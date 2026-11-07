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Zmiany w wynagrodzeniach wszystkich pracowników. Ta decyzja już obowiązuje

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07 listopada 2026, 09:46
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
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zmiana umowy przez pip polecenie przekształcenia umowy inspektor pracy decyzja
Shutterstock

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Nowa praca, pierwsze tygodnie wykonywania obowiązków i wreszcie moment, na który czeka niemal każdy pracownik. Pierwsza wypłata. Tyle że w niektórych firmach na pieniądze za wykonaną pracę trzeba było czekać znacznie dłużej, niż wynikałoby to z oczekiwań zatrudnionych. Powód? Harmonogramy księgowości, wewnętrzne procedury i terminy zamykania list płac. Pracodawca nie może jednak zasłaniać się organizacją firmy, gdy chodzi o wypłatę wynagrodzenia. Przepisy wyznaczają konkretną granicę.

Takie sytuacje mogły wynikać z przyjętego w firmie sposobu rozliczania wynagrodzeń. Niektóre przedsiębiorstwa uzależniały wypłatę od harmonogramu naliczania pensji czy terminów zamykania list płac. Dla pracownika oznaczało to jedno: pieniądze za wykonaną pracę nie trafiały na konto tak szybko, jak powinny. Pracodawca może oczywiście ustalić wcześniejszy termin, ale nie może dowolnie przesuwać wypłaty.

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Firma może ustalić wcześniejszą wypłatę, ale granicy przekroczyć nie wolno

Termin wypłaty wynagrodzenia nie jest wyłącznie kwestią wewnętrznych zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie. Przepisy prawa pracy określają maksymalny czas, jaki może upłynąć od zakończenia miesiąca, za który należy się pensja, do momentu jej wypłacenia.

Od 27 stycznia 2026 roku obowiązują przepisy, które w ramach wdrożenia unijnych regulacji jednoznacznie określają zasady związane z terminowością przekazywania wynagrodzenia. W praktyce szczególnie istotne jest to dla osób, które dopiero rozpoczynają zatrudnienie i po raz pierwszy muszą czekać na wypłatę w nowym miejscu pracy.

Pracodawca może zdecydować, że wynagrodzenie będzie wypłacane wcześniej. Może to być na przykład ostatni dzień miesiąca albo jeden z pierwszych dni kolejnego miesiąca. Nie może jednak wyznaczyć terminu późniejszego niż ten przewidziany w przepisach.

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Kodeks pracy stanowi, że wynagrodzenie za pracę wypłaca się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry ustalonym terminie. Wynagrodzenie miesięczne wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, jednak nie później niż w ciągu pierwszych dziesięciu dni następnego miesiąca. To oznacza, że pracownik powinien z wyprzedzeniem wiedzieć, kiedy może spodziewać się przelewu. Nie powinien dowiadywać się o terminie wypłaty dopiero wtedy, gdy pieniądze nie pojawią się na koncie.

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Podstawowa zasada jest prosta. Wynagrodzenie za pracę wykonaną w danym miesiącu powinno zostać wypłacone najpóźniej w ciągu pierwszych dziesięciu dni kolejnego miesiąca kalendarzowego. Nie oznacza to jednak, że każda firma może po prostu przyjąć dziesiąty dzień miesiąca jako standardową datę wypłaty. Jeżeli pracodawca ustalił wcześniejszy termin, powinien się go trzymać.

W wielu przedsiębiorstwach pensje trafiają na konta pracowników pod koniec miesiąca albo w pierwszych dniach następnego. Takie rozwiązanie jest oczywiście dopuszczalne i korzystniejsze dla zatrudnionych. Nie ma natomiast możliwości przesuwania ustalonej daty w nieskończoność. Pracodawca nie może uznać, że skoro ustawowy termin jeszcze nie minął, to może dowolnie zmieniać wcześniej ustaloną datę wypłaty.

