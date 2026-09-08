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Ponad 250 dni oczekiwania na rehabilitację na NFZ. Ile kosztuje miesięcznie prywatna rehabilitacja w 2026 r.? Dziś Światowy Dzień Fizjoterapii

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08 września 2026, 05:35
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Ponad 250 dni oczekiwania na rehabilitację na NFZ. Ile kosztuje miesięcznie prywatna rehabilitacja w 2026 r.? Dziś Światowy Dzień Fizjoterapii
Shutterstock

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Ponad 250 dni oczekiwania na rehabilitację na NFZ, a dokładnie średni czas wynosi 296 dni. Dla wielu chorych oznacza to bezpowrotną utratę tzw. okna terapeutycznego. Ile kosztuje miesięcznie prywatna rehabilitacja w 2026 r.? Dziś, 8 września, jest Światowy Dzień Fizjoterapii.

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Światowy Dzień Fizjoterapii 2026

Z okazji Światowego Dnia Fizjoterapii (8 września) eksperci zwracają uwagę na wyzwania finansowe, z jakimi mierzą się polscy pacjenci. W obliczu średniego czasu oczekiwania na stacjonarną rehabilitację neurologiczną w ramach NFZ przekraczającego 250 dni, pacjenci są zmuszeni do natychmiastowego korzystania z prywatnych gabinetów. Jak wynika z najnowszych analiz, pacjenci po udarach, poważnych operacjach ortopedycznych oraz rodzice dzieci z chorobami rzadkimi stają przed koniecznością natychmiastowego sfinansowania intensywnej terapii. Powód? Średni prognozowany czas oczekiwania na rehabilitację neurologiczną w warunkach stacjonarnych w ramach NFZ wynosi obecnie aż 296 dni. Dla wielu chorych oznacza to bezpowrotną utratę tzw. „okna terapeutycznego” – kluczowego czasu w pierwszych miesiącach po incydencie medycznym, kiedy mózg i ciało najszybciej odzyskują utracone funkcje.

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Ile kosztuje prywatna rehabilitacja w 2026 roku?

Koszty prywatnej fizjoterapii są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od specjalizacji terapeuty, stosowanych metod oraz lokalizacji gabinetu. Standardowa sesja trwająca od 45 do 60 minut to wydatek rzędu 120–280 zł. W największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, ceny wizyt najczęściej mieszczą się w przedziale 140–250 zł, podczas gdy w mniejszych miejscowościach zaczynają się od 100 zł. Należy jednak pamiętać, że pacjenci z ograniczoną mobilnością często muszą korzystać z wizyt domowych, które są średnio o 20–50% droższe (200–450 zł za wizytę). Największym obciążeniem dla domowych budżetów są jednak terapie specjalistyczne, które wymagają od pacjenta regularności i wysokiej częstotliwości spotkań.

Rehabilitacja neurologiczna po udarach i przy stwardnieniu rozsianym - koszt

Skuteczna terapia (np. certyfikowanymi metodami NDT-Bobath czy PNF) wymaga ogromnej wiedzy i ciągłego szkolenia terapeutów, co przekłada się na cenę sesji rzędu 150–350 zł. W początkowej, intensywnej fazie leczenia – trwającej od 6 do 12 miesięcy – zaleca się od 3 do 5 spotkań tygodniowo. Oznacza to, że miesięczny rachunek za samą fizjoterapię wynosi od 2 400 do nawet 5 600 zł. U pacjentów z chorobami przewlekłymi, takimi jak stwardnienie rozsiane, wydatki te stają się stałym elementem życia.

Rehabilitacja dzieci - koszt

Rehabilitacja najmłodszych, m.in. z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) czy rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), to oddzielna kategoria wydatków. Wysoce specjalistyczne sesje metodą NDT-Bobath kosztują od 130 do 250 zł, a metodą Vojty od 150 do 200 zł. By nie stracić szans na optymalny rozwój, dzieci często potrzebują rehabilitacji 4–5 razy w tygodniu. Miesięczny koszt takiej opieki to 2 000–4 500 zł, do czego dochodzą jednorazowe, liczone w tysiącach złotych wydatki na sprzęt wspomagający (pionizatory, ortezy, kliny).

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Fizjoterapia ortopedyczna - jaki koszt?

Po zabiegach takich jak rekonstrukcja więzadła, operacja kręgosłupa czy wstawienie endoprotezy, standardowa seria składa się z 20–30 sesji rozłożonych na kilka miesięcy. Koszt pojedynczej wizyty to 120–250 zł, co daje łączną kwotę od 2 400 do 6 000 zł za powrót do pełnej mobilności. Do tego często należy doliczyć płatne osobno zabiegi fizykoterapeutyczne (np. laser, ultradźwięki w cenie 30–100 zł).

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Ile kosztują 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne?

14-dniowy, stacjonarny wyjazd rehabilitacyjny kosztuje w 2026 roku od 2 000 zł w najtańszych ośrodkach poza sezonem, do ponad 10 000 zł w placówkach o standardzie premium. Co więcej, jeśli pacjent wymaga obecności opiekuna, ten płaci za swój pobyt dodatkowo (od 1 500 do 3 300 zł). Mimo że osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o środki z PFRON, maksymalne dofinansowanie (od września 2026 r.) dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi zaledwie 2 769 zł.

Zbiórki online na rehabilitację

Dane finansowe Polaków rysują niepokojący obraz w zderzeniu z kosztami leczenia. Według raportu BIG InfoMonitor (2025), aż 43% Polaków posiada oszczędności nieprzekraczające 10 000 zł. Kwota ta, przy intensywnej rehabilitacji neurologicznej lub dziecięcej, pozwala na sfinansowanie zaledwie dwóch do trzech miesięcy terapii, która w rzeczywistości powinna trwać latami. Jak społeczeństwo radzi sobie z tą presją finansową? Coraz powszechniejszym wyborem staje się crowdfunding. Z badania MNForce Poland, przeprowadzonego w grudniu 2025 r., wynika, że zbiórki internetowe są oceniane przez Polaków jako najbezpieczniejsza i najskuteczniejsza metoda finansowania nagłych kryzysów medycznych (zostawiając daleko w tyle m.in. kredyty konsumenckie czy chwilówki).

Źródło: pomagam.pl

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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