Nadchodzi weekend ze zmianą czasu. Czy to z 21 na 22 marca przestawimy zegarki?

Już wkrótce ponownie będziemy przestawiać zegarki z czasu zimowego na letni. Kiedy dokładnie nastąpi ta zmiana w 2026 roku? Wiele osób zastanawia się, czy dojdzie do niej już w najbliższy weekend oraz czy może to być ostatni raz, gdy w Polsce dokonujemy takiej korekty. Sprawdzamy, jak będzie wyglądała zmiana czasu w 2026 roku i czy pojawiają się realne plany całkowitej rezygnacji z tego rozwiązania.

rozwiń >

Czy w 2026 roku wciąż obowiązuje zmiana czasu z zimowego na letni?

Dyskusja na temat zasadności zmiany czasu toczy się od wielu lat, a jednym z najczęściej podnoszonych argumentów są jej możliwe negatywne skutki dla zdrowia oraz wydajności w pracy. Mimo tych wątpliwości system wciąż obowiązuje w wielu państwach, w tym również w Polsce. Warto przy tym pamiętać, że na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022–2026 terminy przestawiania zegarków zostały jasno ustalone. Oznacza to, że w 2026 roku zmiana czasu nastąpi jeszcze dwukrotnie.

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy zmiana czasu na letni w 2026 roku?

Tradycyjnie zmiana z czasu zimowego na letni odbywa się w ostatni weekend marca. W 2026 roku, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów, czas letni środkowoeuropejski zacznie obowiązywać w niedzielę 29 marca. Oznacza to, że w nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca wskazówki zegarów przesuniemy z godziny 2:00 na 3:00.

Zmiana czasu na letni w 2026 roku. Śpimy godzinę dłużej, czy krócej?

Przy przejściu na czas letni „ubywa” nam jedna godzina snu. Oznacza to, że w nocy z 28 na 29 marca będziemy spać o godzinę krócej niż zwykle. Dla wielu osób taka zmiana bywa odczuwalna – może prowadzić do zmęczenia, problemów z zasypianiem oraz chwilowego rozregulowania rytmu dobowego. Część badań sugeruje także, że w pierwszych dniach po zmianie czasu może wzrastać ryzyko niektórych problemów zdrowotnych, m.in. zawałów serca, a także liczba wypadków drogowych.

Kiedy likwidacja zmiany czasu?

Temat likwidacji zmiany czasu jest dyskutowany od wielu lat. W 2018 roku Parlament Europejski przyjął projekt mający na celu rezygnację z tego systemu, jednak państwa członkowskie UE nie osiągnęły wspólnego stanowiska w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy nie ma obowiązujących przepisów, które wprowadzałyby koniec zmiany czasu w 2026 roku. Oznacza to, że Polska, podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej, wciąż będzie przestawiać zegarki – zarówno na czas letni, jak i zimowy.

REKLAMA

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

czas letni środkowoeuropejski zostanie wprowadzony w 2026 roku 29 marca,

czas letni środkowoeuropejski zostanie odwołany 25 października 2026 roku.

Czy w związku z brakiem porozumienia w Unii Europejskiej Polska sama może zadecydować o rezygnacji ze zmiany czasu?

Zasady dotyczące wprowadzania zmiany czasu w krajach Unii Europejskiej określa dyrektywa 2000/84/WE. Mimo że w 2019 roku Komisja Europejska zapowiedziała możliwość odejścia od sezonowego przestawiania zegarków, realizacja tego pomysłu została na razie odłożona. Państwa członkowskie mogą rozważyć wprowadzenie jednego, stałego czasu przez cały rok, jednak wymaga to wcześniejszego poinformowania Komisji Europejskiej oraz uzgodnienia takiej decyzji z innymi krajami wspólnoty.

W praktyce oznacza to, że Polska mogłaby przyjąć jeden obowiązujący przez cały rok czas, ale taka zmiana powinna zostać skoordynowana na poziomie całej Unii Europejskiej. Brak wspólnego stanowiska mógłby bowiem prowadzić do problemów m.in. w transporcie, handlu czy we współpracy międzynarodowej.

Argumenty ekonomiczne najczęstszymi argumentami w dyskusji na temat zasadności zmiany czasu

Jednym z najczęściej wskazywanych obecnie argumentów przeciwko utrzymywaniu zmiany czasu są względy ekonomiczne. W Polsce system ten obowiązuje od 1977 roku, choć pierwsze próby jego wprowadzenia podejmowano już w latach 40. XX wieku. W krajach Europy Środkowej wprowadzano go przede wszystkim z myślą o zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej. Z czasem jednak realia gospodarcze i technologiczne znacząco się zmieniły. Z analiz opublikowanych w 2018 roku przez Komisję Europejską wynika, że dziś trudno jednoznacznie potwierdzić, aby sezonowa zmiana czasu przynosiła istotne oszczędności energii. Wynika to m.in. z powszechnego stosowania oświetlenia LED oraz nowoczesnych systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Samo przestawianie zegarków może natomiast powodować różne koszty i komplikacje organizacyjne, takie jak:

konieczność aktualizowania i dostosowywania systemów informatycznych,

utrudnienia oraz opóźnienia w funkcjonowaniu transportu publicznego,

większe ryzyko błędów w rozkładach jazdy oraz problemów z synchronizacją różnych systemów.

Jakie kraje zrezygnowały ze zmiany czasu?

Choć wiele państw wciąż stosuje zmianę czasu, istnieją też kraje, które z niej całkowicie zrezygnowały. Należą do nich między innymi: