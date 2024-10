Pora przestawić zegarki, bo zmiana czasu z letniego na zimowy. Której nocy, śpimy godzinę dłużej czy krócej

Pię lat temu, przed pandemią COVID-19 wydawało się, że w Polsce i w całej Unii Europejskiej skończymy z przestawianiem zegarków dwa razy w roku. Bliskie finalizacji były prace legislacyjnej. Jednak nic z tego. Dalej mamy przez część roku czas letni, a przez część zimowy. I dwa razy trzeba przestawiać zegarki. Czy to już w najbliższy weekend.

Choć operacje takie trwają już prawie pół wieku, mało kto pamięta jakie są konkretnie terminy przechodzenia z jednego czasu na drugi, ani tym bardziej – czy śpimy wtedy godzinę dłużej, czy krócej. Jak to więc będzie teraz gdy musimy pożegnać czas letni i przejść na czas zimowy?

Czas letni na zimowy, z soboty nadzielę śpimy godzinę dłużej

Czas przestawiamy dwa razy w roku. Przez pół roku obowiązuje czas zimowy, przez pół roku czas letni.

Fachowo powinniśmy powiedzieć, że:

Czas zimowy, to po prostu czas środkowoeuropejski.

Czas letni, to czas środkowoeuropejski letni.

Teraz w Polsce wciąż czas zmieniamy dwa razy w roku, bo mamy czas letni i czas zimowy. W ostatnią niedzielę marca, po pięciu miesiącach czasu zimowego, przestawiamy zegarki o godzinę do przodu, z 2:00 na 3:00. W związku z czym śpimy o godzinę krócej, ale wieczorem dłużej jest jasno. W ten sposób przechodzimy z czasu zimowego na letni.

Siedem miesięcy później (bo tyle obowiązuje czas letni), w ostatnią niedzielę października cofamy zegarki z 3:00 na 2:00, przechodząc tym samym z powrotem na czas zimowy.

Tzw. czas zimowy obowiązuje od ostatniej niedzieli października, do ostatniej niedzieli marca. Warto dodać, że kiedyś, do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, zegarki z czasu letniego na zimowy przestawialiśmy w ostatnią niedzielę września.

Dokładnie w nocy z 26 na 27 października 2024 roku, czyli z soboty na niedzielę, będziemy przestawiać wskazówki zegarka z godziny 3 na 2. Oznacza to, że pośpimy godzinę dłużej i rano, gdy się zbudzimy będzie jaśniej, ale dzień stanie się o wiele krótszy.

Zmiana czasu z letniego na zimowy 2024: czy w końcu będzie bez przestawiania zegarów?

Zamieszanie ze zmianami czasu na zimowy i na letni trwa w Polsce już bez mała pół wieku – a nieprzerwanie od 1983 r.

Jest jednak wciąż szansa, że kolejny rok z tej dekady albo może nieco później przejdzie do historii, podobnie jak 1983 – tym razem jako rok, od którego Polska definitywnie zrezygnuje ze zmiany czasu.

My, Polacy jesteśmy na tle innych krajów UE wyjątkowo zdecydowani i zgodni. W przeprowadzonej tuż przed pandemią ankiecie przez Komisję Europejską ankiecie aż 95 proc. Polaków opowiedziało się za likwidacją zmian czasu (najwięcej w Europie).

Przepisy dotyczące zmiany czasu w Polsce reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. Kiedy przestawiamy czas z letniego na zimowy, wskazówki zegarków przesuwamy do tyłu - o godzinę (z 3.00 na 2.00). Śpimy wówczas o godzinę dłużej. Niestety osoby pracujące w tę noc również muszą się liczyć z wydłużonym dyżurem.

Zmiana czasu z letniego na zimowy 2024: jakie skutki przestawiania zegarków

Pierwotnie wierzono, że zmiana czasu z letniego na zimowy – i odwrotnie, przyniesie gospodarce korzyści ekonomiczne. I w skali makro: budżetowi państwa oraz przedsiębiorstwo. I w skali mikro – gospodarstwo domowy.

Jednak nigdy tak naprawdę nie dokonano bilansu zysków i strat. Bo poza iluzorycznymi korzyściami z przesuwania czasu wiążą się z tym ogromne koszty. W tym niepoliczalne, związane z zamieszkaniem organizacyjnym oraz np. zdrowiem (przystosowanie organizmu ludzkiego do zmian czasowych).

Jak więc wiadomo, większość Polaków do zmiany czasu podchodzi dosyć niechętnie. Z konsultacji przeprowadzonych wśród Polaków wynika, że prawie 80 proc. z nich wolałaby nie przestawiać zegarków.

Choć zmiana czasu może mieć pewne zalety, to jednak wady są częściej zauważane. Do głównych należą m.in.: