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2500 złotych do wypłaty co miesiąc dla pracowników z tych roczników. Mało kto wie o tych przepisach

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21 października 2026, 07:29
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
2500 złotych do wypłaty co miesiąc dla pracowników z tych roczników. Mało kto wie o tych przepisach
2500 złotych do wypłaty co miesiąc dla pracowników z tych roczników. Mało kto wie o tych przepisach
Shutterstock

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Mają doświadczenie, ale przegrywają z metryką. Ci, którzy są po sześćdziesiątce wciąż chcą pracować, ale znalezienie zatrudnienia bywa dla nich poważnym wyzwaniem. Z drugiej strony firmy narzekają na braki kadrowe. Ten problem próbuje rozwiązać państwo. Przedsiębiorca może otrzymać nawet 2403 zł miesięcznie dopłaty do wynagrodzenia seniora. Nie każdy jednak ma szansę skorzystać z takiego wsparcia.

Jeszcze do niedawna wielu przedsiębiorców koncentrowało się przede wszystkim na młodych pracownikach. Liczyła się elastyczność, gotowość do nauki, znajomość nowych technologii i możliwość szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków. Firmy rywalizowały o młode talenty, a pracownicy coraz częściej zmieniali zatrudnienie, szukając lepszych zarobków i możliwości rozwoju.

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Ale rynek pracy nie wygląda już tak samo jak przed laty. Przedsiębiorcy w wielu branżach mają coraz większe trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów, a polskie społeczeństwo szybko się starzeje. W takiej sytuacji pomijanie osób po sześćdziesiątce staje się coraz większym problemem. Bo tak zwani silversi mają coś, czego nie da się zdobyć na kilkutygodniowym kursie ani nauczyć z podręcznika. To doświadczenie budowane przez dziesięciolecia.

Wielu z nich doskonale zna swoją branżę, ma wypracowane kontakty zawodowe,wie jak reagować w trudnych sytuacjach. Zna również procedury, realia konkretnego zawodu i problemy, które dla początkujących pracowników mogą być zupełnie nowe. Ich obecność w firmie może mieć jeszcze jedną zaletę. Doświadczeni pracownicy są w stanie przekazywać wiedzę młodszym kolegom, pomagać im w zdobywaniu kompetencji i ułatwiać wdrażanie nowych osób do pracy.

Eksperci wskazują, że tak zwane silver tsunami, czyli rosnący udział starszych osób w społeczeństwie, może stać się odpowiedzią na część problemów kadrowych przedsiębiorstw. Wśród atutów seniorów wymienia się także lojalność wobec pracodawcy i gotowość do dzielenia się wiedzą. Wszystko to nie ma jednak większego znaczenia, jeśli kandydat nie dostanie nawet szansy na zaprezentowanie swoich umiejętności. A właśnie z takim problemem mierzy się część osób, które przekroczyły sześćdziesiąty rok życia.

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Ponad 1,38 mln osób po sześćdziesiątce nadal pracuje. Wielu chce zostać na rynku

Przejście na emeryturę nie oznacza, że każdy chce zakończyć aktywność zawodową. Dla wielu osób sześćdziesiąte urodziny nie są momentem, w którym należy definitywnie pożegnać się z pracą. Część seniorów chce nadal zarabiać, inni chcą zachować aktywność, wykorzystywać zdobyte umiejętności albo po prostu nie rezygnować z życia zawodowego.

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Dane przywoływane przez „Głos Seniora” pokazują, że aktywnych zawodowo jest już ponad 1,38 mln Polaków po sześćdziesiątym roku życia. To ogromna grupa osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal pozostają na rynku pracy. Z kolei wedle informacji „Rzeczpospolitej”, pracę chciałoby kontynuować aż 71 proc. osób po sześćdziesiątce.

Nie wszystkim udaje się jednak zrealizować ten plan. Z jednej strony mamy seniorów, którzy chcą pracować, posiadają kwalifikacje i mają wieloletnie doświadczenie. Z drugiej są przedsiębiorcy, którzy regularnie informują o problemach z rekrutacją i trudnościach w obsadzaniu wolnych stanowisk. Dlaczego więc te dwie grupy wciąż nie potrafią się ze sobą porozumieć?

Część starszych osób próbuje znaleźć zatrudnienie na własną rękę. Wysyła kolejne CV, odpowiada na ogłoszenia, uczestniczy w rozmowach kwalifikacyjnych i stara się przekonać potencjalnych pracodawców, że nadal może być wartościowym pracownikiem. Jeżeli jednak kilka, a później kilkanaście kolejnych prób kończy się odmową, motywacja zaczyna słabnąć. Niektórzy w końcu rezygnują z dalszych poszukiwań. Wówczas rynek pracy traci ludzi, którzy nadal mogliby wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie.

Rok urodzenia w CV może przekreślić szanse. Tak działa ageizm

Jedną z barier utrudniających seniorom znalezienie pracy są stereotypy dotyczące wieku. Część pracodawców z góry zakłada, że starsza osoba będzie mniej wydajna, częściej skorzysta ze zwolnienia lekarskiego albo gorzej poradzi sobie z nowymi technologiami. Inni obawiają się, że pracownik po sześćdziesiątce będzie miał trudności z nauką nowych systemów, dostosowaniem się do zmian organizacyjnych czy przyswojeniem nowych procedur.

Pojawia się także argument finansowy. Niektórzy przedsiębiorcy zakładają, że zatrudnienie starszego pracownika będzie dla firmy droższe. Takie przekonanie nie musi jednak mieć żadnego związku z rzeczywistymi kwalifikacjami kandydata, jego oczekiwaniami finansowymi ani zakresem obowiązków na danym stanowisku. W efekcie wiek zaczyna działać jak filtr. Zamiast oceniać doświadczenie, umiejętności i przydatność kandydata dla firmy, pracodawca zwraca uwagę przede wszystkim na datę urodzenia.

