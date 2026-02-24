REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zdrowie » Darmowe leki dla seniorów. Lista dla osób 65+ mocno się zmieniła w 2026 roku. Sprawdź, jak nie płacić w aptece

Darmowe leki dla seniorów. Lista dla osób 65+ mocno się zmieniła w 2026 roku. Sprawdź, jak nie płacić w aptece

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
24 lutego 2026, 09:16
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
apteka, leki
Darmowe leki dla seniorów. Lista dla osób 65+ mocno się zmieniła w 2026 roku. Sprawdź, jak nie płacić w aptece
fot. i viewfinder/Shutterstock
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Wydatki na farmaceutyki to jedno z największych obciążeń w budżecie polskiego emeryta. Program darmowych leków został rozszerzony i w 2026 roku obejmuje już wszystkie osoby, które ukończyły 65. rok życia. Jednak samo osiągnięcie wieku nie wystarczy, by odejść od okienka w aptece bez płacenia. Jakie nowe preparaty trafiły na listę refundacyjną?

rozwiń >

Kto ma prawo do darmowych leków w 2026 roku?

Głównym kryterium pozostaje wiek. Każdy senior, który ukończył 65 lat, ma prawo do bezpłatnego otrzymania wybranych preparatów. Kluczowe jest jednak to, że wiek musi być potwierdzony numerem PESEL na e-recepcie. Prawo do darmowych leków przysługuje niezależnie od wysokości pobieranej emerytury czy renty - jest to przywilej powszechny dla tej grupy wiekowej. Warto jednak pamiętać, że darmowe leki dla seniorów 65+ przysługują tylko w określonych chorobach, które są wymienione w wykazie refundacyjnym. Jeśli dany lek jest stosowany w schorzeniu spoza listy, pacjent mimo wieku będzie musiał za niego zapłacić.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Co znajduje się na nowej liście leków dla seniorów?

W 2026 roku wykaz bezpłatnych preparatów został nasycony nowoczesnymi terapiami. Lista obejmuje już niemal 4 tysiące pozycji. Najważniejsze grupy leków, za które seniorzy nie płacą, to:

  • Leki na nadciśnienie i serce: Betablokery, inhibitory ACE oraz nowoczesne leki przeciwzakrzepowe, które chronią przed udarem.
  • Leki na cukrzycę: Nie tylko klasyczna insulina, ale także nowoczesne doustne leki przeciwcukrzycowe.
  • Leki na cholesterol: Większość popularnych statyn jest obecnie dostępna za darmo.
  • Leki urologiczne i na jaskrę: Kluczowe dla komfortu życia seniorów preparaty na przerost prostaty oraz krople do oczu.
  • Wybrane antybiotyki i leki przeciwbólowe: Niezbędne w stanach nagłych i przy chorobach przewlekłych układu kostnego.
Zobacz również:

Kod "S" na e-recepcie - dlaczego jest taki ważny?

Aby otrzymać darmowy lek w aptece, na e-recepcie w polu "kod uprawnień dodatkowych" musi widnieć litera "S". Bez tego symbolu farmaceuta nie ma prawa wydać leku bezpłatnie, nawet jeśli widzi, że pacjent ma skończone 80 lat. Kto może wystawić taką receptę? W 2026 roku przepisy są pod tym względem dość szerokie. Receptę na darmowe leki może wystawić:

  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny).
  • Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Lekarz specjalista (np. kardiolog czy diabetolog), pod warunkiem, że ma podpisaną umowę z NFZ.
  • Lekarz przy wypisie ze szpitala.
Zobacz również:

Pułapki systemu: Kiedy lek nie będzie darmowy?

Największym rozczarowaniem dla seniorów jest sytuacja, gdy lek, który dotąd był darmowy, nagle staje się płatny. Dzieje się tak zazwyczaj z dwóch powodów. Po pierwsze, ministerstwo zdrowia co kilka miesięcy aktualizuje listy refundacyjne - niektóre tańsze zamienniki wchodzą na listę, a droższe z niej wypadają. Po drugie, lekarz może nie wpisać kodu "S", jeśli uzna, że lek jest stosowany poza tzw. wskazaniami refundacyjnymi. Przykładowo, jeśli dany preparat jest darmowy tylko w leczeniu ciężkiej astmy, a pacjent ma jedynie lekki kaszel, lekarz nie może zgodnie z prawem przyznać mu zniżki.

REKLAMA

Zobacz również:

Czy mogę poprosić o darmowy lek na receptę wystawioną w prywatnym gabinecie?

Tak, od niedawna lekarze przyjmujący prywatnie również mogą wystawiać recepty z kodem "S", o ile posiadają uprawnienia do wystawiania recept refundowanych i mają wgląd w historię leczenia pacjenta w systemie IKP (Internetowe Konto Pacjenta).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy darmowe leki przysługują również w aptekach internetowych?

Zasada jest taka sama - jeśli apteka realizuje e-recepty z kodem "S", lek musi być wydany bezpłatnie. Jednak większość leków na receptę wymaga osobistego odbioru w placówce stacjonarnej.

Co zrobić, jeśli lekarz zapomniał wpisać kod "S"?

Farmaceuta w aptece nie może samodzielnie dopisać kodu "S" ani zmienić odpłatności na recepcie. W takiej sytuacji pacjent musi wrócić do przychodni, aby lekarz poprawił e-receptę lub wystawił nową.

Czy darmowe są tylko leki polskiej produkcji?

Nie, kraj pochodzenia nie ma znaczenia. Na liście znajdują się zarówno leki polskich producentów, jak i preparaty zagranicznych koncernów farmaceutycznych, o ile wygrały one proces negocjacyjny z Ministerstwem Zdrowia.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
Renta wdowia 2026. Jak łączyć dwa świadczenia? Oto zasady, limity i wniosek ZUS. W ten sposób otrzymasz dodatkowe pieniądze
Renta wdowia 2026. Jak łączyć dwa świadczenia? Oto zasady, limity i wniosek ZUS. W ten sposób otrzymasz dodatkowe pieniądze
Jak otrzymać dodatkowe pieniądze z ZUS poza waloryzacją? Sprawdź te dodatki do emerytury
Jak otrzymać dodatkowe pieniądze z ZUS poza waloryzacją? Sprawdź te dodatki do emerytury
13. i 14. emerytura w 2026 roku. Harmonogram wypłat i aktualne kwoty netto
13. i 14. emerytura w 2026 roku. Harmonogram wypłat i aktualne kwoty netto
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Co szósty dorosły Polak jest w strachu przed zwolnieniem z pracy [BADANIE]
24 lut 2026

16,5% Polaków boi się, że w tym roku straci pracę. 71,6 nie ma takich obaw. Natomiast 11,9% nie jest pewnych, czy doświadcza tego typu lęków. Tak wynika z najnowszego badania rynkowego. Autorzy raportu podkreślają, że wyniki wskazują na podwyższony, choć nie skrajny, poziom stresu społecznego. Ich zdaniem, większe obawy mogą mieć pracownicy wykonujący zadania rutynowe, administracyjne i powtarzalne, które zaczynają przejmować narzędzia oparte na AI. Większy niepokój może występować w regionach o mniejszej dywersyfikacji rynku pracy.
Dynamiczny odpływ pracowników i nadmiar pracownic na polskim rynku pracy - skutek wojny w Ukrainie
24 lut 2026

Dynamiczny odpływ pracowników był szczególnie zauważalny w budownictwie. Z drugiej strony mieliśmy nadmiar pracownic na polskim rynku pracy. To jedne z najbardziej zauważalnych skutków wojny w Ukrainie. Co działo się w logistyce i budownictwie?
Koniec z 13. i 14. emeryturą oraz 800 plus, a zamiast tego – wypłata 208 tys. zł za urodzenie dziecka. Rewolucja w świadczeniach od 1 stycznia 2027 r., która ma zapobiec katastrofie demograficznej?
24 lut 2026

W związku z rokrocznym (od 2018 r.) spadkiem liczby urodzeń w Polsce, który w dłuższej perspektywie czasowej może doprowadzić do katastrofy demograficznej – eksperci z Klubu Jagiellońskiego, zaproponowali nowy program prorodzinny „200 000 Plus”, który miałby zastąpić świadczenie 800 plus i polegać na wypłacie na rzecz rodziców nowonarodzonego dziecka kwoty 208 800 zł, w ciągu miesiąca od narodzin malucha. Aby pozostał on neutralny dla budżetu państwa – konieczna jest jednak likwidacja trzynastej i czternastej emerytury (potocznie zwanymi „trzynastką” i „czternastką”).
Zakup leków można odliczyć w PIT: kto może to zrobić i w jaki sposób?
24 lut 2026

Wielu podatników wciąż nie wie, że może odzyskać nawet kilkaset złotych rocznie, odliczając w zeznaniu podatkowym PIT wydatki poniesione na leki. Umożliwia to ulga rehabilitacyjna, z której skorzystać mogą nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale również ich opiekunowie. Co ważne, obecne zasady rozliczania ulgi będą obowiązywać także w 2026 roku.

