Strona główna » Twoje pieniądze » Zdrowie » Darmowe leki dla seniorów w 2026 roku. Lista 65+ mocno się zmieniła. Sprawdź, jak nie płacić w aptece

Darmowe leki dla seniorów w 2026 roku. Lista 65+ mocno się zmieniła. Sprawdź, jak nie płacić w aptece

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 lutego 2026, 16:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
apteka, leki
Darmowe leki dla seniorów w 2026 roku. Lista 65+ mocno się zmieniła. Sprawdź, jak nie płacić w aptece
fot. i viewfinder/Shutterstock
ShutterStock

Wydatki na farmaceutyki to jedno z największych obciążeń w budżecie polskiego emeryta. Program darmowych leków został rozszerzony i w 2026 roku obejmuje już wszystkie osoby, które ukończyły 65. rok życia. Jednak samo osiągnięcie wieku nie wystarczy, by odejść od okienka w aptece bez płacenia. Jakie nowe preparaty trafiły na listę refundacyjną?

rozwiń >

Kto ma prawo do darmowych leków w 2026 roku?

Głównym kryterium pozostaje wiek. Każdy senior, który ukończył 65 lat, ma prawo do bezpłatnego otrzymania wybranych preparatów. Kluczowe jest jednak to, że wiek musi być potwierdzony numerem PESEL na e-recepcie. Prawo do darmowych leków przysługuje niezależnie od wysokości pobieranej emerytury czy renty - jest to przywilej powszechny dla tej grupy wiekowej. Warto jednak pamiętać, że darmowe leki dla seniorów 65+ przysługują tylko w określonych chorobach, które są wymienione w wykazie refundacyjnym. Jeśli dany lek jest stosowany w schorzeniu spoza listy, pacjent mimo wieku będzie musiał za niego zapłacić.

Co znajduje się na nowej liście leków dla seniorów?

W 2026 roku wykaz bezpłatnych preparatów został nasycony nowoczesnymi terapiami. Lista obejmuje już niemal 4 tysiące pozycji. Najważniejsze grupy leków, za które seniorzy nie płacą, to:

  • Leki na nadciśnienie i serce: Betablokery, inhibitory ACE oraz nowoczesne leki przeciwzakrzepowe, które chronią przed udarem.
  • Leki na cukrzycę: Nie tylko klasyczna insulina, ale także nowoczesne doustne leki przeciwcukrzycowe.
  • Leki na cholesterol: Większość popularnych statyn jest obecnie dostępna za darmo.
  • Leki urologiczne i na jaskrę: Kluczowe dla komfortu życia seniorów preparaty na przerost prostaty oraz krople do oczu.
  • Wybrane antybiotyki i leki przeciwbólowe: Niezbędne w stanach nagłych i przy chorobach przewlekłych układu kostnego.
Kod "S" na e-recepcie - dlaczego jest taki ważny?

Aby otrzymać darmowy lek w aptece, na e-recepcie w polu "kod uprawnień dodatkowych" musi widnieć litera "S". Bez tego symbolu farmaceuta nie ma prawa wydać leku bezpłatnie, nawet jeśli widzi, że pacjent ma skończone 80 lat. Kto może wystawić taką receptę? W 2026 roku przepisy są pod tym względem dość szerokie. Receptę na darmowe leki może wystawić:

  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny).
  • Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Lekarz specjalista (np. kardiolog czy diabetolog), pod warunkiem, że ma podpisaną umowę z NFZ.
  • Lekarz przy wypisie ze szpitala.
Pułapki systemu: Kiedy lek nie będzie darmowy?

Największym rozczarowaniem dla seniorów jest sytuacja, gdy lek, który dotąd był darmowy, nagle staje się płatny. Dzieje się tak zazwyczaj z dwóch powodów. Po pierwsze, ministerstwo zdrowia co kilka miesięcy aktualizuje listy refundacyjne - niektóre tańsze zamienniki wchodzą na listę, a droższe z niej wypadają. Po drugie, lekarz może nie wpisać kodu "S", jeśli uzna, że lek jest stosowany poza tzw. wskazaniami refundacyjnymi. Przykładowo, jeśli dany preparat jest darmowy tylko w leczeniu ciężkiej astmy, a pacjent ma jedynie lekki kaszel, lekarz nie może zgodnie z prawem przyznać mu zniżki.

Czy mogę poprosić o darmowy lek na receptę wystawioną w prywatnym gabinecie?

Tak, od niedawna lekarze przyjmujący prywatnie również mogą wystawiać recepty z kodem "S", o ile posiadają uprawnienia do wystawiania recept refundowanych i mają wgląd w historię leczenia pacjenta w systemie IKP (Internetowe Konto Pacjenta).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy darmowe leki przysługują również w aptekach internetowych?

Zasada jest taka sama - jeśli apteka realizuje e-recepty z kodem "S", lek musi być wydany bezpłatnie. Jednak większość leków na receptę wymaga osobistego odbioru w placówce stacjonarnej.

Co zrobić, jeśli lekarz zapomniał wpisać kod "S"?

Farmaceuta w aptece nie może samodzielnie dopisać kodu "S" ani zmienić odpłatności na recepcie. W takiej sytuacji pacjent musi wrócić do przychodni, aby lekarz poprawił e-receptę lub wystawił nową.

Czy darmowe są tylko leki polskiej produkcji?

Nie, kraj pochodzenia nie ma znaczenia. Na liście znajdują się zarówno leki polskich producentów, jak i preparaty zagranicznych koncernów farmaceutycznych, o ile wygrały one proces negocjacyjny z Ministerstwem Zdrowia.

Źródło: INFOR
Tablety w szkołach to dopiero początek. Teraz czas na mądre wykorzystanie technologii [Gość Infor.pl]
13 lut 2026

Zakończyła się realizacja programu „Cyfrowy Uczeń”. Do polskich szkół trafiły dziesiątki tysięcy urządzeń: laptopy, komputery i tablety. Sam sprzęt jednak nie zmieni edukacji. Kluczowe pytanie brzmi: jak sprawić, by uczniowie nie tylko mieli dostęp do nowoczesnej technologii, ale realnie wykorzystywali ją do nauki geografii, historii, matematyki czy biologii?
Uproszczone zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy – Sejm uchwalił ustawę
13 lut 2026

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ustawa upraszcza zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy.
Pracodawcy są skupieni na pokoleniu Z, tymczasem to pokolenie X stanowi 36,5% wszystkich pracujących w Polsce
13 lut 2026

Aktualnie pracodawcy skupiają się na pokoleniu Z, tymczasem to pokolenie X stanowi 36,5% wszystkich osób pracujących w Polsce. Pracownicy między 45. a 59. rokiem życia skupiają kluczową wiedzę ekspercką, doświadczenie i umiejętności. Co oznacza dla firmy ich odejście?

Wysokość dodatku funkcyjnego trzeba jednoznacznie określić. Szeroki zakres uprawnień organu prowadzącego nie oznacza dowolności
13 lut 2026

Szeroki zakres uprawnień organu prowadzącego szkołę nie oznacza dowolności przy określaniu wysokości dodatku funkcyjnego przysługującego nauczycielom. W regulaminie muszą znaleźć się ściśle określone postanowienia, które sprawią, że zarówno nauczyciel, jak i organ przyznający dodatek będą wiedzieli, jak postępować.
Ile wynoszą emerytury, renty i dodatki po marcowej waloryzacji?
13 lut 2026

Seniorzy i w zasadzie nie tylko: warto wiedzieć, że ZUS wysyła decyzje w zakresie waloryzacji. Dobra czy zła informacja w liście? To zależy, czy dla danej osoby kwota podwyżki jest wystarczająca czy nie. Tak czy inaczej, od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostaną z automatu zwaloryzowane. Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. O ile dokładnie świadczenia wzrosną? Mamy oficjalne wyliczenia z ZUS!
Ta kwota rośnie ze 100 zł do 240 zł i będzie corocznie waloryzowana - Prezydent podpisał, a zmiany dotyczą wszystkich
13 lut 2026

Ustawowo określona kwota wynosiła dotychczas 100 zł. Dzięki nowelizacji, którą Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 12 lutego 2026 r., zamiast 100 zł kwota będzie wynosić dokładnie 240,30 zł w 2026 roku i będzie corocznie waloryzowana. O jaką kwotę chodzi? Wyjaśniamy.
Prawie 68,7 tys. firm dobrowolnie przystąpiło do KSeF przed terminem. Ministerstwo podaje dane
13 lut 2026

Ponad 73 tys. podmiotów wystawia faktury w Krajowym Systemie e-Faktur – podało Ministerstwo Finansów. Poinformowało, że prawie 68,7 tys. firm przystąpiło do KSeF dobrowolnie przed wyznaczonym terminem.

Rozlicz PIT za 2025 r. online od 15 lutego. Szybki zwrot podatku w terminie do 45 dni
13 lut 2026

Od 15 lutego będzie można składać rozliczenia podatkowe za 2025 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie. Resort przypomniał, że zeznania podatkowe można złożyć za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.
Wypowiedzenie Konkordatu, aby Polska „odzyskała suwerenność” w zakresie edukacji dzieci, dysponowania funduszami publicznymi i procesu wyborczego – Sejm rozpatrzy wniosek w sprawie rozwiązania umowy ze Stolicą Apostolską
13 lut 2026

„Przywrócenie polskiemu państwu suwerenności” w zakresie edukacji dzieci, dysponowania funduszami publicznymi i procesu wyborczego to najważniejsze powody, dla których 15 tys. osób podpisało się pod petycją w sprawie wypowiedzenia przez Polskę umowy międzynarodowej łączącej ją ze Stolicą Apostolską, czyli – Konkordatu. Fundacja będąca autorem petycji zapowiedziała, że dzisiaj (tj. 13 lutego 2026 r.) o godz. 12, zostanie ona złożona w Sejmie.
