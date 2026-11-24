Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą w 2026 roku otrzymywać nawet 4353 zł miesięcznie z ZUS, korzystać z dodatkowych 10 dni urlopu, krótszego czasu pracy oraz ulg podatkowych. Przepisy przewidują również płatne zwolnienia na rehabilitację i możliwość uzyskania karty parkingowej. Nie każdy jednak skorzysta.

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Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może mieć znaczenie zarówno dla kariery zawodowej, jak i domowego budżetu. Katalog dostępnych uprawnień jest szeroki, jednak zasady korzystania z poszczególnych form wsparcia wynikają z różnych aktów prawnych.

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Co przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2026 roku?

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą korzystać m.in. z:

świadczenia wspierającego w wysokości od 792 zł do 4353 zł miesięcznie, po spełnieniu dodatkowych warunków,

skróconego czasu pracy – do 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo,

dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego,

płatnego zwolnienia od pracy na udział w turnusie rehabilitacyjnym,

dodatkowej 15-minutowej przerwy w pracy,

zwolnienia od pracy na określone badania i zabiegi,

ulgi rehabilitacyjnej w PIT,

karty parkingowej, po spełnieniu określonych kryteriów,

dofinansowań ze środków PFRON.

Świadczenie wspierające w 2026 roku. Nawet 4353 zł miesięcznie niezależnie od dochodu

Jedną z form pomocy finansowej dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami jest świadczenie wspierające wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jego zaletą jest fakt, iż pieniądze można otrzymywać niezależnie od wysokości zarobków, emerytury czy renty.

O przyznaniu świadczenia wspierającego nie decyduje jednak stopień niepełnosprawności. Decydująca jest liczba punktów przyznanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Ocenie podlega zdolność do samodzielnego funkcjonowania, w tym wykonywania codziennych czynności.

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Wysokość świadczenia wynosi od 40 do 220 proc. renty socjalnej. Od 1 marca 2026 roku renta socjalna wynosi 1978,49 zł.

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Poziom potrzeby wsparcia Procent renty socjalnej Miesięczna kwota świadczenia 70–74 pkt 40 proc. 792 zł 75–79 pkt 60 proc. 1188 zł 80–84 pkt 80 proc. 1583 zł 85–89 pkt 120 proc. 2375 zł 90–94 pkt 180 proc. 3562 zł 95–100 pkt 220 proc. 4353 zł

Przy najwyższym poziomie potrzeby wsparcia osoba uprawniona może otrzymać 52 236 zł w ciągu 12 miesięcy, przy założeniu niezmienionej wysokości świadczenia. Przy najniższym – 9504 zł.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności a czas pracy. Krócej, ale bez obniżenia wynagrodzenia

Pracownicy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnieni na pełny etat co do zasady pracują krócej niż pozostali pracownicy. Zgodnie z art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ich czas pracy nie może przekraczać:

7 godzin na dobę,

35 godzin tygodniowo.

Osób z niepełnosprawnościami nie można również co do zasady zatrudniać w porze nocnej ani w godzinach nadliczbowych. Od tych ograniczeń istnieją jednak wyjątki. Nie stosuje się ich do pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu oraz osób, które na własny wniosek uzyskały odpowiednią zgodę lekarza. Koszty badania przeprowadzonego w tym celu ponosi pracodawca.

Dodatkowe 10 dni urlopu przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Kto otrzyma 36 dni wolnego?

Pracownicy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowych 10 dni roboczych urlopu wypoczynkowego w każdym roku kalendarzowym. W przypadku osób zatrudnionych na pełny etat oznacza to możliwość korzystania z:

30 dni urlopu w roku – przy podstawowym wymiarze urlopu wynoszącym 20 dni,

– przy podstawowym wymiarze urlopu wynoszącym 20 dni, 36 dni urlopu w roku – przy podstawowym wymiarze urlopu wynoszącym 26 dni.

Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik nabywa po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia go do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Nie musi przy tym przepracować całego tego okresu u jednego pracodawcy.

Do 21 dni płatnego zwolnienia na rehabilitację. Dodatkowego urlopu nie można dowolnie łączyć z turnusem

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą także skorzystać ze zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. Jego maksymalny wymiar wynosi 21 dni roboczych, a z uprawnienia można korzystać nie częściej niż raz w roku. Za czas nieobecności pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, obliczanego według zasad stosowanych przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Uwaga! Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia na turnus rehabilitacyjny nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Płatne zwolnienie na badania i zabiegi. Pracownik nie musi wykorzystywać urlopu

Jakie jeszcze uprawnienia przysługują osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności? Mogą one korzystać również ze zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia w celu:

wykonania badań specjalistycznych,

przeprowadzenia zabiegów leczniczych lub usprawniających,

uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego,

naprawy zaopatrzenia ortopedycznego.

Uwaga! Warunkiem jest brak możliwości wykonania tych czynności poza godzinami pracy.

Dodatkowe 15 minut przerwy w pracy. Pracodawca nie może potrącić wynagrodzenia

Pracownik z niepełnosprawnością ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy przeznaczonej na odpoczynek lub gimnastykę usprawniającą. Przerwa ta jest płatna i nie zastępuje przerwy przysługującej na podstawie Kodeksu pracy. W praktyce pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi 7 godzin, ma prawo do co najmniej 30 minut płatnych przerw w ciągu dnia. Nie musi ich odpracowywać.

Karta parkingowa przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Znaczenie mają cztery symbole

Niektóre osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą otrzymać kartę parkingową. Do jej uzyskania konieczne jest stwierdzenie znacznie ograniczonych możliwości samodzielnego poruszania się oraz uzyskanie odpowiedniego wskazania w orzeczeniu. Znaczenie ma również symbol przyczyny niepełnosprawności. O kartę parkingową mogą ubiegać się osoby, których orzeczenie zawiera co najmniej jedno z następujących oznaczeń:

04-O – choroby narządu wzroku,

– choroby narządu wzroku, 05-R – upośledzenie narządu ruchu,

– upośledzenie narządu ruchu, 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia,

– choroby układu oddechowego i krążenia, 10-N – choroby neurologiczne.

Będą zmiany w świadczeniu wspierającym, ale nie wiadomo, kiedy

Umiarkowany stopień niepełnosprawności. Jakie dodatkowe pieniądze można otrzymać z PFRON?

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą również ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W zależności od indywidualnych potrzeb i warunków przyznawania pomocy wsparcie może obejmować zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, udział w turnusach rehabilitacyjnych czy likwidację barier architektonicznych. W przypadku likwidacji barier architektonicznych, np. dostosowania łazienki do potrzeb osoby mającej trudności z poruszaniem się, dofinansowanie może wynieść do 95 proc. kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia.