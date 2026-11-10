Dorabiasz do emerytury. Od grudnia wyższy limit to 6 522 zł brutto. Nie każdy musi go pilnować

Ta sama pensja, a emerytura może już przyjść w całości. Od 1 grudnia część pracujących emerytów i rencistów zyska trochę więcej miejsca na dodatkowy zarobek. Nowe kwoty można wyliczyć z danych o wynagrodzeniach, a przykład z pensją 6 500 zł pokazuje, dlaczego nawet niewielka zmiana ma znaczenie. Zanim jednak zaczniesz liczyć, sprawdź jedną rzecz, czy te ograniczenia w ogóle cię dotyczą.

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Od grudnia wyliczony limit to 6522 zł brutto. Skąd ta kwota?

GUS ostatnio podał, że przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2026 r. wyniosło 9 317,01 zł brutto. Ta kwota pozwala już obliczyć grudniowe limity dorabiania do wcześniejszej emerytury lub renty.

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Ważne Niższy próg to 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Do tej granicy dodatkowy przychód nie powoduje zmniejszenia świadczenia z powodu zarobków. Wyższy próg wynosi 130 proc. za jego przekroczenie grozi i oznacza zawieszenie wypłaty osobom objętym tymi zasadami (i tu nie ma dyskusji).

Po przeliczeniu i wymaganym ustawą zaokrągleniu w górę do pełnych 10 groszy otrzymujemy odpowiednio 6 522 zł oraz 12 112,20 zł brutto miesięcznie. To wyliczenie redakcyjne dla okresu od 1 grudnia 2026 r. do 28 lutego 2027 r., formalne kwoty ogłasza Prezes ZUS.

6 500 zł pensji, w listopadzie ponad progiem, a w grudniu już poniżej

Zmiana nie jest wielka. Niższy próg zwiększa się w naszym wyliczeniu o 58,80 zł, a wyższy o 109,10 zł. Dla osoby zarabiającej blisko granicy nawet taka różnica może jednak zmienić wysokość wypłacanego świadczenia.

Weźmy dla przykładu emerytkę przed sześćdziesiątką, która podlega limitom i uzyskuje z pracy dodatkowej 6 500 zł brutto miesięcznie. W listopadzie przekracza niższy próg o 36,80 zł. W rozliczeniu miesięcznym taka nadwyżka oznacza odpowiednie zmniejszenie jej emerytury.

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W grudniu te same 6500 zł znajdzie się już poniżej wyliczonego progu. Z tego powodu nie będzie podstaw do zmniejszenia świadczenia za ten miesiąc. Pensja bez podwyżki, a emerytura bez tego potrącenia.

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Przykład jest uproszczony, bo zakłada brak innych przychodów wliczanych do limitu i innych przyczyn ograniczenia wypłaty. Ostateczne rozliczenie przychodów może być miesięczne lub roczne, pamiętajcie że ZUS stosuje wariant korzystniejszy dla świadczeniobiorcy.

Jeden próg zmniejsza świadczenie, a drugi zatrzymuje wypłatę

Po przekroczeniu niższej granicy ZUS zmniejsza świadczenie o kwotę przekroczenia, do określonego maksimum. Przy 6 600 zł brutto przychodu i wyliczonym grudniowym limicie 6522 zł różnica wynosi 78 zł. W takim uproszczonym miesięcznym przykładzie, właśnie o tyle zmniejszyłaby się wyliczana kwota emerytury.

Potrącenie ma jednak sufit. Od 1 marca 2026 r. maksymalne miesięczne zmniejszenie wypłacanego świadczenia wynosi 989,41 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 742,10 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 841,05 zł dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie.

Inny skutek ma przekroczenie górnej granicy, czyli w naszym wyliczeniu 12 112,20 zł brutto miesięcznie. Wtedy chodzi już o zawieszenie wypłaty świadczenia. Dokładnie na tej granicy nadal stosuje się zasady zmniejszenia, zawieszenie następuje po jej przekroczeniu.

Masz 60 albo 65 lat? Najpierw sprawdź, czy musisz liczyć

Emerytka, która ukończyła 60 lat, oraz emeryt po ukończeniu 65 lat co do zasady mogą dorabiać bez tych limitów. To powszechny wiek emerytalny. Sam wysoki zarobek nie powoduje wtedy zmniejszenia ani zawieszenia emerytury.

Dlatego dwie osoby z taką samą pensją mogą być w zupełnie innej sytuacji. Emerytka przed sześćdziesiątką musi pilnować progów, a emerytka, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny, co do zasady już nie. Poniżej przykład dotyczący wieku.

Przykład Kobieta pobierająca wcześniejszą emeryturę, np. w wieku 58 lat, musi pilnować limitów dorabiania. Gdy ukończy 60 lat, te limity przestają jej dotyczyć. Dla mężczyzny granicą jest ukończenie 65 lat.

Oddzielna zasada dotyczy osób, którym ZUS dopłaca do emerytury minimalnej. Taka sytuacja występuje wtedy, gdy emerytura wyliczona ze składek jest niższa od ustawowego minimum, a dana osoba spełnia warunki do otrzymywania wyrównania. Zarobki z pracy przekraczające wysokość tego wyrównania powodują utratę dopłaty za dany okres.. Poniżej przykład z dopłatą do emerytury minimalnej.

Przykład Niektórym osobom ZUS wylicza niską emeryturę, ale ponieważ spełniają warunki do wyrównania, dopłaca im do ustawowego minimum.

ZUS wyliczył emeryturę w wysokości 1 800 zł brutto. Ponieważ emerytce przysługuje wyrównanie do minimum, otrzymuje ona 1978,49 zł brutto. Dopłata wynosi więc 178,49 zł.

Przykład, wszystkie kwoty brutto:

Element wypłaty Kwota Emerytura wyliczona ze składek 1800 zł Dopłata do minimum 178,49 zł Łączna emerytura po wyrównaniu 1978,49 zł

Kwota emerytury minimalnej od marca 2026 r. wynosi 1978,49 zł brutto.

Jeżeli emerytka dorobi na etacie np. 1000 zł brutto miesięcznie, jej zarobek przekroczy 178,49 zł dopłaty. ZUS wypłaci wtedy za ten okres 1800 zł emerytury, bez 178,49 zł wyrównania. Wynagrodzenie z pracy otrzyma osobno. Ten wyjątek może mieć znaczenie również po ukończeniu 60 lat przez kobietę lub 65 lat przez mężczyznę.

Osobną sprawą jest kontynuowanie etatu u dotychczasowego pracodawcy bez wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy przy przechodzeniu na emeryturę. W takiej sytuacji wypłata emerytury może być zawieszona bez względu na zarobki. Samo ukończenie 60 lub 65 lat nie usuwa tego warunku.

Liczy się brutto. Emerytury nie dodajesz do pensji

Do limitu porównujemy przychód z pracy uwzględniany przez ZUS, a nie kwotę „na rękę”. Przy etacie chodzi o wynagrodzenie brutto. Nie doliczamy do niego samej wypłacanej emerytury.

ZUS bierze pod uwagę m.in. przychody z etatu i umów zlecenia. Przy kilku źródłach pracy trzeba uwzględnić wszystkie przychody objęte tymi zasadami. Sam brak składek od konkretnej umowy nie zawsze oznacza, że jej wynagrodzenie można pominąć.

Nowe limity dorabiania, porównanie kwot

Miesięczny przychód brutto 1.09–30.11.2026 kwoty ZUS 1.12.2026–28.02.2027 wyliczenie redakcyjne Bez zmniejszenia z powodu zarobków Do 6 463,20 zł włącznie Do 6 522,00 zł włącznie Zmniejszenie świadczenia Powyżej 6 463,20 zł do 12 003,10 zł włącznie Powyżej 6 522,00 zł do 12 112,20 zł włącznie Zawieszenie wypłaty Powyżej 12 003,10 zł Powyżej 12 112,20 zł

Tabela dotyczy osób objętych limitami. Źródła: ZUS, progi obowiązujące do końca listopada i zasady rozliczenia, obliczenia redakcyjne na podstawie kwoty 9 317,01 zł ogłoszonej przez GUS w komunikacie z 9 listopada 2026 r.

Dodatkową pracę trzeba zgłosić

Jeżeli obowiązują cię limity, poinformuj ZUS o podjęciu pracy i przewidywanym przychodzie. Można skorzystać z formularza EROP. Co roku trzeba też rozliczyć przychody za poprzedni rok, a dokumenty co do zasady składa się do końca lutego.

W zaświadczeniu warto mieć zarobki rozpisane na poszczególne miesiące. Dzięki temu ZUS może porównać rozliczenie miesięczne i roczne oraz wybrać korzystniejsze. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy zarobki są nierówne, a w jednym miesiącu pojawia się większa wypłata.

Źródła: GUS, przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2026 r., komunikat Prezesa GUS z 9 listopada 2026 r. Ustawa o emeryturach i rentach z FUS. ZUS.