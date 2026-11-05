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Blisko 1000 złotych dodatku do listopadowej pensji. Pracodawca odmówić nie może. Te pieniądze musi wypłacić

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05 listopada 2026, 06:12
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Do pensji w listopadzie należy się blisko 1000 złotych dodatku. Pracodawca odmówić nie może. Te pieniądze musi wypłacić
Do pensji w listopadzie należy się blisko 1000 złotych dodatku. Pracodawca odmówić nie może. Te pieniądze musi wypłacić
Adam Kuchta
INFOR

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Ci, którzy wykonują zawodowe obowiązki wtedy, kiedy inni śpią, mogą w ciągu miesiąca zarobić nieco więcej pieniędzy. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia specjalnego dodatku, ale stałej kwoty nie ma. Wszystko zależy od tego, ile nocy naprawdę spędzimy w pracy. Jaki jest listopadowy bilans?

Komu przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej

Dodatek za pracę w porze nocnej przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, który wykonuje obowiązki w godzinach nocnych. Jest to obowiązkowy składnik wynagrodzenia wynikający wprost z przepisów Kodeksu pracy, dlatego pracodawca nie może z niego zrezygnować ani uzależnić jego wypłaty od własnej decyzji.

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Wedle regulacji pora nocna obejmuje osiem kolejnych godzin pomiędzy godziną 21 a 7 rano. Konkretne godziny obowiązujące w danym zakładzie pracy ustala jednak pracodawca w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy lub innych wewnętrznych przepisach.

W praktyce oznacza to, że w jednej firmie pora nocna może obowiązywać od godziny 21 do 5 , w innej od 22 do 6 , a jeszcze w innej od 23 do 7. Dopuszczalne są również inne rozwiązania, o ile mieszczą się w granicach określonych przez przepisy.

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W listopadzie dodatek będzie wyższy niż miesiąc wcześniej

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej zmienia się niemal każdego miesiąca. Wynika to z prostego mechanizmu określonego w przepisach. Podstawą do jego wyliczenia jest minimalne wynagrodzenie za pracę oraz liczba godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto. W listopadzie nominalny czas pracy to 160 godzin.

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Oznacza to, że dodatek za jedną godzinę pracy w porze nocnej wyniesie 6,01 zł brutto. To więcej niż w październiku kiedy z powodu większej liczby godzin pracy dodatek wynosił 5,46 zł brutto za godzinę. Im mniej godzin przypada do przepracowania w danym miesiącu, tym wyższa jest stawka dodatku za każdą godzinę pracy w nocy. Pracownik wykonujący pracę wyłącznie w porze nocnej może otrzymać w listopadzie maksymalnie 961,60 zł brutto dodatku.

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Pracodawca nie może zastąpić dodatku premią

Dodatek za pracę w porze nocnej jest obowiązkowym elementem wynagrodzenia. Pracodawca nie ma prawa go pominąć, obniżyć ani zastąpić innym świadczeniem, na przykład premią uznaniową lub dodatkiem motywacyjnym.

Wyjątek dotyczy jedynie pracowników stale wykonujących pracę poza zakładem pracy. W ich przypadku możliwe jest ustalenie ryczałtu za pracę w porze nocnej. Musi on jednak odpowiadać przewidywanej liczbie godzin przepracowanych w nocy i rekompensować należny dodatek.

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Takie są stawki dodatku za pracę w nocy w 2026 roku

Wysokość dodatku zależy od liczby godzin pracy przypadających w danym miesiącu. W 2026 roku przedstawia się ona następująco:

• styczeń – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• luty – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• marzec – 176 godzin pracy, dodatek 5,46 zł brutto za godzinę,

• kwiecień – 168 godzin pracy, dodatek 5,72 zł brutto za godzinę,

• maj – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• czerwiec – 168 godzin pracy, dodatek 5,72 zł brutto za godzinę,

• lipiec – 184 godziny pracy, dodatek 5,22 zł brutto za godzinę,

• sierpień – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• wrzesień – 176 godzin pracy, dodatek 5,46 zł brutto za godzinę,

• październik – 176 godzin pracy, dodatek 5,46 zł brutto za godzinę,

• listopad – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę,

• grudzień – 160 godzin pracy, dodatek 6,01 zł brutto za godzinę.

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Nie każdemu wolno pracować na nocnej zmianie

Przepisy Kodeksu pracy przewidują również ograniczenia dotyczące wykonywania pracy w porze nocnej. Nie mogą jej świadczyć kobiety w ciąży oraz osoby młodociane, które nie ukończyły 18. roku życia. Szczególna ochrona przysługuje także pracownikom wychowującym dziecko do ukończenia 8. roku życia. Mogą oni pracować w porze nocnej wyłącznie wtedy, gdy wyrażą na to zgodę.

Ograniczenia dotyczą również osób z niepełnosprawnościami. Co do zasady nie powinny one wykonywać pracy w porze nocnej, chyba że lekarz medycyny pracy wyrazi zgodę na takie rozwiązanie.

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Źródło: INFOR
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