Eksperci określają takie zjawisko mianem ageizmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek. Problem polega na tym, że osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje może zostać pominięta już na etapie selekcji dokumentów aplikacyjnych. Dla seniora oznacza to utrudniony dostęp do zatrudnienia. Dla przedsiębiorstwa może natomiast oznaczać utratę pracownika, który wniósłby do zespołu cenne doświadczenie i pomógłby rozwiązać problemy, z którymi firma mierzy się na co dzień.

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Jednym z pomysłów na zmianę sytuacji starszych pracowników jest wsparcie finansowe dla przedsiębiorców. Pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia osób w wieku emerytalnym, które są kierowane do pracy przez urząd pracy. Rozwiązanie przewidziano w ustawie o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Jego założenie jest proste: część kosztów zatrudnienia pokrywa państwo, dzięki czemu firma może ograniczyć wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika. Dla przedsiębiorcy oznacza to możliwość obniżenia kosztów zatrudnienia. Dla seniora — potencjalnie większą szansę na znalezienie pracy i powrót na rynek zawodowy.

Rząd liczy, że takie wsparcie pomoże przełamać bariery, które zniechęcają część firm do zatrudniania starszych osób. Chodzi jednak o coś więcej niż samą dopłatę do pensji. W dłuższej perspektywie celem jest zwiększenie aktywności zawodowej seniorów i ograniczenie sytuacji, w których osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje pozostają bez pracy wyłącznie z powodu wieku.

Trzeba jednak pamiętać, że dofinansowanie nie jest automatycznym świadczeniem dla każdej firmy, która zdecyduje się zatrudnić osobę po sześćdziesiątce. Przedsiębiorca musi spełnić określone warunki, a przyznanie pieniędzy zależy od decyzji właściwego urzędu.

Nawet 2403 zł miesięcznie. Tyle wynosi maksymalna dopłata do wynagrodzenia

Najważniejsza dla przedsiębiorców jest oczywiście konkretna kwota. W 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto. Maksymalna dopłata do wynagrodzenia seniora może wynieść połowę tej kwoty, czyli 2403 zł miesięcznie. W przypadku przyznania maksymalnego wsparcia, firma może znacząco ograniczyć część kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika.

Nie oznacza to jednak, że każda osoba po sześćdziesiątce automatycznie daje pracodawcy prawo do otrzymania takiej kwoty. Program jest skierowany do określonej grupy osób, a dofinansowanie dotyczy zatrudnienia pracowników spełniających ustawowe warunki, w tym związane z wcześniejszą rejestracją w urzędzie pracy. O przyznaniu wsparcia decyduje starosta, a szczegółowe zasady korzystania z programu określa umowa zawierana z pracodawcą. Przedsiębiorca powinien więc sprawdzić warunki obowiązujące w swoim powiatowym urzędzie pracy, zanim uwzględni dopłatę w planach związanych z rekrutacją.

Dla części firm taka pomoc może być dodatkowym argumentem przemawiającym za zatrudnieniem doświadczonego pracownika. Nie zastąpi ona oczywiście oceny kwalifikacji kandydata, ale może obniżyć finansową barierę, która niekiedy zniechęca przedsiębiorców do podjęcia decyzji.

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W programie jest jeszcze jeden istotny szczegół, który ma znaczenie dla firm planujących zatrudnienie seniora. Wsparcie nie jest wypłacane w taki sposób, że pracodawca otrzymuje refundację części kosztów w każdym kolejnym miesiącu. Dofinansowanie jest realizowane naprzemiennie. W jednym miesiącu przedsiębiorca otrzymuje refundację części kosztów zatrudnienia, natomiast w następnym sam finansuje wynagrodzenie pracownika. Później wsparcie może zostać ponownie przyznane zgodnie z zasadami określonymi w zawartej umowie.

Oznacza to, że firma musi odpowiednio zaplanować swoje wydatki. Przy podejmowaniu decyzji nie wystarczy więc uwzględnić maksymalnej kwoty dopłaty. Trzeba również pamiętać o tym, kiedy refundacja będzie wypłacana, a kiedy cały koszt wynagrodzenia trzeba będzie pokryć z własnych środków.

Przepisy zawierają także zabezpieczenia, które mają zapobiegać wykorzystywaniu programu do sztucznego tworzenia zatrudnienia w celu uzyskania publicznych pieniędzy. Dofinansowanie nie przysługuje między innymi w sytuacji, gdy osoba po sześćdziesiątce była zatrudniona u danego pracodawcy bezpośrednio przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy. Nie można więc najpierw zwolnić pracownika, następnie zarejestrować go jako osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, a później zatrudnić ponownie tylko po to, by uzyskać refundację części wynagrodzenia.

Celem programu jest wsparcie zatrudnienia osób, które potrzebują pomocy w powrocie na rynek pracy, a nie finansowanie działań polegających na obchodzeniu zasad przyznawania środków publicznych.

Dopłaty do wynagrodzeń są tylko jednym z elementów szerszej polityki aktywizacji zawodowej osób starszych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że działania w tym obszarze mają służyć nie tylko zwiększaniu aktywności zawodowej seniorów, ale także ograniczaniu ich wykluczenia z rynku pracy.

Problem będzie przy tym coraz bardziej widoczny. Polska, podobnie jak inne państwa europejskie, starzeje się. Liczba osób w wieku produkcyjnym będzie się zmniejszać, a udział starszych grup wiekowych w społeczeństwie będzie rósł.

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Źródło: INFOR
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