REKLAMA

Dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich w roku szkolnym 2026/2027
24 lut 2026

Nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce, z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za wolontariat w maksymalnej wysokości (trzy) dają możliwość dostania się do wybranej szkoły. Istotny element brany pod uwagę to szczególne osiągnięcia ucznia dające maksymalnie 18 punktów podczas rekrutacji. Punkty są przyznawane za uzyskanie wysokich miejsc w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych.
Skarbówka bierze się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary
24 lut 2026

Rodzice dokładają się do kupna mieszkania, rodzeństwo wspiera w finansowych tarapatach, dziadkowie dorzucają się do remontu… Wydawałoby się, że to oczywista pomoc, „rodzinny gest”, a jednak fiskus patrzy na takie przelewy z dużą uwagą. Okazuje się, że nawet pieniądze od bliskich mogą stać się formalnym obowiązkiem podatkowym. Brak zgłoszenia pożyczki lub pominięcie obowiązków wobec urzędu skarbowego może skończyć się dotkliwą karą. I to nawet wtedy, kiedy nie było w tym żadnej złej woli.
Dodatkowe 2 tysiące złotych do wypłaty. Państwo dopłaci, ale trzeba spełnić ten warunek
24 lut 2026

Biegli cyfrowo, doświadczeni i lojalni. Tacy są współcześni 60-latkowie, którzy stanowią przeciwwagę dla tych, pracowników, którzy średnio co dwa, trzy lata zmieniają miejsce zatrudnienia. Brzmi dobrze, ale nie wytrzymuje zderzenia z mentalną barierą rekruterów. Po wysłaniu dziesiątek CV bez odpowiedzi, chętni do zawodowej aktywności siversi składają broń. Dla gospodarki to strata nie do odrobienia, szczególnie w sytuacji, kiedy trzeba się mierzyć z wyzwaniami demograficznymi i niedoborem fachowców. Pozostawaniu specjalistów po sześćdziesiątce poza rynkiem pracy chce przeciwdziałać rząd. Jaki ma na to pomysł? Zamierza wprowadzić finansowe atrakcyjne zachęty dla pracodawców
W PFRON kolejność wniosków a dopłaty do samochodów. Dla umiarkowanego tylko wyposażenie
24 lut 2026

2 marca 2026 r. o godzinie 10.00 rozpocznie się siódma tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. Program dofinansowań do zakupu samochodów dla osób niepełnosprawnych trwa już kilka lat. Chodzi o samochody warte nawet 300 000 zł. Jest krytykowany za to, że o przyznaniu dofinansowania niestety w praktyce decyduje kolejność składania wniosków. Więc 2 marca odbędzie się wyścig "Kto, pierwszy". Program jest także krytykowany za ograniczenie możliwości dofinansowania tylko dla osób niepełnosprawnych ze stopniem niepełnosprawności tak znacznym, że niepełnosprawny nie może sam przenieść swojego ciała z wózka inwalidzkiego. Niepełnosprawni ze stopniem umiarkowanym (w bardzo mogą uzyskać dopłaty do wyposażenia samochodu.

REKLAMA

Skarbówka potwierdza: przelew z konta osobistego na wspólne konto małżonków bez podatku od darowizny
24 lut 2026

Kiedy pojawia się temat dotyczący pieniędzy, kont bankowych i małżonków, wielu osobom w Polsce od razu zapala się czerwona lampka: czy skarbówka znowu będzie czegoś od nas chciała? Czy każde przesunięcie środków pieniężnych między domowymi rachunkami bankowymi może okazać się darowizną, a co za tym idzie – obowiązkiem podatkowym?
Czy z powodu zdrady mogę odwołać darowiznę? Przykłady z sądów
23 lut 2026

Czy zdrada może być przyczyną odwołania darowizny? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedz. O tym zdrada stanowi rażącą niewdzięczność obdarowanego małżonka, decydują konkretne okoliczności. Co mówią o tym przepisy? Jak orzekają sądy? Rozwiewamy wątpliwości.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA