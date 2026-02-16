REKLAMA

Darmowe leki dla seniorów w 2026 roku. Lista dla osób 65+ mocno się zmieniła. Sprawdź, jak nie płacić w aptece

Darmowe leki dla seniorów w 2026 roku. Lista dla osób 65+ mocno się zmieniła. Sprawdź, jak nie płacić w aptece

16 lutego 2026, 09:19
[Data aktualizacji 17 lutego 2026, 10:10]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Darmowe leki dla seniorów w 2026 roku. Lista 65+ mocno się zmieniła. Sprawdź, jak nie płacić w aptece
Wydatki na farmaceutyki to jedno z największych obciążeń w budżecie polskiego emeryta. Program darmowych leków został rozszerzony i w 2026 roku obejmuje już wszystkie osoby, które ukończyły 65. rok życia. Jednak samo osiągnięcie wieku nie wystarczy, by odejść od okienka w aptece bez płacenia. Jakie nowe preparaty trafiły na listę refundacyjną?

Kto ma prawo do darmowych leków w 2026 roku?

Głównym kryterium pozostaje wiek. Każdy senior, który ukończył 65 lat, ma prawo do bezpłatnego otrzymania wybranych preparatów. Kluczowe jest jednak to, że wiek musi być potwierdzony numerem PESEL na e-recepcie. Prawo do darmowych leków przysługuje niezależnie od wysokości pobieranej emerytury czy renty - jest to przywilej powszechny dla tej grupy wiekowej. Warto jednak pamiętać, że darmowe leki dla seniorów 65+ przysługują tylko w określonych chorobach, które są wymienione w wykazie refundacyjnym. Jeśli dany lek jest stosowany w schorzeniu spoza listy, pacjent mimo wieku będzie musiał za niego zapłacić.

Co znajduje się na nowej liście leków dla seniorów?

W 2026 roku wykaz bezpłatnych preparatów został nasycony nowoczesnymi terapiami. Lista obejmuje już niemal 4 tysiące pozycji. Najważniejsze grupy leków, za które seniorzy nie płacą, to:

  • Leki na nadciśnienie i serce: Betablokery, inhibitory ACE oraz nowoczesne leki przeciwzakrzepowe, które chronią przed udarem.
  • Leki na cukrzycę: Nie tylko klasyczna insulina, ale także nowoczesne doustne leki przeciwcukrzycowe.
  • Leki na cholesterol: Większość popularnych statyn jest obecnie dostępna za darmo.
  • Leki urologiczne i na jaskrę: Kluczowe dla komfortu życia seniorów preparaty na przerost prostaty oraz krople do oczu.
  • Wybrane antybiotyki i leki przeciwbólowe: Niezbędne w stanach nagłych i przy chorobach przewlekłych układu kostnego.
Kod "S" na e-recepcie - dlaczego jest taki ważny?

Aby otrzymać darmowy lek w aptece, na e-recepcie w polu "kod uprawnień dodatkowych" musi widnieć litera "S". Bez tego symbolu farmaceuta nie ma prawa wydać leku bezpłatnie, nawet jeśli widzi, że pacjent ma skończone 80 lat. Kto może wystawić taką receptę? W 2026 roku przepisy są pod tym względem dość szerokie. Receptę na darmowe leki może wystawić:

  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz rodzinny).
  • Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Lekarz specjalista (np. kardiolog czy diabetolog), pod warunkiem, że ma podpisaną umowę z NFZ.
  • Lekarz przy wypisie ze szpitala.
Pułapki systemu: Kiedy lek nie będzie darmowy?

Największym rozczarowaniem dla seniorów jest sytuacja, gdy lek, który dotąd był darmowy, nagle staje się płatny. Dzieje się tak zazwyczaj z dwóch powodów. Po pierwsze, ministerstwo zdrowia co kilka miesięcy aktualizuje listy refundacyjne - niektóre tańsze zamienniki wchodzą na listę, a droższe z niej wypadają. Po drugie, lekarz może nie wpisać kodu "S", jeśli uzna, że lek jest stosowany poza tzw. wskazaniami refundacyjnymi. Przykładowo, jeśli dany preparat jest darmowy tylko w leczeniu ciężkiej astmy, a pacjent ma jedynie lekki kaszel, lekarz nie może zgodnie z prawem przyznać mu zniżki.

Czy mogę poprosić o darmowy lek na receptę wystawioną w prywatnym gabinecie?

Tak, od niedawna lekarze przyjmujący prywatnie również mogą wystawiać recepty z kodem "S", o ile posiadają uprawnienia do wystawiania recept refundowanych i mają wgląd w historię leczenia pacjenta w systemie IKP (Internetowe Konto Pacjenta).

Czy darmowe leki przysługują również w aptekach internetowych?

Zasada jest taka sama - jeśli apteka realizuje e-recepty z kodem "S", lek musi być wydany bezpłatnie. Jednak większość leków na receptę wymaga osobistego odbioru w placówce stacjonarnej.

Co zrobić, jeśli lekarz zapomniał wpisać kod "S"?

Farmaceuta w aptece nie może samodzielnie dopisać kodu "S" ani zmienić odpłatności na recepcie. W takiej sytuacji pacjent musi wrócić do przychodni, aby lekarz poprawił e-receptę lub wystawił nową.

Czy darmowe są tylko leki polskiej produkcji?

Nie, kraj pochodzenia nie ma znaczenia. Na liście znajdują się zarówno leki polskich producentów, jak i preparaty zagranicznych koncernów farmaceutycznych, o ile wygrały one proces negocjacyjny z Ministerstwem Zdrowia.

Źródło: INFOR
