do oceny obecnie obowiązującego rozwiązania. Komisja przeprowadziła konsultacje — zebrała 4,6 mln odpowiedzi, z czego ponad 80 procent było za zniesieniem zmiany czasu.

Wydawało się, że wreszcie ta uciążliwość zniknie. Pozytywną opinię w tej sprawie wyraził Parlament Europejski, ale potem sprawy zaczęły się komplikować. Członkowie Rady Unii Europejskiej uznali, że rezygnacja ze zmieniania czasu mogłaby wprowadzić niemałe zamieszanie. Dodatkowo stwierdzili, że stanowisko Parlamentu Europejskiego nie jest wystarczająco precyzyjne. Polityczne zapowiedzi o końcu przestawiania zegarków brzmią coraz bardziej jak puste deklaracje, powtarzane co roku bez realnego skutku.

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Europa nadal pozostaje w czasowej próżni

W efekcie państwa członkowskie od kilku lat pozostają w swoistej czasowej próżni. Nie udało się uzgodnić wspólnego stanowiska dotyczącego tego, czy po zakończeniu zmian zegarów cała Unia powinna pozostać przy czasie letnim, czy zimowym. Ostatecznie zdecydowano, że każde państwo musi podjąć decyzję do końca 2026 roku.

Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Najnowsza informacja dotycząca dalszych prac zakłada przygotowanie przez Komisję Europejską szczegółowej analizy dotyczącej zasadności zmian czasu. Dokument ma być gotowy najpóźniej do końca 2026 roku.

Wcześniej pojawiały się informacje, że analiza może zostać opublikowana szybciej, jeszcze podczas cypryjskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która zakończyła się 30 czerwca. Te zapowiedzi nie znalazły jednak potwierdzenia. Na razie więc zegarki nadal trzeba przestawiać. Dla większości oznacza to jedną dodatkową godzinę snu. Dla części pracowników — godzinę dodatkowej pracy. A dla całej Europy kolejną odsłonę dyskusji, która od lat nie znajduje ostatecznego rozwiązania.

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Źródło: INFOR
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Infor.pl
Miliony Polaków będą pracować godzinę dłużej. Decyzja jest nieodwołalna
24 wrz 2026

Jedni będą spać godzinę dłużej. Inni godzinę dłużej musieli pracować. W nocy z 24 na 26 października wskazówki zegarków cofnęliśmy z trzeciej na drugą. Jak co roku o tej porze przejdziemy zmianę czasu z letniego na zimowy. Cała ta operacja w założeniu ma przynieść bardziej efektywne wykorzystanie światła dziennego i oszczędności energii. W rzeczywistości traci na tym gospodarka i nasz organizm. Od lat deliberuje na tym Bruksela, ale na razie wyniki tych niekończących się dyskusji pozostają w czasowej próżni. Kończy się tym, że co roku miliony Polaków muszą pracować godzinę dłużej. I na razie ta decyzja jest nieodwołalna.
Zmiana czasu w 2026 r. na zimowy – w którą noc przestawiamy zegarki? Godzinę do przodu, czy do tyłu? Co z wynagrodzeniem? Jakie korzyści ze zmian czasu? Co ze zmianą czasu w 2027 roku?
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