Istotna jest również sytuacja, w której dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy. W takim przypadku pieniądze powinny zostać przekazane pracownikowi wcześniej, czyli w dniu poprzedzającym. Najwięcej problemów mieli pracownicy, którzy dopiero zaczynali. Pierwsza pensja mogła przyjść znacznie później

Kwestia terminu pierwszego wynagrodzenia jest szczególnie istotna dla rozpoczynających pracę. W praktyce mogła wystąpić sytuacja, w której pracownik zaczynał zatrudnienie pierwszego dnia miesiąca, przez cały miesiąc normalnie wykonywał swoje obowiązki, a mimo to na pierwsze wynagrodzenie musiał czekać znacznie dłużej.

Firmy tłumaczyły takie sytuacje między innymi przyjętym harmonogramem rozliczeń, terminami zamykania list płac czy organizacją pracy działów kadr i księgowości. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa mogło to być rozwiązanie czysto organizacyjne. Dla pracownika oznaczało jednak coś zupełnie innego. Brak pieniędzy za pracę, którą już wykonał.

Przy obowiązujących zasadach organizacja pracy przedsiębiorstwa nie może być podstawą do dowolnego odsuwania wypłaty. Termin przekazania wynagrodzenia musi mieścić się w granicach określonych przez przepisy. Pierwsza pensja jest szczególnie ważna, gdy poprzednie źródło dochodu już się skończyło. W takiej sytuacji nawet kilkutygodniowe oczekiwanie na pieniądze może okazać się poważnym problemem.

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Dla rozpoczynających nową pracę oczekiwanie na pierwszą wypłatę może być szczególnie trudne. Jeżeli poprzednie źródło dochodu już wygasło, a nowa pensja jeszcze nie wpłynęła, pracownik może zostać bez pieniędzy na codzienne wydatki.

Rachunki jednak nie czekają. Trzeba zapłacić za mieszkanie, media, żywność, transport czy inne bieżące potrzeby. Sam fakt, że pracownik rozpoczął zatrudnienie i regularnie wykonuje swoje obowiązki, nie oznacza przecież, że od razu otrzymuje za nie wynagrodzenie.

Właśnie dlatego terminowość wypłat ma znaczenie znacznie większe niż tylko sama data przelewu. Regularne wynagrodzenie pozwala pracownikom planować domowy budżet, regulować zobowiązania i przewidywać, jakimi pieniędzmi będą dysponować w konkretnym miesiącu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że zdecydowana większość pracodawców wypłaca wynagrodzenia w terminie. Problem dotyczył jednak między innymi sytuacji, w których osoby dopiero rozpoczynające zatrudnienie musiały długo czekać na pierwszą pensję. Nawet kilkutygodniowe oczekiwanie na pierwsze pieniądze może być dla takiego pracownika poważnym obciążeniem finansowym.

Nie tylko data przelewu. Pracodawca musi pilnować także wysokości wynagrodzenia

Obowiązki pracodawcy nie kończą się na terminowym przekazaniu pieniędzy. Przepisy określają również minimalny poziom wynagrodzenia, którego nie można zaniżyć. Dotyczy to nie tylko zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Przepisy regulują również minimalną stawkę godzinową w przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia lub świadczących usługi. Jak przypomina portal pulshr.pl, naruszenie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej może skutkować bardzo wysoką grzywną.

Przepisy stanowią jasno. „Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej lub nie wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 tys. zł.

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Dla pracownika istotne jest więc nie tylko to, ile zarabia, ale również, kiedy pieniądze faktycznie otrzymuje. Terminowa wypłata wynagrodzenia nie jest dobrą wolą pracodawcy ani elementem polityki firmy. To obowiązek wynikający z przepisów prawa pracy.

Pracownik powinien znać termin wypłaty swojej pensji i mieć możliwość przewidzenia, kiedy pieniądze trafią na jego konto. Firma może przyjąć rozwiązanie korzystniejsze dla zatrudnionych i wypłacać pensje wcześniej, ale nie może przesuwać ich poza ustawowy termin. Wewnętrzne procedury, harmonogram pracy księgowości czy organizacja list płac nie mogą być więc traktowane jako sposób na dowolne odsuwanie wynagrodzenia.

Nie wystarczy zatem poinformować pracownika, że przelew zostanie wykonany wtedy, gdy dział księgowości zakończy rozliczenia. To przedsiębiorstwo odpowiada za organizację procesu wypłaty i musi dostosować go do obowiązujących przepisów.

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Źródło: INFOR
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