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Rząd zdecydował o płacy minimalnej na 2027 rok. Tyle dokładnie dostaniesz na rękę

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06 listopada 2026, 14:10
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
płaca minimalna, najniższa krajowa
Szykuje się zmiana na kontach milionów Polaków. Rząd zatwierdził ostateczne stawki
Shutterstock

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Klamka zapadła, a oficjalne dokumenty trafiły już do Dziennika Ustaw. Od nowego roku miliony osób zatrudnionych w Polsce przejdą na zupełnie nowy system rozliczeń. Znamy już konkretne kwoty, poniżej których pracodawcy nie będą mogli zejść od stycznia.

Decyzja ostatecznie zamknęła trwające od miesięcy dyskusje. Ponieważ przedstawiciele biznesu i reprezentanci pracowników nie zdołali wypracować wspólnego stanowiska, ostateczny głos należał do Rady Ministrów. Nowe regulacje bezpośrednio wpłyną na codzienne finanse około 1,58 miliona osób w całym kraju.

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Kluczowa zmiana dla zatrudnionych na etat

Od 1 stycznia podstawowe uposażenie przy pełnym wymiarze czasu pracy wzrośnie do poziomu 4950 zł brutto. Dla osób otrzymujących dotychczasowe minimum oznacza to zysk rzędu 144 zł w skali miesiąca. Warto pamiętać, że pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin również odczują tę modyfikację - w ich przypadku kwota bazowa zostanie przeliczona proporcjonalnie do ułamka etatu.

Nowe stawki dla pracujących na zleceniu

Rządowy dekret mocno rewiduje także rynek umów cywilnoprawnych. Zmiany dotkną przede wszystkim osoby świadczące usługi na bazie popularnych umów zlecenia. Nowy próg gwarantowany za jedną godzinę obowiązków wyniesie 32,30 zł brutto, co oznacza wzrost dotychczasowej stawki o 90 groszy.

Druga podwyżka zablokowana. Zadecydował jeden wskaźnik

W przeciwieństwie do ostatnich lat, tym razem scenariusz z podwójną waloryzacją w trakcie roku nie wejdzie w życie. Letnia zmiana stawek, która zazwyczaj następowała w lipcu, została zablokowana przez mechanizmy ustawowe. Wszystko przez malejącą dynamikę wzrostu cen - przewidywana inflacja na poziomie 102,5% nie przekroczyła ustawowego progu 105%. Przy takich wskaźnikach prawo nakazuje modyfikację najniższych pensji tylko raz w roku. Nowo ustalone warunki finansowe będą więc obowiązywały bez jakichkolwiek zmian przez całe dwanaście miesięcy.

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FAQ

Ile wyniesie podstawowe uposażenie przy pełnym wymiarze czasu pracy od 1 stycznia?

Od 1 stycznia podstawowe uposażenie przy pełnym wymiarze czasu pracy wzrośnie do 4950 zł brutto. Dla osób z dotychczasowym minimum oznacza to zysk rzędu 144 zł miesięcznie.

Jak nowe minimum obejmie pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin?

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin również odczują zmianę. Kwota bazowa zostanie przeliczona proporcjonalnie do ułamka etatu.

Ile wyniesie nowy próg gwarantowany za godzinę obowiązków na umowie zlecenia?

Nowy próg gwarantowany za jedną godzinę obowiązków wyniesie 32,30 zł brutto. Oznacza to wzrost dotychczasowej stawki o 90 groszy.

Dlaczego letnia zmiana stawek w lipcu nie wejdzie w życie?

Letnia zmiana stawek została zablokowana przez mechanizmy ustawowe. Przewidywana inflacja na poziomie 102,5% nie przekroczyła ustawowego progu 105%.

Ile osób w Polsce bezpośrednio obejmą nowe regulacje płacowe?

Nowe regulacje bezpośrednio wpłyną na codzienne finanse około 1,58 miliona osób w całym kraju.

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Źródło: INFOR
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