Pracownicy zarobią więcej w październiku. Ekstra dodatek podniesie wypłaty

Praca w nocy może oznaczać kilkaset złotych więcej na koncie. W październiku wysokość dodatku za każdą godzinę pracy w porze nocnej wynosi 5,46 zł brutto. Pracownik, który przez cały miesięczny wymiar czasu pracy będzie wykonywał obowiązki w nocy, może otrzymać z tego tytułu nawet 961,20 zł brutto dodatkowego wynagrodzenia. Kwota nie jest jednak stała i zmienia się w zależności od liczby godzin pracy przypadających w konkretnym miesiącu.

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Praca w nocy oznacza dodatkowe pieniądze

Ci, którzy wykonują pracę w porze nocnej mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Nie jest to świadczenie uzależnione od dobrej woli pracodawcy, lecz uprawnienie wynikające bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy.

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Wysokość dodatku ustala się dla każdej godziny przepracowanej w porze nocnej. Jego stawka nie jest jednak taka sama w każdym miesiącu. Zależy między innymi od obowiązującego minimalnego wynagrodzenia - od stycznia to 4806 zł brutto - oraz od liczby godzin, które przypadają do przepracowania w danym miesiącu.

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Przepisy określają porę nocną jako 8 kolejnych godzin przypadających pomiędzy godziną 21 a 7 rano. Nie oznacza to jednak, że wszyscy pracownicy mają ustalone dokładnie te same godziny pracy w nocy. To pracodawca określa, w jakich godzinach obowiązuje pora nocna w danym zakładzie. Informacja ta powinna znaleźć się w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy albo innych przepisach wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy.

Dlatego w jednej firmie pora nocna może obejmować godziny od 21 do 5. W innej będzie to przedział od 22 do 6, a jeszcze w innej od 23 do 7. Możliwe są także inne godziny, jeśli łącznie obejmują 8 kolejnych godzin przypadających między 21 a 7 rano. Ma to znaczenie przy wyliczaniu wynagrodzenia. Dodatek przysługuje bowiem za każdą godzinę, która faktycznie przypada na ustaloną u danego pracodawcy porę nocną.

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W październiku stawka wynosi 5,46 zł za godzinę

Październikowy dodatek za pracę w nocy wynosi 5,46 zł brutto za każdą godzinę. Kwota ta wynika ze sposobu określania dodatku. Zgodnie z przepisami za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownik otrzymuje 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

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Przy obliczeniach uwzględnia się więc minimalne wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy w danym miesiącu. W 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto, a w październiku do przepracowania przypada 176 godzin. W efekcie stawka dodatku za jedną godzinę pracy w porze nocnej wynosi 5,46 zł brutto.

W sierpniu było 6,01 zł. Dlaczego stawka spadła?

Różnica między sierpniowym a październikowym dodatkiem nie wynika ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia. W obu przypadkach podstawą jest kwota 4806 zł brutto.

Zmienił się natomiast miesięczny wymiar czasu pracy. W sierpniu pracownicy mieli do przepracowania 160 godzin. Przy takim wymiarze dodatek za jedną godzinę pracy w porze nocnej wynosił 6,01 zł brutto.

We wrześniu wymiar czasu pracy wzrósł do 176 godzin. Tyle samo godzin przypada na październik. Dlatego w obu tych miesiącach stawka dodatku jest niższa i wynosi 5,46 zł brutto za godzinę.

Mechanizm jest prosty. Gdy w danym miesiącu przypada mniej godzin do przepracowania, stawka dodatku za jedną godzinę pracy w nocy jest wyższa. Większy wymiar czasu pracy oznacza natomiast niższą stawkę godzinową dodatku.

Nawet 961,20 zł brutto więcej do pensji

Przy stawce 5,46 zł brutto za godzinę pracownik może w październiku otrzymać maksymalnie 961,20 zł brutto dodatku, jeśli wszystkie 176 godzin miesięcznego wymiaru czasu pracy przepracuje w porze nocnej.

To jednak maksymalna możliwa kwota. Wysokość dodatku zależy od rzeczywistej liczby godzin przepracowanych w nocy.

Jeżeli pracownik część swojego czasu pracy wykonuje w ciągu dnia, za te godziny dodatek nie będzie przysługiwał. Wynagrodzenie z tego tytułu nalicza się bowiem za każdą faktycznie przepracowaną godzinę przypadającą w porze nocnej.

Przykładowo, osoba, która przepracuje w nocy 100 godzin, otrzyma dodatek odpowiadający właśnie tym 100 godzinom, a nie pełnemu miesięcznemu wymiarowi czasu pracy.

Firma nie może zamiast dodatku wypłacić premii

Dodatek za pracę w porze nocnej jest obowiązkowym elementem wynagrodzenia. Jeżeli pracownik wykonuje pracę w godzinach objętych porą nocną, pracodawca musi uwzględnić należny z tego tytułu dodatek.

Nie może po prostu zrezygnować z jego wypłaty ani zastąpić go innym świadczeniem. Premia uznaniowa czy dodatek motywacyjny nie mogą zostać wykorzystane jako zamiennik ustawowego dodatku za pracę w nocy. Prawo do tego świadczenia wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy.

Dodatek za pracę w porze nocnej jest odrębnym świadczeniem od dodatku przysługującego za pracę w godzinach nadliczbowych.

Oznacza to, że w określonych sytuacjach pracownik może otrzymać oba dodatki jednocześnie. Jeżeli praca wykonywana przez pracownika spełnia warunki przewidziane dla pracy w godzinach nadliczbowych, a jednocześnie przypada w porze nocnej, oba należne świadczenia mogą zostać wypłacone.

Wysokość dodatku zależy od liczby godzin pracy przypadających w danym miesiącu. W 2026 roku przedstawia się ona następująco:

• styczeń – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• luty – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• marzec – 176 godzin pracy, dodatek 5,46 zł brutto za godzinę,

• kwiecień – 168 godzin pracy, dodatek 5,72 zł brutto za godzinę,

• maj – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• czerwiec – 168 godzin pracy, dodatek 5,72 zł brutto za godzinę,

• lipiec – 184 godziny pracy, dodatek 5,22 zł brutto za godzinę,

• sierpień – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• wrzesień – 176 godzin pracy, dodatek 5,46 zł brutto za godzinę,

• październik – 176 godzin pracy, dodatek 5,46 zł brutto za godzinę,

• listopad – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• grudzień – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę

Jest wyjątek. Zamiast dodatku może pojawić się ryczałt

Przepisy przewidują szczególne rozwiązanie dla pracowników, którzy stale wykonują pracę poza zakładem pracy.

W ich przypadku pracodawca może ustalić ryczałt za pracę w porze nocnej zamiast rozliczania dodatku za każdą godzinę. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności w ustalaniu kwoty.

Ryczałt powinien odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. Jego wysokość powinna więc uwzględniać liczbę godzin, które pracownik przewidywalnie będzie przepracowywał w nocy, i rekompensować mu należny z tego tytułu dodatek.

W zdecydowanej większości przypadków podstawą rozliczenia pozostaje jednak liczba faktycznie przepracowanych godzin w porze nocnej oraz obowiązująca w danym miesiącu stawka dodatku.