W ubiegłym roku 1,1 mln Polaków osiągało co najmniej 240 tys. zł brutto rocznie; to o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i o 51 proc. więcej wobec 2023 r. – wynika z opublikowanego przez KPMG raportu „Rynek dóbr luksusowych w Polsce”.

Ponad milion zamożnych Polaków

„W 2025 roku grupa osób osiągających ponad 240 tys. zł brutto rocznie liczyła 1,1 mln osób, a jej łączny dochód brutto sięgnął 581 mld zł. Średnio było to 45,3 tys. zł brutto miesięcznie na osobę. Najliczniejszą kategorię stanowiły osoby zamożne, o rocznych dochodach powyżej 240 tys. zł i do 600 tys. zł, których było ponad 859 tys. Kolejne 118 tys. osób osiągało od 600 tys. zł do 1 mln zł rocznie, a ponad 90 tys. przekroczyło próg 1 mln zł” – podała firma KPMG w raporcie.

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Wśród czynników, które zwiększają potencjał rynku dóbr luksusowych, wymieniono rosnącą siłę nabywczą gospodarstw domowych.

W 2025 roku rzeczywista konsumpcja indywidualna w Polsce osiągnęła 88 proc. średniej UE, o 3 p.p. więcej niż rok wcześniej. Był to odsetek większy niż w przypadku PKB per capita, które odpowiadało 81 proc. średniej UE – podano w raporcie.

Gdzie mieszkają najzamożniejsi Polacy?

Jak wskazano, najwięcej potencjalnych nabywców dóbr luksusowych mieszka w województwie mazowieckim. W 2025 roku było ich tam 292 tys.

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„Co istotne, wzrost liczby osób o wysokich dochodach ma szeroki wymiar regionalny. W skali kraju grupa osób z dochodami powyżej 240 tys. zł zwiększyła się w ciągu dwóch lat o 51 proc., a najwyższą dynamikę odnotowano w województwach mazowieckim i pomorskim, gdzie wyniosła po 61 proc.” – poinformowali autorzy raportu.

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Kim są potencjalni nabywcy dóbr luksusowych?

Wynika z niego, że kobiety stanowią 29,9 proc. potencjalnych nabywców dóbr luksusowych, a mężczyźni - 70,1 proc. Pod względem wieku dominują millenialsi i przedstawiciele pokolenia X, którzy łącznie odpowiadają za 83 proc. analizowanej grupy.

„Wzrost potencjału rynku nie wynika wyłącznie z rosnących wynagrodzeń. Na koniec II kwartału 2026 roku aktywa finansowe polskich gospodarstw domowych osiągnęły 4 201 mld zł, o 15,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość inwestycji zwiększyła się jeszcze szybciej, o 24 proc. r/r, do 1 110 mld zł” – przekazano w raporcie.

Dodano, że znacząco rośnie liczba Polaków aktywnych na rynku kapitałowym. W latach 2021-2025 liczba podatników składających PIT-38 wzrosła z 447 tys. do 1,16 mln, a na koniec października br. w Polsce prowadzono 3,16 mln rachunków maklerskich, o 33 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ilu jest milionerów w Polsce?

„W 2025 roku w Polsce było około 101 tys. milionerów dolarowych, o 4 proc. więcej niż rok wcześniej, a ponad 3 tys. osób dysponowało majątkiem przekraczającym 30 mln dolarów amerykańskich. Jednocześnie dane wskazują na rosnące różnice majątkowe – w latach 2020-2025 realny średni majątek przypadający na dorosłego wzrósł o ponad 10 proc., podczas gdy mediana spadła o około 10 proc.” – podało KPMG.

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 138 krajach i zatrudnia ponad 276 tys. pracowników w firmach członkowskich na całym świecie.