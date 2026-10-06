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Zmiany w wynagrodzeniach wszystkich pracowników. Ta decyzja już obowiązuje

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06 października 2026, 06:24
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Zmiany w wynagrodzeniach wszystkich pracowników. Ta decyzja już obowiązuje
Zmiany w wynagrodzeniach wszystkich pracowników. Ta decyzja już obowiązuje
Shutterstock

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Pierwszy dzień w nowej pracy, potem kolejne tygodnie wykonywania obowiązków i wreszcie moment, na który pracownik czeka najbardziej. Pierwsza wypłata. Problem w tym, że w jeszcze niedawno niektórzy zatrudnieni musieli czekać na nią znacznie dłużej, niż mogliby się spodziewać. Powodem bywały wewnętrzne procedury firmy, harmonogramy naliczania wynagrodzeń czy terminy zamykania list płac. To się jednak zmieniło.

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Pracodawca ma teraz znacznie mniej możliwości odsuwania wypłaty w czasie. Obowiązujące przepisy jasno określają, kiedy wynagrodzenie powinno trafić do pracownika. Pensja za dany miesiąc musi zostać wypłacona najpóźniej w ciągu pierwszych dziesięciu dni kolejnego miesiąca.

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Pracodawca może oczywiście ustalić wcześniejszy termin, ale nie może dowolnie przesuwać wypłaty. Dla rozpoczynających zatrudnienie ma to szczególne znaczenie, ponieważ pierwsze tygodnie w nowej pracy nie mogą oznaczać wielotygodniowego oczekiwania na pieniądze za już wykonaną pracę.

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Termin wypłaty wynagrodzenia nie jest wyłącznie kwestią wewnętrznych zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie. Przepisy prawa pracy określają maksymalny czas, jaki może upłynąć od zakończenia miesiąca, za który należy się pensja, do momentu jej wypłacenia.

Od 27 stycznia 2026 roku obowiązują przepisy, które w ramach wdrożenia unijnych regulacji jednoznacznie określają zasady związane z terminowością przekazywania wynagrodzenia. W praktyce szczególnie istotne jest to dla osób, które dopiero rozpoczynają zatrudnienie i po raz pierwszy muszą czekać na wypłatę w nowym miejscu pracy.

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Pracodawca może zdecydować, że wynagrodzenie będzie wypłacane wcześniej. Może to być na przykład ostatni dzień miesiąca albo jeden z pierwszych dni kolejnego miesiąca. Nie może jednak wyznaczyć terminu późniejszego niż ten przewidziany w przepisach.

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Kodeks pracy stanowi, że wynagrodzenie za pracę wypłaca się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie. Wynagrodzenie miesięczne wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, jednak nie później niż w ciągu pierwszych dziesięciu dni następnego miesiąca. To oznacza, że pracownik powinien z wyprzedzeniem wiedzieć, kiedy może spodziewać się przelewu.

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Podstawowa zasada jest prosta. Wynagrodzenie za pracę wykonaną w danym miesiącu powinno zostać wypłacone najpóźniej w ciągu pierwszych dziesięciu dni kolejnego miesiąca kalendarzowego. Nie oznacza to jednak, że każda firma może po prostu przyjąć dziesiąty dzień miesiąca jako standardową datę wypłaty. Jeżeli pracodawca ustalił wcześniejszy termin, powinien się go trzymać.

W wielu przedsiębiorstwach pensje trafiają na konta pracowników pod koniec miesiąca albo w pierwszych dniach następnego. Takie rozwiązanie jest oczywiście dopuszczalne i korzystniejsze dla zatrudnionych.

Nie ma natomiast możliwości przesuwania ustalonej daty w nieskończoność. Jeżeli dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, pieniądze powinny zostać przekazane pracownikowi wcześniej, czyli w dniu poprzedzającym.

Najwięcej problemów mieli pracownicy, którzy dopiero zaczynali

Kwestia terminu pierwszego wynagrodzenia jest szczególnie istotna dla ozpoczynających pracę. W praktyce mogła wystąpić sytuacja, w której pracownik zaczynał zatrudnienie pierwszego dnia miesiąca, przez cały miesiąc normalnie wykonywał swoje obowiązki, a mimo to na pierwsze wynagrodzenie musiał czekać znacznie dłużej.

Firmy tłumaczyły takie sytuacje między innymi przyjętym harmonogramem rozliczeń, terminami zamykania list płac czy organizacją pracy działów kadr i księgowości. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa mogło to być rozwiązanie czysto organizacyjne.

Dla pracownika oznaczało jednak coś zupełnie innego. Brak pieniędzy za pracę, którą już wykonał. Przy obowiązujących zasadach organizacja pracy przedsiębiorstwa nie może być podstawą do dowolnego odsuwania wypłaty. Termin przekazania wynagrodzenia musi mieścić się w granicach określonych przez przepisy. Pierwsza pensja jest szczególnie ważna, gdy poprzednie źródło dochodu już się skończyło

Dla rozpoczynających nową pracę oczekiwanie na pierwszą wypłatę może być szczególnie trudne. Jeżeli poprzednie źródło dochodu już wygasło, a nowa pensja jeszcze nie wpłynęła, pracownik może zostać bez pieniędzy na codzienne wydatki. Rachunki jednak nie czekają. Trzeba zapłacić za mieszkanie, media, żywność, transport czy inne bieżące potrzeby.

Właśnie dlatego terminowość wypłat ma znaczenie znacznie większe niż tylko sama data przelewu. Regularne wynagrodzenie pozwala pracownikom planować domowy budżet, regulować zobowiązania i przewidywać, jakimi pieniędzmi będą dysponować w konkretnym miesiącu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że zdecydowana większość pracodawców wypłaca wynagrodzenia w terminie. Problem dotyczył jednak między innymi sytuacji, w których osoby dopiero rozpoczynające zatrudnienie musiały długo czekać na pierwszą pensję. Nawet kilkutygodniowe oczekiwanie na pierwsze pieniądze może być dla takiego pracownika poważnym obciążeniem finansowym.

4806 zł brutto płacy minimalnej. Przy takiej pensji opóźnienie jest szczególnie odczuwalne

Znaczenie terminowych wypłat jest jeszcze większe przy obecnym poziomie płacy minimalnej. Od stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto, co przekłada się na około 3606 zł netto.

Dla tych, którzy otrzymują takie wynagrodzenie nawet przesunięcie wypłaty może być mocno odczuwalne. Przy ograniczonym budżecie kilka tygodni oczekiwania na pieniądze może oznaczać konieczność sięgnięcia po oszczędności, pożyczkę albo przesunięcia innych płatności.

Dlatego termin wypłaty nie jest dla pracownika wyłącznie informacją organizacyjną. To element, od którego może zależeć możliwość terminowego regulowania własnych zobowiązań.

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Obowiązki pracodawcy nie kończą się na terminowym przekazaniu pieniędzy. Przepisy określają również minimalny poziom wynagrodzenia, którego nie można zaniżyć. Dotyczy to nie tylko zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Przepisy regulują również minimalną stawkę godzinową w przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia lub świadczących usługi.

Jak przypomina portal pulshr.pl, naruszenie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej może skutkować bardzo wysoką grzywną.

Przepisy stanowią jasno: „Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej lub nie wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 tys. zł.”

Oznacza to, że przedsiębiorca naruszający przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia musi liczyć się z karą finansową sięgającą nawet 45 tys. zł.

„Księgowość jeszcze nie zrobiła przelewu” nie rozwiązuje problemu

Dla pracownika istotne jest więc nie tylko to, ile zarabia, ale również, kiedy pieniądze faktycznie otrzymuje. Terminowa wypłata wynagrodzenia nie jest dobrą wolą pracodawcy ani elementem polityki firmy. To obowiązek wynikający z przepisów prawa pracy.

Pracownik powinien znać termin wypłaty swojej pensji i mieć możliwość przewidzenia, kiedy pieniądze trafią na jego konto. Firma może przyjąć rozwiązanie korzystniejsze dla zatrudnionych i wypłacać pensje wcześniej, ale nie może przesuwać ich poza ustawowy termin. Wewnętrzne procedury, harmonogram pracy księgowości czy organizacja list płac nie mogą być więc traktowane jako sposób na dowolne odsuwanie wynagrodzenia.

Pracodawca ma obowiązek zapłacić w terminie. Za opóźnienie mogą być konsekwencje

Nowe regulacje mają przede wszystkim zwiększyć przewidywalność dochodów pracowników. Osoba zatrudniona powinna wiedzieć, kiedy otrzyma pieniądze za wykonaną pracę, niezależnie od tego, czy jest to jej pierwsza pensja, czy kolejne wynagrodzenie.

Dla pracodawcy oznacza to konieczność odpowiedniego zorganizowania procesu naliczania i wypłacania wynagrodzeń. To firma musi dostosować swoje procedury do obowiązujących terminów, a nie pracownik czekać na pieniądze do momentu, w którym przedsiębiorstwo zakończy własne rozliczenia.

W praktyce oznacza to większą przewidywalność dochodów osób zatrudnionych i mniejsze pole do tłumaczenia opóźnień wewnętrzną organizacją firmy. Pensja za dany miesiąc ma trafić do pracownika najpóźniej w ciągu pierwszych dziesięciu dni kolejnego miesiąca. Pracodawca może zapłacić wcześniej, ale nie może odkładać wypłaty poza ustawową granicę. A jeżeli dodatkowo narusza przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia, musi liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi.

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Źródło: INFOR
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