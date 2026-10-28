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Będą ostre cięcia w pensjach budżetówki i emeryturach. Datę tego finansowego wstrząsu już wskazali

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28 października 2026, 17:29
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Będą ostre cięcia w emeryturach i na tym się nie skończy. Datę tego finansowego wstrząsu już wskazali
Będą ostre cięcia w emeryturach i na tym się nie skończy. Datę tego finansowego wstrząsu już wskazali
Shutterstock
Shutterstock

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Najpierw zamrożenie podwyżek dla pracowników budżetówki, potem ograniczona waloryzacja emerytur i rent. Do tego możliwe cięcia w finansach samorządów. Takie konsekwencje mogą wynikać z rządowych prognoz zadłużenia. W 2028 roku państwowy dług publiczny ma przekroczyć ustawowy próg ostrożnościowy wynoszący 55 proc. PKB. A to oznacza, że państwo może zostać zmuszone do uruchomienia mechanizmów ograniczających wydatki. Ich skutki mogą być odczuwalne nie tylko dla pracowników sfery budżetowej i emerytów, ale również dla samorządów. Co istotne, konsekwencje przekroczenia progu mogą pojawić się przy konstruowaniu budżetu państwa na 2030 rok.

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55 proc. PKB coraz bliżej. Rząd pokazał prognozy zadłużenia

Granica, której przekroczenie może uruchomić ustawowe mechanizmy ograniczające wydatki państwa, jest coraz bliżej. Polski państwowy dług publiczny w 2028 roku ma znaleźć się powyżej ustawowego progu ostrożnościowego wynoszącego 55 proc. PKB. Taką ścieżkę zadłużenia rząd przedstawił w przyjętej strategii zarządzania długiem na lata 2027–2030. Z prognoz wynika, że sytuacja finansów państwa będzie się pogarszać, a zadłużenie w kolejnych latach pozostanie na wysokim poziomie.

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Minister Andrzej Domański przedstawił prognozy dotyczące skorygowanego państwowego długu publicznego, określanego jako PDP netto. Zgodnie z nimi wskaźnik ma wynieść 54,7 proc. PKB w 2027 roku. To oznacza, że już wtedy znajdzie się bardzo blisko ustawowego progu.

Rok później zadłużenie ma wzrosnąć do 57,4 proc. PKB. W 2029 roku wskaźnik osiągnie 58,1 proc. PKB, natomiast w 2030 roku ma obniżyć się do 57,3 proc. Wniosek jest jasny. Zgodnie z rządowymi prognozami poziom 55 proc. PKB zostanie przekroczony w 2028 roku. A to oznacza, że państwo może stanąć przed koniecznością uruchomienia mechanizmów ograniczających wydatki.

Przekroczenie progu w 2028 roku. Konsekwencje przy budżecie na 2030 rok

Czy przekroczenie ustawowego progu oznacza, że ograniczenia wydatków zostaną wprowadzone natychmiast? Nie. Jak zauważa wnp.pl, samo przekroczenie poziomu 55 proc. PKB nie oznacza automatycznego uruchomienia wszystkich przewidzianych w ustawie mechanizmów. Przekroczenie progu na koniec 2028 roku zostałoby oficjalnie stwierdzone dopiero w 2029 roku. W praktyce oznaczałoby to konsekwencje dla sposobu konstruowania budżetu państwa na 2030 rok.

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To właśnie wtedy znaczenie będą miały ustawowe mechanizmy, które mają ograniczać wzrost wydatków państwa w sytuacji przekroczenia określonego poziomu zadłużenia. Nie oznacza to jednak, że problem można odsunąć w czasie i o nim zapomnieć. Przekroczenie progu może bowiem wymusić na rządzie konkretne działania, które będą miały wpływ na sytuację finansową obywateli.

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To jeden z najbardziej niepokojących elementów całej prognozy. Przekroczenie przez dług poziomu 55 proc. PKB oznaczałoby uruchomienie określonych ustawą mechanizmów ograniczających wydatki. Rząd musiałby wówczas przygotować budżet bez deficytu albo taki, który pozwoliłby obniżyć relację długu Skarbu Państwa do PKB.

Przepisy przewidują między innymi zamrożenie wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz ograniczenie waloryzacji emerytur i rent do poziomu inflacji – pisze wnp.pl. W praktyce oznaczałoby to, że pracownicy budżetówki mogliby stracić możliwość otrzymania podwyżek, a emeryci i renciści musieliby liczyć się z waloryzacją świadczeń ograniczoną do poziomu inflacji.

Na tym jednak nie koniec. Konieczne byłoby również przygotowanie i realizacja programu sanacyjnego, a także przeprowadzenie przeglądu wydatków państwa oraz przepisów dotyczących jego dochodów, w tym VAT. Ustawa przewiduje ponadto wprowadzenie ograniczeń dotyczących budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Nie chodzi automatycznie o całkowite wyzerowanie deficytu

Warto przy tym zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię. Przekroczenie progu 55 proc. PKB nie oznaczałoby automatycznie konieczności całkowitego wyeliminowania deficytu całego sektora finansów publicznych.

Zastosowanie przewidzianych w ustawie mechanizmów mogłoby jednak mieć odczuwalne konsekwencje dla obywateli. W grę wchodzą bowiem zarówno wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, jak i zasady waloryzacji emerytur i rent. Ograniczenia mogą również dotyczyć budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Nie oznacza to, że wszystkie te rozwiązania zostaną wprowadzone w identycznym zakresie. Oznacza jednak, że przekroczenie ustawowego progu może stać się istotnym ograniczeniem dla przyszłej polityki budżetowej rządu.

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W dyskusji o zadłużeniu państwa najczęściej pojawiają się emeryci i pracownicy budżetówki. Tymczasem skutki przekroczenia progu ostrożnościowego mogą dotyczyć również samorządów. Jednym z mechanizmów przewidzianych w przepisach są bowiem ograniczenia dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że konsekwencje przekroczenia progu nie musiałyby dotyczyć wyłącznie budżetu państwa. W określonym zakresie mogłyby przełożyć się również na sytuację finansową samorządów.

Jednocześnie rząd musiałby przygotować i realizować program sanacyjny oraz przeprowadzić przegląd wydatków i przepisów dotyczących dochodów państwa, w tym VAT. To pokazuje, że ewentualne przekroczenie poziomu 55 proc. PKB może mieć znacznie szersze konsekwencje niż tylko ograniczenie wydatków w budżecie centralnym.

Państwo planuje wydać w przyszłym roku 977,6 mld zł

Rosnący poziom zadłużenia trzeba zestawić z planami dotyczącymi przyszłorocznego budżetu państwa. Przyjęty przez rząd projekt budżetu na 2027 rok zakłada dochody w wysokości 696,4 mld zł. Wydatki mają natomiast sięgnąć 977,6 mld zł. Oznacza to planowany deficyt na poziomie 281,2 mld zł – wylicza wnp.pl.

To właśnie przy takiej skali wydatków i deficytu rząd będzie jednocześnie realizował ścieżkę dochodzenia do poziomu zadłużenia, który zgodnie z przedstawionymi prognozami w 2028 roku przekroczy ustawowy próg 55 proc. PKB. W kolejnych latach zadłużenie ma utrzymywać się powyżej tej granicy. To oznacza, że problem nie będzie dotyczył wyłącznie jednego roku, a jego konsekwencje mogą być odczuwalne przy podejmowaniu kolejnych decyzji budżetowych.

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Z przedstawionej przez rząd ścieżki wynika, że po przekroczeniu 55 proc. PKB zadłużenie będzie nadal rosło. W 2028 roku ma wynieść 57,4 proc. PKB, w 2029 roku osiągnąć 58,1 proc. PKB, a w 2030 roku obniżyć się do 57,3 proc. PKB. Oznacza to, że nawet po prognozowanym spadku wskaźnika w 2030 roku zadłużenie pozostanie powyżej ustawowego progu ostrożnościowego.

Najważniejsza data to jednak 2028 rok. To wtedy, zgodnie z rządowymi prognozami, dług ma przekroczyć poziom 55 proc. PKB. Oficjalne stwierdzenie przekroczenia nastąpiłoby w 2029 roku, a konsekwencje dla polityki budżetowej byłyby widoczne przy konstruowaniu budżetu państwa na 2030 rok.

W praktyce oznacza to, że rząd może stanąć przed koniecznością ograniczenia wydatków, a wśród możliwych skutków znalazłyby się zamrożenie wzrostu wynagrodzeń w budżetówce, ograniczenie waloryzacji emerytur i rent oraz restrykcje dotyczące finansów samorządów.

To scenariusz, który na razie wynika z rządowych prognoz. Jeśli jednak przedstawiona ścieżka zadłużenia się sprawdzi, przekroczenie progu 55 proc. PKB może stać się jednym z najważniejszych wyzwań dla polityki budżetowej w kolejnych latach.

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Źródło: INFOR
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