Nowa lista leków refundowanych od 1 kwietnia 2026. 16 nowych terapii i tańsze leki na choroby cywilizacyjne. Sprawdź, co jeszcze się zmienia dla pacjentów

Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszą listę leków refundowanych, która wchodzi w życie 1 kwietnia 2026 roku. Dla tysięcy pacjentów to kluczowa wiadomość - aktualizacja otwiera drogę do nowoczesnych terapii onkologicznych i znacząco obniża koszty leczenia chorób przewlekłych. Co dokładnie się zmieni i jakie leki będą tańsze w Twojej aptece?

Nowa lista leków refundowanych od 1 kwietnia 2026 roku

Wprowadzane zmiany to część szerszej strategii poprawy dostępności leczenia w Polsce. Najnowsza lista obejmuje nie tylko nowe technologie medyczne, ale również istotne korekty cen dla leków, które już od dawna wspomagają walkę z chorobami cywilizacyjnymi.

16 nowych terapii. Przełom w onkologii i chorobach rzadkich

Najważniejszym punktem kwietniowej aktualizacji jest wprowadzenie 16 nowych opcji terapeutycznych. Ministerstwo Zdrowia stawia w tym roku przede wszystkim na walkę z nowotworami oraz wsparcie osób zmagających się z rzadkimi jednostkami chorobowymi.

Onkologia w centrum uwagi: Aż 14 z 16 nowości dotyczy leczenia nowotworów. Innowacyjne terapie, dostępne dotychczas głównie w ramach drogich badań, stają się teraz częścią standardowych programów lekowych (m.in. w leczeniu raka płuca, raka piersi oraz chłoniaków).

Nadzieja w chorobach rzadkich: 6 z nowych terapii dedykowano pacjentom z chorobami rzadkimi, co jest istotnym krokiem w stronę wyrównywania szans w dostępie do nowoczesnej medycyny.

Tańsze leki w aptekach. Co będzie tańsze od kwietnia?

Oprócz wysokospecjalistycznych programów lekowych, nowa lista przynosi ulgę dla pacjentów przyjmujących leki przewlekle. Dzięki wprowadzeniu tańszych zamienników (leków generycznych) dla produktów, których ochrona patentowa wygasła, ceny wielu preparatów znacząco spadną. Lista obejmuje m.in. leki stosowane w:

Cukrzycy typu 2 i niewydolności serca: (np. dapagliflozyna),

Profilaktyce zakrzepicy i zatorowości: (np. apiksaban),

Profilaktyce sercowo-naczyniowej: (np. tikagrelor),

Leczeniu nowotworów nerki: (np. pazopanib),

Chorobach układu oddechowego (astma, POChP): (np. leki wziewne z fenoterolem i bromkiem ipratropiowym).

Stabilność leczenia. Ponad 200 przedłużeń

Resort zdrowia zadbał również o kontynuację. Wydano 243 decyzje o przedłużeniu refundacji dla leków, które pacjenci znają i przyjmują od dawna. To niezwykle ważne, ponieważ zapewnia ciągłość terapii i eliminuje ryzyko stresujących zmian w schematach leczenia w trakcie trwania choroby.

Jak sprawdzić, czy Twój lek jest na nowej liście?

Dla pacjenta najszybszym sposobem weryfikacji zmian jest:

Konsultacja z lekarzem prowadzącym: To on najlepiej oceni, czy nowa lista otwiera możliwość przejścia na nowocześniejszą, skuteczniejszą lub tańszą terapię. Sprawdzenie obwieszczenia MZ: Pełna lista leków refundowanych jest publikowana na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia. Aplikacje mobilne: Warto korzystać z dostępnych w sieci wyszukiwarek leków refundowanych, które po wpisaniu nazwy preparatu pokazują jego aktualną cenę po refundacji.

Wskazówka: Jeśli stosujesz leki na choroby przewlekłe, zapytaj w aptece przy najbliższej wizycie, czy dla Twojego preparatu pojawił się tańszy zamiennik. Często w ramach tej samej substancji czynnej możesz zaoszczędzić znaczną kwotę w skali miesiąca.

Nowa lista leków refundowanych od 1 kwietnia 2026 - podsumowanie

Aktualizacja z 1 kwietnia 2026 roku to kolejna odsłona działań Ministerstwa Zdrowia mających na celu optymalizację wydatków na refundację przy jednoczesnym zwiększaniu dostępności do innowacji. Czy to przełom? Z pewnością dla pacjentów onkologicznych i osób chorujących przewlekle to bardzo dobra wiadomość, która realnie wpłynie na jakość ich codziennego życia. Kluczowe nowości na liście od kwietnia 2026:

Nowe terapie onkologiczne (14 pozycji) : Zdecydowana większość nowości to nowoczesne leki przeciwnowotworowe, w tym terapie celowane poprawiające dostęp do leczenia dla pacjentów onkologicznych.

: Zdecydowana większość nowości to nowoczesne leki przeciwnowotworowe, w tym terapie celowane poprawiające dostęp do leczenia dla pacjentów onkologicznych. Choroby rzadkie i cywilizacyjne : Refundacja obejmie nowe opcje terapeutyczne w chorobach rzadkich oraz tańsze zamienniki leków stosowanych w cukrzycy, nadciśnieniu i chorobach serca.

: Refundacja obejmie nowe opcje terapeutyczne w chorobach rzadkich oraz tańsze zamienniki leków stosowanych w cukrzycy, nadciśnieniu i chorobach serca. Wsparcie dla leków generycznych : Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało mechanizmy promujące polskie leki generyczne (odpowiedniki), co ma przełożyć się na niższe dopłaty pacjentów w aptekach.

: Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało mechanizmy promujące polskie leki generyczne (odpowiedniki), co ma przełożyć się na niższe dopłaty pacjentów w aptekach. Bezpieczeństwo lekowe: Zmiany systemowe mają na celu zwiększenie stabilności dostaw kluczowych preparatów na polski rynek.

