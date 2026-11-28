Jeszcze kilka lat temu takie wynagrodzenia były zarezerwowane dla wąskiej grupy menedżerów i ekspertów IT. Dziś coraz częściej mogą liczyć na nie również inżynierowie. Rozwój przemysłu obronnego, rosnące inwestycje w bezpieczeństwo oraz boom na półprzewodniki wywołały prawdziwy wyścig o specjalistów. Pracodawcy szukają zarówno konstruktorów i elektroników, jak i ekspertów od zaawansowanych układów scalonych czy zarządzania projektami technologicznymi. Stawki robią wrażenie. Z raportu Manpower „Płace i trendy: nowa era inżyniera” wynika, że w niektórych przypadkach miesięczne wynagrodzenie brutto może sięgać nawet 40 tys. zł. Kto może liczyć na takie pieniądze?

Branża obronna szuka pracowników. Firmy konkurują nie tylko technologią, ale i pensjami

REKLAMA

REKLAMA

Rosnące wydatki na bezpieczeństwo i rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego sprawiają, że sektor obronny należy obecnie do najszybciej rozwijających się obszarów rynku inżynieryjnego. Firmy intensywnie poszukują specjalistów od badań i rozwoju, elektroniki, integracji systemów oraz zarządzania zaawansowanymi projektami technologicznymi. Coraz większym wyzwaniem staje się jednak znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

– Rynek pracy w sektorze zbrojeniowym znajduje się obecnie w fazie wyjątkowo intensywnego wzrostu zapotrzebowania na pracowników. Napędzają go rekordowe wydatki budżetowe planowane na lata 2026-2030 oraz program SAFE, który daje Polsce największą alokację środków w Unii Europejskiej – mówi Michał Wereszko, Defence Recruitment Business Partner z ramienia Manpower.

Jak podkreśla ekspert, rosnące inwestycje przekładają się na zapotrzebowanie na bardzo różnorodne kompetencje. Poszukiwani są nie tylko inżynierowie odpowiedzialni za rozwój nowych produktów, ale również osoby znające branżowe standardy, wymagania jakościowe i specyfikę współpracy z klientami instytucjonalnymi.

REKLAMA

Na tym jednak lista potrzeb się nie kończy. Coraz większego znaczenia nabierają również pracownicy produkcyjni. Chodzi między innymi o montażystów, elektroników, operatorów procesów cięcia i gięcia oraz spawaczy. Firmy muszą więc konkurować o kandydatów nie tylko z innymi przedsiębiorstwami zbrojeniowymi, ale również z tradycyjnymi sektorami przemysłu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Firmy, świadome konieczności konkurowania o kandydatów z innymi tradycyjnymi sektorami, coraz śmielej podejmują rywalizację o pracowników również w obszarze płacowym. Jednocześnie napływ zagranicznego kapitału istotnie wpływa na poziom wynagrodzeń. Dysponując większymi budżetami, inwestorzy międzynarodowi podnoszą standardy płacowe i przyciągają najlepszych specjalistów, co wymusza dostosowanie się także na lokalnych pracodawcach – tłumaczy Michał Wereszko.

Nawet 40 tys. zł brutto. Tyle można zarobić w obronności i lotnictwie

Wysokie zapotrzebowanie na specjalistów znajduje odzwierciedlenie w proponowanych wynagrodzeniach. Z danych przedstawionych w raporcie Manpower wynika, że w sektorze obronnym i lotniczym szczególnie atrakcyjne pensje czekają na osoby zajmujące się systemami oraz zarządzaniem projektami.

Najwyższe wynagrodzenia wśród wymienionych stanowisk technicznych otrzymują specjaliści ds. systemów. Ich miesięczne pensje mieszczą się w przedziale od 15 tys. do 30 tys. zł brutto. Jeszcze więcej mogą zarobić osoby na stanowiskach menedżerskich. W przypadku managerów widełki zaczynają się od 15 tys. zł brutto, a na stanowisku managera projektu sięgają nawet 40 tys. zł brutto miesięcznie.

Nieco niższe, choć nadal atrakcyjne stawki dotyczą specjalistów ds. dokumentacji technicznej. W ich przypadku wynagrodzenie wynosi od 7 tys. do 17 tys. zł brutto. Z kolei dyrektor ds. bezpieczeństwa może liczyć na pensję w przedziale od 15 tys. do 28 tys. zł brutto miesięcznie.

To pokazuje, że sektor obronny potrzebuje dziś nie tylko osób bezpośrednio zaangażowanych w projektowanie i produkcję uzbrojenia. Duże znaczenie mają również kompetencje związane z nadzorem nad bezpieczeństwem, dokumentacją oraz koordynacją skomplikowanych przedsięwzięć.

Półprzewodniki kolejnym rynkiem z wysokimi zarobkami. Polska potrzebuje specjalistów

Nie tylko przemysł zbrojeniowy zwiększa zapotrzebowanie na inżynierów. Duże perspektywy rozwoju otwierają się również przed branżą półprzewodników i zaawansowanej elektroniki. Rozwój sztucznej inteligencji, automatyzacji oraz elektromobilności sprawia, że na całym świecie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących projektować i wdrażać nowoczesne rozwiązania elektroniczne.

Polska coraz mocniej zaznacza swoją obecność w europejskim ekosystemie mikroelektroniki. Problemem pozostaje jednak dostępność odpowiednio przygotowanych pracowników. Tempo kształcenia nowych kadr nie zawsze nadąża za potrzebami przedsiębiorstw.

– Pozytywnym zjawiskiem jest coraz większe zaangażowanie polskich uczelni technicznych w rozwój kierunków związanych z mikroelektroniką. Skala potrzeb sektora sprawia jednak, że samo kształcenie absolwentów nie wystarczy. Kluczową rolę będą odgrywały programy reskillingowe pozwalające wykorzystać potencjał specjalistów z pokrewnych branż – mówi Sylwia Panek-Strzała, ekspertka rynku pracy i liderka z ramienia Manpower.

Oznacza to, że firmy będą musiały szukać pracowników również poza gronem osób, które od początku kształciły się z myślą o branży półprzewodników. Coraz większą rolę mogą odgrywać programy przekwalifikowania, pozwalające wykorzystać doświadczenie inżynierów z innych obszarów techniki.

Kto ma największe szanse na wysokie zarobki w branży półprzewodników?

Jakich kompetencji będą poszukiwać pracodawcy? Zdaniem Sylwii Panek-Strzały szczególnie cenieni będą specjaliści posiadający doświadczenie w projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu rozwiązań półprzewodnikowych.

– Coraz większego znaczenia nabiera również znajomość środowisk cleanroom oraz umiejętność wykorzystywania narzędzi AI wspierających proces projektowania. Oprócz kompetencji technicznych pracodawcy oczekują także zdolności szybkiego uczenia się oraz efektywnej współpracy w międzynarodowym środowisku projektowym – zaznacza ekspertka rynku pracy.

Sama znajomość elektroniki może więc nie wystarczyć. Coraz większe znaczenie mają specjalistyczne umiejętności związane z projektowaniem układów, pracą w kontrolowanych warunkach oraz wykorzystaniem sztucznej inteligencji w procesach technologicznych. Pracodawcy zwracają również uwagę na kompetencje miękkie, w tym zdolność współpracy z zespołami działającymi w różnych krajach.

Programista C++, projektant układów scalonych, inżynier elektroniki. Ile płacą w tej branży?

Wynagrodzenia w sektorze półprzewodników i zaawansowanej elektroniki również mogą robić wrażenie. Według raportu Manpower pensje inżynierów ds. testów elektroenergetycznych oraz elektryków automatyków mieszczą się w przedziale od 9 tys. do 18 tys. zł brutto miesięcznie.

Więcej mogą otrzymać specjaliści zajmujący się programowaniem i projektowaniem zaawansowanych rozwiązań elektronicznych. Programista C++ może liczyć na wynagrodzenie od 14 tys. do 24 tys. zł brutto. W przypadku inżynierów elektroniki widełki wynoszą od 14 tys. do 26 tys. zł brutto, a specjalistów wsparcia aplikacyjnego ds. bezpieczeństwa sprzętowego – od 14 tys. do 27 tys. zł brutto.

Jeszcze wyższe stawki przewidziano dla projektantów układów cyfrowych i programistów systemów wbudowanych. Ich miesięczne wynagrodzenia mieszczą się w granicach od 15 tys. do 28 tys. zł brutto.

Na szczycie zestawienia znajdują się natomiast projektanci cyfrowych układów scalonych ASIC. W ich przypadku wynagrodzenia zaczynają się od 17 tys. zł, a mogą sięgać nawet 32 tys. zł brutto miesięcznie.

Zestawienie pokazuje, że wysokie pensje w branży technologicznej nie dotyczą już wyłącznie programistów. Coraz więcej mogą zarobić również inżynierowie elektroniki, projektanci układów scalonych i eksperci odpowiedzialni za rozwój zaawansowanych rozwiązań sprzętowych. Wraz z rozwojem sektora obronnego i półprzewodników rośnie więc znaczenie specjalistycznych kompetencji technicznych, a firmy muszą coraz mocniej walczyć o pracowników.