REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Rewolucja w sanatoriach od 2026 roku. Koniec z papierowymi skierowaniami. Jak wyjechać szybciej?

Rewolucja w sanatoriach od 2026 roku. Koniec z papierowymi skierowaniami. Jak wyjechać szybciej?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 kwietnia 2026, 10:26
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
seniorka senior pakowanie
Rewolucja w sanatoriach od 2026 roku. Koniec z papierowymi skierowaniami. Jak wyjechać szybciej?
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 roku wyjazd do sanatorium wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Pełna cyfryzacja, krótsze kolejki do niektórych uzdrowisk i nowe zasady wyboru miejsca leczenia to rzeczywistość, z którą mierzą się seniorzy. Sprawdź, jak krok po kroku zarezerwować termin, ile zapłacisz za zakwaterowanie po marcowej waloryzacji i jakie przywileje dają pierwszeństwo w kolejce.

rozwiń >

Leczenie uzdrowiskowe w 2026 roku. Nowoczesne standardy i aktualne koszty

Leczenie uzdrowiskowe pozostaje jedną z ulubionych form regeneracji polskich seniorów. W 2026 roku Ministerstwo Zdrowia położyło nacisk na tzw. profilaktykę aktywną, co wpłynęło na sposób oceny wniosków przez lekarzy balneologów - teraz większą wagę przywiązuje się do potencjału rehabilitacyjnego pacjenta.

REKLAMA

REKLAMA

E-skierowanie to już standard

W kwietniu 2026 roku papierowe skierowania do sanatorium to już rzadkość. System cyfrowy stał się w pełni wydolny. Działa to tak, że Twój lekarz POZ wystawia e-skierowanie, które automatycznie trafia do systemu NFZ. Nie musisz niczego wysyłać pocztą. Status wniosku, miejsce w kolejce oraz przewidywany termin wyjazdu sprawdzisz w każdej chwili w aplikacji MojeIKP lub w serwisie Internetowego Konta Pacjenta. O przyznaniu miejsca dowiesz się natychmiast dzięki powiadomieniu SMS lub wiadomości w aplikacji.

Koszty pobytu w kwietniu 2026 roku

Leczenie i zabiegi w sanatorium NFZ są bezpłatne, ale pacjent pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Wyjazdy realizowane w kwietniu 2026 roku są objęte I sezonem rozliczeniowym (zimowym), co oznacza niższe ceny. Od 1 maja stawki wzrosną o około 30-50 proc. (sezon letni). Od 1 marca 2026 roku obowiązują nowe stawki. Przykładowo, w kwietniu zapłacisz za dobę:

  • Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym: 40,90 zł.
  • Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem sanitarnym: 27,30 zł.
  • Pokój wieloosobowy (najtańszy): 11,90 zł.

Wybór miejsca - czy masz na to wpływ?

W 2026 roku system jest bardziej elastyczny, choć ostateczną decyzję o profilu leczenia (np. reumatologia, kardiologia) podejmuje lekarz NFZ. Pacjenci mogą wskazywać preferowany region. Jeśli lekarz balneolog potwierdzi, że wybrane uzdrowisko odpowiada Twoim potrzebom medycznym, Twoja prośba ma dużą szansę na realizację. Jeśli chcesz wyjechać szybciej, korzystaj z systemu tzw. "zwrotów". Dzwoniąc do oddziału NFZ, możesz "przejąć" termin po osobie, która zrezygnowała. W 2026 roku pozwala to skrócić oczekiwanie nawet o kilka miesięcy.

REKLAMA

Kto jedzie do sanatorium bez kolejki i bez opłat?

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Inwalidzi Wojenni - korzystają z leczenia poza kolejnością.
  • Kombatanci: Osoby uprawnione mają prawo do częstszych wyjazdów i pierwszeństwa w realizacji e-skierowania.
  • Dzieci i opiekunowie: Leczenie uzdrowiskowe dzieci jest bezpłatne (NFZ pokrywa koszty zakwaterowania dziecka).

FAQ - najczęściej zadawane pytania o sanatorium i leczenie uzdrowiskowe

  1. Czy po marcowej waloryzacji wzrosły opłaty? Tak, stawki są indeksowane co roku. Obecny cennik obowiązuje od 1 marca 2026 roku i będzie aktualny do końca lutego 2027 roku.
  2. Jak często mogę składać wniosek? Kolejny wniosek o leczenie uzdrowiskowe można złożyć po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego pobytu.
  3. Czy sanatorium jest płatne przy niskiej emeryturze? Tak, NFZ nie zwalnia z opłat za zakwaterowanie ze względu na dochody. Można jednak wnioskować o zasiłek celowy w lokalnym ośrodku pomocy społecznej (MOPS/GOPS).
  4. Czy mogę zrezygnować z terminu? Tylko z ważnych przyczyn losowych (np. choroba, śmierć bliskiej osoby) potwierdzonych dokumentem. W innym przypadku tracisz miejsce w kolejce i musisz składać nowy wniosek.

Jak działa e-skierowanie do sanatorium NFZ w 2026 roku i gdzie sprawdzić status?

Lekarz POZ wystawia e-skierowanie, które trafia do systemu NFZ. Status, miejsce w kolejce i termin sprawdzisz w MojeIKP lub Internetowym Koncie Pacjenta. O przyznaniu miejsca dostaniesz SMS lub wiadomość w aplikacji.

Ile kosztuje doba pobytu w sanatorium NFZ w kwietniu 2026 roku?

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem sanitarnym: 40,90 zł; pokój dwuosobowy z pełnym węzłem sanitarnym: 27,30 zł; pokój wieloosobowy: 11,90 zł. Leczenie i zabiegi są bezpłatne, pacjent pokrywa zakwaterowanie i wyżywienie.

Czy w 2026 roku można wskazać preferowany region uzdrowiska?

Tak. Pacjent może wskazać region, ale o profilu leczenia decyduje lekarz NFZ. Jeśli lekarz balneolog potwierdzi dopasowanie wybranego uzdrowiska do potrzeb medycznych, prośba ma dużą szansę na realizację.

Jak skrócić oczekiwanie na sanatorium NFZ w 2026 roku dzięki "zwrotom"?

Zadzwoń do oddziału NFZ i "przejmij" termin po osobie, która zrezygnowała. W 2026 roku pozwala to skrócić oczekiwanie nawet o kilka miesięcy.

Kto ma pierwszeństwo w kolejce do sanatorium NFZ w 2026 roku?

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Inwalidzi Wojenni korzystają z leczenia poza kolejnością. Kombatanci mają prawo do częstszych wyjazdów i pierwszeństwa w realizacji e-skierowania.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rozliczenie PIT na ostatnią chwilę: co drugi Polak jeszcze tego nie zrobił. Termin mija już za tydzień
23 kwi 2026

Polacy zostawiają rozliczenie PIT na ostatnią chwilę: co drugi Polak jeszcze tego nie zrobił. Tymczasem termin na rozliczenie mija już za tydzień - 30 kwietnia 2026 r. Co w sytuacji braku rozliczenia się w tym czasie?
Mieszkańcy bloków dostają pisma w sprawie butli gazowych. W tych budynkach nie można ich mieć
23 kwi 2026

Mieszkańcy bloków dostają od zarządców pisma dotyczące butli gazowych i zakazów związanych z ich użytkowaniem. Ich treść jest stanowcza i może budzić obawy i pytania związane z tym, czy obowiązujące w tym zakresie przepisy się zmieniły, a możliwość korzystania z gazu została ograniczona?
Czy metro wystarczy do ochrony mieszkańców Warszawy? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na 619 schronów
23 kwi 2026

Czy warszawskie metro wystarczy do ochrony ludności w razie zagrożenia? Eksperci wyliczyli zapotrzebowanie na minimum 619 schronów. Singapur buduje system ochrony ludności od 1983 r. Co z polskim systemem?
Państwo wypłaca nawet 1,3 mln zł rekompensaty osobom, które straciły pieniądze przez nieuczciwych kontrahentów. Właśnie zmieniono zasady
23 kwi 2026

Jeśli ktoś jest ci winien pieniądze za dostarczone towary i ogłosił upadłość – możesz odzyskać nawet ponad milion złotych z państwowego funduszu. Sejm właśnie przegłosował zmiany, które radykalnie podwyższają limity wypłat i otwierają nowe terminy składania wniosków. Jest jednak warunek, który musisz spełnić.

REKLAMA

Ile trwa budowa domu, a ile osiedla deweloperskiego? Można się zdziwić
23 kwi 2026

Domy prywatne budują się dużo dłużej niż deweloperskie osiedla mieszkaniowe. Dlaczego? Jak długo trwa cały proces?
Doradcy podatkowi w togach jak adwokaci. Ministerstwo pokazuje szczegóły nowego stroju
23 kwi 2026

Już od 1 lipca 2026 r. doradcy podatkowi pojawią się w sądach w oficjalnych togach. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości określa ich wygląd – z charakterystycznym miodowym akcentem, który ma wyróżniać tę grupę zawodową i podkreślać rangę postępowań.
Fiskus może odmówić zwolnienia dywidendy mimo spełnienia warunków. Jest ważny wyrok WSA w Gdańsku
23 kwi 2026

WSA w Gdańsku potwierdza: nawet jeśli spółka formalnie spełnia warunki zwolnienia dywidendowego, fiskus może je zakwestionować. Kluczowe znaczenie ma mała klauzula antyabuzywna z art. 22c CIT, a nie status rzeczywistego właściciela. Wyrok wpisuje się w rosnącą linię orzeczniczą i ma istotne konsekwencje dla międzynarodowych struktur holdingowych.
Benefity pracownicze a art. 16 Kodeksu Pracy. Czy pracownik może mieć roszczenie o korzyści pozapłacowe?
23 kwi 2026

Wiele pracowników myśli, że tzw. benefity - korzyści pozapłacowe, należą się bezwzględnie. Okazuje się jednak, że przepis art. 16 Kodeksu Pracy zawiera jedno sformułowanie, które całkowicie zmienia perspektywę. Czy zatem pracownik może mieć roszczenie o korzyści pozapłacowe? Z analizy przepisów wynika ciekawy wniosek, podobnie jak z raportu dot. benefitów o charakterze żywnościowym, na który decyduje się coraz więcej pracodawców.

REKLAMA

Duży wzrost pożyczek pozabankowych
23 kwi 2026

W pierwszym kwartale tego roku firmy pożyczkowe udzieliły o ponad 15 proc. więcej pożyczek niż przed rokiem - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Ich łączna wartość wzrosła w tym czasie o ponad 21 proc.
Koniec z pozbawianiem seniorów całych majątków i umieszczaniem ich w DPS-ach na koszt gmin. Rząd usuwa niemoralną lukę prawną
23 kwi 2026

W dniu 26 marca 2026 r., w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który wprowadza nowe zasady odpłatności za pobyt seniorów w domach pomocy społecznej (DPS-ach) i (w ramach powyższego) – przewiduje dodanie do katalogu osób zobowiązanych do płatności za DPS – osób, które zostały obdarowane przez seniora nieruchomością w zamian za opiekę (m.in. w ramach umowy dożywocia). Nowa regulacja ma wyeliminować dostrzeżoną m.in. przez samorządy, głęboko niemoralną i niesprawiedliwą lukę prawną, która pozwala osobom zawierającym z seniorami umowy dożywocia na pozbawianie ich całego majątku i umieszczanie w DPS-ach, za które finalnie koszt ponosi gmina.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA