Do części lekarzy specjalistów można w 2026 roku zapisać się bez skierowania od lekarza rodzinnego. Lista obejmuje m.in. psychiatrę, ginekologa, onkologa i dentystę, psychologa, optometrystę oraz lekarza medycyny sportowej. Jakie są dalsze plany ministerstwa? Sprawdź, co ze skierowaniami w 2027 roku. Resort zabrał ważny głos w sprawie.

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Lekarze bez skierowania w 2026 roku. Do tych specjalistów można zapisać się bezpośrednio

Wizyta u lekarza rodzinnego nie zawsze jest konieczna przed konsultacją specjalistyczną finansowaną przez NFZ. W przypadku określonych poradni pacjent może od razu zgłosić się do placówki udzielającej danego świadczenia.

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W 2026 roku skierowanie nie jest wymagane do:

psychiatry,

ginekologa i położnika,

onkologa,

wenerologa,

dentysty,

psychologa,

optometrysty,

lekarza medycyny sportowej.

Ostatnie istotne rozszerzenie tej listy nastąpiło jesienią 2025 roku. Bezpośredni dostęp uzyskali wówczas pacjenci korzystający z trzech kolejnych rodzajów świadczeń.

Psycholog, optometrysta i lekarz medycyny sportowej bez skierowania od jesieni 2025 roku

Jedna ze zmian dotyczy pomocy psychologicznej. Pacjent może skorzystać ze świadczenia psychologa bez wcześniejszego uzyskania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

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Bez skierowania dostępne są również świadczenia optometrysty. Specjalista ten zajmuje się m.in. rozpoznawaniem wad wzroku i doborem okularów. Jeżeli podczas badania stwierdzi chorobę oka, może skierować pacjenta do okulisty.

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Trzecie ułatwienie dotyczy lekarza medycyny sportowej. Zmiana usprawniła dostęp do badań związanych z uprawianiem sportu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Celem rozszerzenia katalogu było skrócenie ścieżki pacjenta do potrzebnego świadczenia i ograniczenie wizyt w POZ odbywanych przede wszystkim po to, aby otrzymać skierowanie.

Lekarze bez skierowania w 2027 roku. Ministerstwo nie planuje rozszerzenia listy

Jak udało się ustalić redakcji serwisu Gazeta Prawna, pacjenci nie powinni spodziewać się kolejnego dużego rozszerzenia katalogu w przyszłym roku. Z informacji przekazanej przez ministerstwo wynika, że na 2027 rok nie są planowane zmiany zwiększające liczbę specjalistów dostępnych bez skierowania.

Resort opowiada się za utrzymaniem obecnego systemu. Podkreśla przy tym, że skierowanie nie jest jedynie dokumentem wymaganym ze względów formalnych.

Zasady jego wystawiania wynikają z ustawy z 27 sierpnia o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zdaniem ministerstwa to odpowiednio przygotowany lekarz powinien ocenić, czy stan zdrowia pacjenta wymaga konkretnego badania diagnostycznego albo konsultacji specjalistycznej.

Dlaczego skierowania do większości specjalistów mają zostać? Resort podaje powody

Według ministerstwa podstawowa opieka zdrowotna powinna pozostać pierwszym poziomem kontaktu pacjenta z systemem ochrony zdrowia. To lekarz POZ ocenia potrzeby chorego, zajmuje się diagnostyką i profilaktyką, a następnie decyduje, czy konieczne jest skierowanie go na kolejny poziom leczenia.

Część mniej skomplikowanych problemów może zostać rozwiązana już w POZ. Jeśli jednak możliwości diagnostyczne lub terapeutyczne na tym etapie okażą się niewystarczające, lekarz powinien skierować pacjenta do właściwego specjalisty.

Znaczenie ma również stan chorego. W przypadkach wymagających szybszej interwencji skierowanie może zostać oznaczone jako pilne, co wpływa na dalszą ścieżkę uzyskania świadczenia.

Skierowanie do specjalisty zawiera ważne informacje o stanie zdrowia pacjenta

Skierowanie pełni również funkcję informacyjną. Lekarz może przekazać za jego pośrednictwem informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta, wcześniejszego leczenia, odbytych konsultacji oraz wyników przeprowadzonych już badań.

W dokumencie znajduje się również informacja o pilności udzielenia świadczenia. Według resortu ułatwia to właściwe pokierowanie pacjentem i dopasowanie dalszego postępowania do jego potrzeb.

Przy szerszym zniesieniu skierowań ocena, czy pacjent rzeczywiście potrzebuje lekarza konkretnej specjalizacji oraz czy powinien zostać przyjęty w trybie pilnym, musiałaby odbywać się już na poziomie poradni specjalistycznej.

Więcej lekarzy bez skierowania? Ministerstwo ostrzega przed dłuższymi kolejkami

Ministerstwo wskazuje również na możliwe konsekwencje pozostawienia decyzji o wyborze specjalisty wyłącznie pacjentowi. Dopiero podczas wizyty mogłoby się wówczas okazać, że chory powinien trafić do lekarza innej specjalizacji.

W ocenie resortu prowadziłoby to do udzielania części świadczeń na niewłaściwym poziomie. Przy dużej liczbie oczekujących mogłoby to dodatkowo ograniczać dostęp do specjalistów osobom, które rzeczywiście wymagają konkretnej konsultacji.

System skierowań ma również służyć racjonalnemu wykorzystaniu ograniczonych zasobów ochrony zdrowia i ograniczać możliwość jednoczesnego zapisywania się pacjenta do kilku takich samych specjalistów.

Kardiolog, neurolog i dermatolog w 2026 roku. Czy trzeba mieć skierowanie?

Lista lekarzy dostępnych bez skierowania jest ograniczona. Do większości specjalistów nadal potrzebne jest skierowanie.

Dotyczy to m.in. kardiologa, neurologa i dermatologa. Przed zapisaniem się na wizytę pacjent powinien więc sprawdzić, czy w jego sytuacji konieczne będzie wcześniejsze uzyskanie skierowania.

Kto może iść do specjalisty bez skierowania? Niektórzy pacjenci mają dodatkowe uprawnienia

O możliwości skorzystania ze świadczenia bez skierowania decyduje nie tylko rodzaj poradni. Przepisy przewidują również szczególne uprawnienia dla określonych grup pacjentów.

Bez skierowania z określonych świadczeń mogą korzystać m.in.:

osoby chore na gruźlicę lub zakażone HIV,

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

weterani oraz żołnierze leczeni z powodu urazów lub chorób powstałych podczas misji zagranicznych,

inwalidzi wojenni, kombatanci i osoby represjonowane,

osoby uzależnione oraz współuzależnione – w zakresie leczenia odwykowego,

dzieci i młodzież korzystające ze świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych,

niepełnoletni pacjenci z ciężkimi i nieodwracalnymi schorzeniami powstałymi w okresie prenatalnym lub okołoporodowym – po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia.

W praktyce prawo do konsultacji specjalistycznej bez skierowania może więc wynikać z rodzaju świadczenia albo szczególnych uprawnień przysługujących konkretnemu pacjentowi.