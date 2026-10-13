REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Wyższe pensje w październiku. Ten ekstra dodatek podniesie wypłaty. Te pieniądze pracodawcy muszą wam wypłacić

Wyższe pensje w październiku. Ten ekstra dodatek podniesie wypłaty. Te pieniądze pracodawcy muszą wam wypłacić

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 października 2026, 19:56
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Pracownicy zarobią więcej w październiku. Ekstra dodatek podniesie wypłaty
Pracownicy zarobią więcej w październiku. Ekstra dodatek podniesie wypłaty
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Praca w nocy może oznaczać kilkaset złotych więcej na koncie. W październiku wysokość dodatku za każdą godzinę pracy w porze nocnej wynosi 5,46 zł brutto. Pracownik, który przez cały miesięczny wymiar czasu pracy będzie wykonywał obowiązki w nocy, może otrzymać z tego tytułu nawet 961,20 zł brutto dodatkowego wynagrodzenia. Kwota nie jest jednak stała i zmienia się w zależności od liczby godzin pracy przypadających w konkretnym miesiącu.

rozwiń >

Praca w nocy oznacza dodatkowe pieniądze

Ci, którzy wykonują pracę w porze nocnej mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Nie jest to świadczenie uzależnione od dobrej woli pracodawcy, lecz uprawnienie wynikające bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy.

REKLAMA

REKLAMA

Wysokość dodatku ustala się dla każdej godziny przepracowanej w porze nocnej. Jego stawka nie jest jednak taka sama w każdym miesiącu. Zależy między innymi od obowiązującego minimalnego wynagrodzenia - od stycznia to 4806 zł brutto - oraz od liczby godzin, które przypadają do przepracowania w danym miesiącu.

Zobacz również:

Sprawdź, kiedy dokładnie zaczyna się noc w twojej firmie

Przepisy określają porę nocną jako 8 kolejnych godzin przypadających pomiędzy godziną 21 a 7 rano. Nie oznacza to jednak, że wszyscy pracownicy mają ustalone dokładnie te same godziny pracy w nocy. To pracodawca określa, w jakich godzinach obowiązuje pora nocna w danym zakładzie. Informacja ta powinna znaleźć się w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy albo innych przepisach wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy.

Dlatego w jednej firmie pora nocna może obejmować godziny od 21 do 5. W innej będzie to przedział od 22 do 6, a jeszcze w innej od 23 do 7. Możliwe są także inne godziny, jeśli łącznie obejmują 8 kolejnych godzin przypadających między 21 a 7 rano. Ma to znaczenie przy wyliczaniu wynagrodzenia. Dodatek przysługuje bowiem za każdą godzinę, która faktycznie przypada na ustaloną u danego pracodawcy porę nocną.

REKLAMA

W październiku stawka wynosi 5,46 zł za godzinę

Październikowy dodatek za pracę w nocy wynosi 5,46 zł brutto za każdą godzinę. Kwota ta wynika ze sposobu określania dodatku. Zgodnie z przepisami za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownik otrzymuje 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przy obliczeniach uwzględnia się więc minimalne wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy w danym miesiącu. W 2026 roku płaca minimalna wynosi 4806 zł brutto, a w październiku do przepracowania przypada 176 godzin. W efekcie stawka dodatku za jedną godzinę pracy w porze nocnej wynosi 5,46 zł brutto.

Zobacz również:

W sierpniu było 6,01 zł. Dlaczego stawka spadła?

Różnica między sierpniowym a październikowym dodatkiem nie wynika ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia. W obu przypadkach podstawą jest kwota 4806 zł brutto.

Zmienił się natomiast miesięczny wymiar czasu pracy. W sierpniu pracownicy mieli do przepracowania 160 godzin. Przy takim wymiarze dodatek za jedną godzinę pracy w porze nocnej wynosił 6,01 zł brutto.

We wrześniu wymiar czasu pracy wzrósł do 176 godzin. Tyle samo godzin przypada na październik. Dlatego w obu tych miesiącach stawka dodatku jest niższa i wynosi 5,46 zł brutto za godzinę.

Mechanizm jest prosty. Gdy w danym miesiącu przypada mniej godzin do przepracowania, stawka dodatku za jedną godzinę pracy w nocy jest wyższa. Większy wymiar czasu pracy oznacza natomiast niższą stawkę godzinową dodatku.

Nawet 961,20 zł brutto więcej do pensji

Przy stawce 5,46 zł brutto za godzinę pracownik może w październiku otrzymać maksymalnie 961,20 zł brutto dodatku, jeśli wszystkie 176 godzin miesięcznego wymiaru czasu pracy przepracuje w porze nocnej.

To jednak maksymalna możliwa kwota. Wysokość dodatku zależy od rzeczywistej liczby godzin przepracowanych w nocy.

Jeżeli pracownik część swojego czasu pracy wykonuje w ciągu dnia, za te godziny dodatek nie będzie przysługiwał. Wynagrodzenie z tego tytułu nalicza się bowiem za każdą faktycznie przepracowaną godzinę przypadającą w porze nocnej.

Przykładowo, osoba, która przepracuje w nocy 100 godzin, otrzyma dodatek odpowiadający właśnie tym 100 godzinom, a nie pełnemu miesięcznemu wymiarowi czasu pracy.

Zobacz również:

Firma nie może zamiast dodatku wypłacić premii

Dodatek za pracę w porze nocnej jest obowiązkowym elementem wynagrodzenia. Jeżeli pracownik wykonuje pracę w godzinach objętych porą nocną, pracodawca musi uwzględnić należny z tego tytułu dodatek.

Nie może po prostu zrezygnować z jego wypłaty ani zastąpić go innym świadczeniem. Premia uznaniowa czy dodatek motywacyjny nie mogą zostać wykorzystane jako zamiennik ustawowego dodatku za pracę w nocy. Prawo do tego świadczenia wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy.

Dodatek nocny można dostać razem z dodatkiem za nadgodziny

Dodatek za pracę w porze nocnej jest odrębnym świadczeniem od dodatku przysługującego za pracę w godzinach nadliczbowych.

Oznacza to, że w określonych sytuacjach pracownik może otrzymać oba dodatki jednocześnie. Jeżeli praca wykonywana przez pracownika spełnia warunki przewidziane dla pracy w godzinach nadliczbowych, a jednocześnie przypada w porze nocnej, oba należne świadczenia mogą zostać wypłacone.

Tak zmienia się dodatek za pracę w nocy w 2026 rokupie

Wysokość dodatku zależy od liczby godzin pracy przypadających w danym miesiącu. W 2026 roku przedstawia się ona następująco:

• styczeń – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• luty – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• marzec – 176 godzin pracy, dodatek 5,46 zł brutto za godzinę,

• kwiecień – 168 godzin pracy, dodatek 5,72 zł brutto za godzinę,

• maj – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• czerwiec – 168 godzin pracy, dodatek 5,72 zł brutto za godzinę,

• lipiec – 184 godziny pracy, dodatek 5,22 zł brutto za godzinę,

• sierpień – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• wrzesień – 176 godzin pracy, dodatek 5,46 zł brutto za godzinę,

• październik – 176 godzin pracy, dodatek 5,46 zł brutto za godzinę,

• listopad – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• grudzień – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę

Jest wyjątek. Zamiast dodatku może pojawić się ryczałt

Przepisy przewidują szczególne rozwiązanie dla pracowników, którzy stale wykonują pracę poza zakładem pracy.

W ich przypadku pracodawca może ustalić ryczałt za pracę w porze nocnej zamiast rozliczania dodatku za każdą godzinę. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności w ustalaniu kwoty.

Ryczałt powinien odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. Jego wysokość powinna więc uwzględniać liczbę godzin, które pracownik przewidywalnie będzie przepracowywał w nocy, i rekompensować mu należny z tego tytułu dodatek.

W zdecydowanej większości przypadków podstawą rozliczenia pozostaje jednak liczba faktycznie przepracowanych godzin w porze nocnej oraz obowiązująca w danym miesiącu stawka dodatku.

Powiązane
Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Dostają nawet 600 złotych bez względu na wysokość emerytury. Składanie wniosków już ruszyło. Termin ma znaczenie
Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Dostają nawet 600 złotych bez względu na wysokość emerytury. Składanie wniosków już ruszyło. Termin ma znaczenie
Ludzie umierają w oczekiwaniu na pieniądze z ZUS. Alarm w sprawie popularnego świadczenia
Ludzie umierają w oczekiwaniu na pieniądze z ZUS. Alarm w sprawie popularnego świadczenia
Skarbówka sprawdza to teraz u wszystkich. Prześwietlają pięć lat wstecz i żądają zwrotu pieniędzy
Skarbówka sprawdza to teraz u wszystkich. Prześwietlają pięć lat wstecz i żądają zwrotu pieniędzy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
MRiRW: do 3000 zł na hektar dla rolników za szkody pogodowe i wsparcie dla hodowców. Wnioski od 22 października
13 paź 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w komunikacie z 13 października 2026 r., że rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, będą mogli otrzymać nawet do 3 tys. zł na hektar. Nowe wsparcie obejmie także hodowców trzody chlewnej oraz gospodarstwa, które mają trudności ze spłatą zobowiązań. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie przygotowane przez resort rolnictwa, które przewiduje pięć form pomocy, w tym dopłaty do zakupu loszek hodowlanych i oprocentowania kredytów. Pierwsze wnioski o wsparcie rolnicy będą mogli składać od 22 października do 16 listopada 2026 r.
Prof. Modzelewski: Polskie prawo obrzydza podatnikom wystawianie faktur VAT. Surowe sankcje za błędy w fakturowaniu – obroty bez faktury karane dużo łagodniej
13 paź 2026

Od co najmniej pięciu lat nasz ustawodawca postanowił obrzydzać fakturowanie a nawet dyskryminować podmioty wystawiające i otrzymujące te dokumenty. Kary za błędy w wystawianiu i posługiwaniu się fakturami VAT są drakońskie, a obroty bez faktury są karane dużo łagodniej. Największym zamachem na system fakturowania jest oczywiście KSeF – pisze profesor Witold Modzelewski.
Rząd zlikwiduje emerytury groszowe. Wypłata niskich świadczeń raz w roku nie rozwiąże jednak problemu
13 paź 2026

Emerytury groszowe stanowią coraz większy problem dla ZUS, bo koszt wypłat często przekracza nawet wysokość samego świadczenia. ZUS oczekuje więc od rządu zmian w prawie, dzięki którym będzie mógł takie emerytury wypłacać raz w roku. Ograniczy jednak w ten sposób tylko wysokie koszty obsługi takich świadczeń, ale nie rozwiąże problemu.
Odszkodowanie dla pacjenta bez badań. W sądzie uproszczone przepisy na takie sytuacje
13 paź 2026

Informacja o śmierci 3,5-latka, której być może można byłoby uniknąć, gdyby „na wejściu” do szpitala w Grodzisku Mazowieckim wykonano badanie USG/RTG, jest od kilkudziesięciu godzin ważnym tematem w mediach społecznościowych. Wszyscy chyba mamy świadomość, że wprowadzone w Polsce ograniczenie w dostępie do badań diagnostycznych dotyczy nie tylko drogowskazowych, drogich tomografii komputerowych i rezonansów magnetycznych, ale tak podstawowych (i tanich) badań jak USG czy RTG. I że nie dotyczy to powiatowego szpitala na Podkarpaciu albo Podlasiu, ale placówki położonej 20 km od Warszawy. Jeden z częstych komentarzy, jakie widziałem, to: „Weterynarze robią kotom i psom USG i RTG w pół godziny”. Nawet jeżeli 3,5-latka nie można było uratować, to wszyscy zapamiętamy, że standardem staje się leczenie „na czuja” z pominięciem badań obrazowych. I mamy pytania, czy jest to jeszcze leczenie, czy tylko „leczenie”. I jest nas kilka milionów osób podobnie widzących tę historię.

REKLAMA

Reforma systemu orzekania o niepełnosprawności. Jak wziąć udział w konsultacjach?
13 paź 2026

Osoby z niepełnosprawnościami mogą w konsultacjach online dotyczących przyszłego modelu orzekania o niepełnosprawności. Warsztaty online odbędą się od 21 października do 13 listopada 2026 r.
Matowe biurko, podnóżek i specjalne monitory ekranowe pracodawca ma obowiązek zapewnić każdemu. Nie tylko to przysługuje pracownikowi
13 paź 2026

Pracodawca musi tak zorganizować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, żeby spełniały one minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Należy zapewnić nie tylko komputer i monitor, ale także odpowiedni stół, fotel oraz mysz i klawiaturę. Czy pracodawca musi zapewnić podnóżek dla pracownika?
W 2027 r. orzeczenie jak siedzisz w domu, a lekarz jest w ZUS. ZUS wysyła też na przymusową obserwację w szpitalu
13 paź 2026

Przymusowa obserwacja w szpitalu na zlecenie ZUS. Albo dodatkowe badania od ZUS, które trzeba wykonać. Jest sankcja. Polega na tym, że odmowa pójścia na przymusową obserwację albo dodatkowe badania oznacza przerwanie przez ZUS przyznawania orzeczenia albo świadczenia. Nowość polega na tym, że przepisy rozrzucone po rozporządzeniach trafiają w jedno miejsce do ustawy - art. 84c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jest to nowość "techniczna". Ale jest rzeczywista nowość. Od 2027 r. w ZUS orzeczenie o niesamodzielności albo niezdolności do pracy można zdobyć w formie e-wizyty. Nowelizacja wprowadziła podstawy do e-wizyt na komisji orzeczniczej ZUS. Czyli zamiast jechać osobiście na komisję lekarską, logujesz się przez Internet, uwierzytelniasz prawdziwość swojej osoby i przez kamerkę on-line rozmawiasz z lekarzem - podstawą orzeczenia są dokumenty analizowane przez lekarza orzecznika. Nie potrzebuje on

Pożar, powódź, wakacje, impreza nastolatka. Czy Twoje oszczędności i dokumenty trzymane w domu są bezpieczne?
13 paź 2026

Wesele córki. Dwa tygodnie w sierpniu nad morzem. Ekipa, która przez trzy dni kładzie panele w całym mieszkaniu. Każda z tych sytuacji ma niewiele wspólnego z bezpieczeństwem majątku, a jednak w każdej z nich dom na chwilę przestaje być tylko domem. Staje się przestrzenią, przez którą przechodzi więcej osób niż zwykle, częściej stoi pusty niż zwykle, albo jedno i drugie naraz. Nikt tego nie planuje jako zagrożenie. Nikt tak tego nie odczuwa w danym momencie. A mimo to właśnie w tych momentach dom najwyraźniej pokazuje, do czego został zaprojektowany. I do czego nie.

REKLAMA

Dofinansowanie firmy - kiedy jest szansą a kiedy zwiększa ryzyko biznesowe? Najważniejsze, by inwestycja tak finansowana miała sens
13 paź 2026

Dofinansowanie może pomóc firmie przyspieszyć rozwój, sfinansować inwestycję albo wejść na rynek, na który wcześniej nie było jej stać. Może też jednak stworzyć złudzenie, że przedsiębiorstwo może pozwolić sobie na wydatek, na który w rzeczywistości nie jest jeszcze gotowe. Samo pozyskanie pieniędzy nie oznacza bowiem, że projekt jest opłacalny. Z perspektywy finansowej ważniejsze od pytania „ile możemy dostać?” jest pytanie: co wydarzy się z firmą, jeśli te pieniądze rzeczywiście dostaniemy i zaczniemy je wydawać?
MF: Podatek u źródła od osób fizycznych w 2027 r. będzie obsługiwany tylko w jednym urzędzie skarbowym
13 paź 2026

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie z 13 października 2026 r., że od 1 stycznia 2027 r. wszystkie sprawy dotyczące podatku u źródła (WHT) od zagranicznych osób fizycznych z całej Polski będzie prowadził jeden wyspecjalizowany organ: Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Płatnicy zyskają jednolitą obsługę i spójne rozstrzygnięcia. Zasady opodatkowania się nie zmienią. Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie od 2021 r. obsługuje WHT od zagranicznych osób prawnych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA