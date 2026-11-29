Mają doświadczenie, od podszewki znają branżę od podszewki i potrafią rozwiązywać problemy, z którymi młodsi pracownicy dopiero zaczynają się mierzyć. Wielu z nich chciałoby nadal pracować, ale dla części pracodawców ich atut okazuje się przeszkodą. Chodzi o ich wiek. Paradoks polega na tym, że firmy coraz głośniej mówią o brakach kadrowych, a jednocześnie nie zawsze dostrzegają potencjał osób po sześćdziesiątce. Państwo chce to zmienić, oferując przedsiębiorcom finansową zachętę. Za zatrudnienie seniora można otrzymać nawet 2403 zł miesięcznej dopłaty do wynagrodzenia. Jest jednak kilka warunków, o których trzeba wiedzieć, zanim firma zdecyduje się skorzystać z tego rozwiązania.

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Rynek pracy potrzebuje doświadczenia. Seniorzy mają go pod dostatkiem

Jeszcze kilka lat temu wielu przedsiębiorców koncentrowało swoją uwagę przede wszystkim na młodych pracownikach. W procesach rekrutacyjnych szczególnie ceniono elastyczność, gotowość do nauki, znajomość nowych technologii i umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków. Firmy rywalizowały o młode talenty, a pracownicy coraz częściej zmieniali zatrudnienie, szukając lepszych zarobków i możliwości rozwoju.

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Dzisiaj sytuacja w wielu branżach wygląda już inaczej. Znalezienie odpowiednich kandydatów staje się coraz większym wyzwaniem, a polskie społeczeństwo systematycznie się starzeje. W takich realiach pomijanie osób po sześćdziesiątce może okazać się dla przedsiębiorstw kosztownym błędem. Tak zwani silversi dysponują bowiem zasobem, którego nie da się zdobyć podczas kilkutygodniowego szkolenia ani przyswoić z podręcznika. To doświadczenie budowane przez dziesięciolecia.

Wielu starszych pracowników doskonale zna swoją branżę, ma rozbudowane kontakty zawodowe i potrafi odnaleźć się w trudnych sytuacjach. Zna procedury, realia konkretnego zawodu oraz problemy, które dla początkujących pracowników mogą być zupełnie nowe. Ich obecność w firmie może przynieść korzyści nie tylko w postaci wykonywania powierzonych obowiązków. Doświadczeni pracownicy mogą również przekazywać wiedzę młodszym kolegom, pomagać im rozwijać kompetencje i ułatwiać wdrażanie nowych osób do zespołu.

Eksperci zwracają uwagę na zjawisko określane jako silver tsunami, czyli rosnący udział starszych osób w społeczeństwie. Zmiana demograficzna może stać się odpowiedzią na część problemów kadrowych przedsiębiorstw. Wśród zalet zatrudniania seniorów wymienia się również lojalność wobec pracodawcy i gotowość do dzielenia się wiedzą. Wszystkie te atuty tracą jednak znaczenie, jeśli kandydat nie otrzymuje nawet możliwości zaprezentowania swoich umiejętności. A właśnie z tym problemem mierzy się wiele osób, które przekroczyły sześćdziesiąty rok życia.

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Ponad 1,38 mln Polaków po sześćdziesiątce nadal pracuje

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza, że każdy chce definitywnie zakończyć aktywność zawodową. Dla wielu osób sześćdziesiąte urodziny nie są momentem, w którym należy pożegnać się z pracą. Część seniorów chce nadal zarabiać, inni nie chcą rezygnować z aktywności, wykorzystywać zdobytych przez lata umiejętności ani tracić kontaktu z życiem zawodowym.

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Dane przywoływane przez „Głos Seniora” pokazują, że aktywnych zawodowo jest już ponad 1,38 mln Polaków po sześćdziesiątym roku życia. To ogromna grupa osób, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego wciąż pozostają na rynku pracy. Co więcej, według informacji „Rzeczpospolitej” aż 71 proc. osób po sześćdziesiątce chciałoby kontynuować zatrudnienie.

Nie każdemu udaje się jednak zrealizować takie plany. Po jednej stronie są seniorzy, którzy mają kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie i motywację do dalszej pracy. Po drugiej przedsiębiorcy, którzy regularnie sygnalizują trudności z rekrutacją i obsadzaniem wolnych stanowisk. Dlaczego więc te dwie grupy wciąż tak często się mijają?

Wielu starszych kandydatów próbuje znaleźć zatrudnienie samodzielnie. Wysyłają kolejne CV, odpowiadają na ogłoszenia, uczestniczą w rozmowach kwalifikacyjnych i starają się przekonać potencjalnych pracodawców, że nadal mogą być wartościowymi członkami zespołu. Problem pojawia się wtedy, gdy kolejne próby kończą się odmową. Po kilku, a później kilkunastu nieudanych rekrutacjach motywacja zaczyna słabnąć. Niektórzy w końcu przestają szukać pracy. W ten sposób rynek traci ludzi, którzy wciąż mogliby wykorzystać swoje kompetencje i doświadczenie.

Jedną z najpoważniejszych przeszkód, z jakimi mierzą się starsi kandydaci, są stereotypy dotyczące wieku. Niektórzy pracodawcy z góry zakładają, że osoba po sześćdziesiątce będzie mniej wydajna, częściej będzie korzystać ze zwolnień lekarskich albo nie poradzi sobie z nowymi technologiami. Pojawiają się również obawy, że starszy pracownik będzie miał trudności z przyswajaniem nowych systemów, dostosowaniem się do zmian organizacyjnych czy poznawaniem kolejnych procedur.

Nie bez znaczenia są także kwestie finansowe. Część przedsiębiorców zakłada, że zatrudnienie starszej osoby będzie wiązało się z większymi kosztami. Takie przekonanie nie musi jednak mieć żadnego związku z rzeczywistymi kwalifikacjami kandydata, jego oczekiwaniami płacowymi ani zakresem obowiązków na danym stanowisku.

W efekcie wiek staje się filtrem, przez który pracodawca ocenia potencjalnego pracownika, zanim jeszcze pozna jego możliwości. Zamiast skupić się na kompetencjach, doświadczeniu i przydatności kandydata dla firmy, zwraca uwagę przede wszystkim na datę urodzenia.

Eksperci określają takie zjawisko mianem ageizmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek. Problem jest szczególnie dotkliwy, ponieważ osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje może zostać odrzucona już na etapie przeglądania dokumentów aplikacyjnych. Dla seniora oznacza to znacznie trudniejszy dostęp do zatrudnienia. Dla przedsiębiorstwa może natomiast oznaczać utratę pracownika, który wniósłby do zespołu cenne doświadczenie i pomógłby rozwiązywać codzienne problemy firmy.

Państwo dopłaci do wynagrodzenia seniora. Firmy mogą obniżyć koszty zatrudnienia

Jednym z rozwiązań, które mają poprawić sytuację starszych osób na rynku pracy, jest finansowe wsparcie dla przedsiębiorców. Pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia osób w wieku emerytalnym, które są kierowane do zatrudnienia przez urząd pracy.

Możliwość skorzystania z takiej pomocy przewiduje ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Mechanizm jest stosunkowo prosty: część kosztów wynagrodzenia pokrywa państwo, dzięki czemu przedsiębiorca może ograniczyć wydatki związane z zatrudnieniem pracownika. Dla firmy oznacza to finansową zachętę do przyjęcia do zespołu doświadczonej osoby. Dla seniora może być to natomiast dodatkowa szansa na znalezienie zatrudnienia i powrót do aktywności zawodowej.

Rząd liczy, że takie wsparcie pomoże przełamać bariery, które zniechęcają część pracodawców do zatrudniania starszych osób. Nie chodzi przy tym wyłącznie o samą dopłatę do pensji. W dłuższej perspektywie celem jest zwiększenie aktywności zawodowej seniorów i ograniczenie sytuacji, w których osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje pozostają bez zatrudnienia tylko ze względu na swój wiek.

Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o istotnym ograniczeniu. Dofinansowanie nie jest automatycznym świadczeniem dla każdej firmy, która zdecyduje się zatrudnić osobę po sześćdziesiątce. Aby otrzymać pieniądze, trzeba spełnić określone warunki, a samo przyznanie wsparcia zależy od decyzji właściwego urzędu.

Nawet 2403 zł miesięcznie dopłaty. Tyle może otrzymać pracodawca

Największe zainteresowanie przedsiębiorców budzi oczywiście wysokość dofinansowania. W 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto. Maksymalna dopłata do wynagrodzenia seniora może stanowić połowę tej kwoty, czyli 2403 zł miesięcznie.

Przyznanie maksymalnego wsparcia oznacza, że przedsiębiorca może wyraźnie ograniczyć część wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika. W przypadku firm, które muszą uważnie kontrolować koszty działalności, taka pomoc może mieć istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych.

Nie oznacza to jednak, że zatrudnienie dowolnej osoby po sześćdziesiątce automatycznie uprawnia do otrzymania 2403 zł. Program obejmuje określoną grupę osób, a dofinansowanie dotyczy zatrudnienia pracowników spełniających ustawowe wymagania, w tym warunki związane z wcześniejszą rejestracją w urzędzie pracy.

O przyznaniu wsparcia decyduje starosta, a szczegółowe zasady korzystania z programu są określane w umowie zawieranej z pracodawcą. Dlatego przedsiębiorca, który planuje zatrudnić seniora i chce skorzystać z dopłaty, powinien wcześniej sprawdzić warunki obowiązujące w swoim powiatowym urzędzie pracy. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której firma uwzględni dofinansowanie w planach finansowych, a później okaże się, że nie spełnia wszystkich wymagań.

Dla części przedsiębiorstw taka pomoc może być dodatkowym argumentem przemawiającym za zatrudnieniem doświadczonego pracownika. Nie zastąpi oczywiście oceny kwalifikacji i umiejętności kandydata, ale może zmniejszyć finansową barierę, która niekiedy wpływa na decyzje pracodawców.

Ważne: dopłata nie wpływa na konto w każdym miesiącu

Przedsiębiorcy zainteresowani programem powinni zwrócić uwagę jeszcze na jedną kwestię. Dofinansowanie nie jest wypłacane w taki sposób, że pracodawca otrzymuje refundację części kosztów zatrudnienia w każdym kolejnym miesiącu.

Wsparcie jest realizowane naprzemiennie. W jednym miesiącu przedsiębiorca otrzymuje refundację części kosztów zatrudnienia, natomiast w następnym musi samodzielnie sfinansować wynagrodzenie pracownika. Później dofinansowanie może zostać ponownie przyznane na zasadach określonych w zawartej umowie.

W praktyce oznacza to, że firma musi odpowiednio zaplanować swoje wydatki. Przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu seniora nie wystarczy więc uwzględnić maksymalnej kwoty dofinansowania. Trzeba również pamiętać o harmonogramie wypłat i miesiącach, w których przedsiębiorca będzie musiał pokryć pełny koszt wynagrodzenia z własnych środków.

Przepisy przewidują ponadto zabezpieczenia, które mają uniemożliwić wykorzystywanie programu do sztucznego tworzenia zatrudnienia tylko po to, aby uzyskać publiczne pieniądze. Dofinansowanie nie przysługuje między innymi wtedy, gdy osoba po sześćdziesiątce była zatrudniona u danego pracodawcy bezpośrednio przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy.

Nie można więc najpierw zwolnić pracownika, następnie doprowadzić do jego rejestracji jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, a później ponownie zatrudnić go wyłącznie po to, by uzyskać refundację części wynagrodzenia. Celem programu jest bowiem wspieranie osób, które potrzebują pomocy w powrocie na rynek pracy, a nie finansowanie działań polegających na obchodzeniu zasad przyznawania środków publicznych.

Seniorzy na rynku pracy. Dopłata to dopiero początek zmian

Dofinansowanie wynagrodzeń jest tylko jednym z elementów szerszej polityki aktywizacji zawodowej starszych osób. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że działania podejmowane w tym obszarze mają służyć nie tylko zwiększaniu aktywności zawodowej seniorów, ale również ograniczaniu ich wykluczenia z rynku pracy.

Problem będzie prawdopodobnie coraz bardziej widoczny. Polska, podobnie jak inne państwa europejskie, szybko się starzeje. Liczba osób w wieku produkcyjnym będzie się zmniejszać, natomiast udział starszych grup wiekowych w społeczeństwie będzie rósł.

W takich warunkach doświadczenie osób po sześćdziesiątce może stać się jednym z ważnych zasobów polskiej gospodarki. Pytanie tylko, czy pracodawcy będą potrafili w pełni je wykorzystać. Nawet najwyższa dopłata nie rozwiąże bowiem problemu stereotypów, jeśli podczas rekrutacji nadal ważniejsza od umiejętności okaże się data urodzenia kandydata.