Długowieczność to nie dożycie 120 lat, lecz samodzielność w ósmej i dziewiątej dekadzie życia. Krzysztof Łoniewski, dziennikarz Trójki i rzecznik Warsaw Longevity Forum, tłumaczy, od czego zacząć i dlaczego nie od suplementów.

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Jeszcze kilka lat temu długowieczność kojarzyła się głównie z poszukiwaniem leku, który zatrzyma starzenie. Dziś coraz częściej mówi się o „healthspan”, czyli długości życia w zdrowiu. W centrum uwagi nie jest już sama liczba przeżytych lat, ale to, ile z nich spędzimy sprawni, samodzielni i wolni od chorób przewlekłych. To przesunięcie akcentów widać nie tylko w medycynie. Społeczeństwa, w których dożycie setki przestaje być wyjątkiem, muszą na nowo zaplanować systemy emerytalne, opiekę zdrowotną, ubezpieczenia i przestrzeń miejską.

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O tych wyzwaniach rozmawiano podczas Warsaw Longevity Forum 2026, które odbyło się 24–25 listopada 2026 r. w Warszawie. Dwudniowe wydarzenie zgromadziło ekspertów ze świata nauki, medycyny, technologii i biznesu, a jego program objął 15 obszarów tematycznych: od medycyny regeneracyjnej i sztucznej inteligencji, przez finansowanie zdrowej długowieczności i gospodarkę stuletniego życia, po miasta projektowane z myślą o starzejących się mieszkańcach.

Wśród paneli o biotechnologii, inwestycjach i modelach biznesowych łatwo jednak zgubić to, co dla większości z nas najważniejsze, czyli codzienne nawyki. O treningu, diecie, relacjach i śnie rozmawiamy z Krzysztofem Łoniewskim, rzecznikiem prasowym forum, który od 2020 r. razem z prof. Markiem Postułą, kardiologiem i specjalistą medycyny długowieczności, prowadzi w Trójce audycję „Kierunek Długowieczność”.

Sławomir Biliński: Od kiedy zajmujecie się długowiecznością?

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Krzysztof Łoniewski: Najdłużej w tym kraju, bez dwóch zdań. Z prof. Markiem Postułą zajmujemy się tym tematem od 2020 r., choć pomysł narodził się rok wcześniej. Pracując w Trójce, nagrywałem Marka przy okazji wydarzeń sportowo-medycznych, a poznałem go przy okazji jednej z afer dopingowych w sporcie. Zaczął mi wtedy otwartym tekstem opowiadać, gdzie jego zdaniem działają najlepsze laboratoria dopingowe na świecie. Był pierwszym naukowcem i lekarzem, który w ogóle nie owijał w bawełnę, i to mi zaimponowało. Potem zaczął się interesować długowiecznością i trochę mnie tym zaraził. Powiedziałem mu: „Zróbmy o tym program”. To temat fascynujący, bo dotyczy każdego z nas.

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Wtedy myślałem o długowieczności w kategoriach cudownych leków. W badaniach było wiele substancji, choćby metformina, i wydawało się, że za moment wszyscy zaczniemy przyjmować koktajl dobrze sprawdzonych, przebadanych preparatów. Dopiero w miarę, jak się poznawaliśmy, Marek uświadomił mi, czym długowieczność jest naprawdę.

Zdrowe nawyki zamiast suplementów

Na tym forum nie widać stoisk z suplementami.

Bo do suplementów jest nam daleko. Oczywiście jest kilka przebadanych, które warto przyjmować: witamina D, kwasy omega-3, magnez i kurkumina, ale w połączeniu z pieprzem. Dobre wyniki badań ma też spermidyna. I to tak naprawdę wszystko na dziś.

Długowieczność to samodzielność, a nie 120 lat

Czym w takim razie jest długowieczność?

W 2020 r. ruszyliśmy w Trójce z audycją „Kierunek Długowieczność” i zaczęliśmy przybliżać słuchaczom, czym ona właściwie jest. Poznając temat, zrozumiałem, i zaczęliśmy to przemycać na antenie, że długowieczność to nie życie do 120 lat, o którym wszyscy marzymy. Chodzi o to, żeby w ósmej, dziewiątej dekadzie życia być samodzielnym. Żeby to osiągnąć, trzeba zacząć od podstawowych rzeczy, które są na wyciągnięcie ręki, ale przede wszystkim od budowania świadomości.

W programie podajemy mnóstwo ciekawostek ze świata nauki, bo Marek zawsze kieruje się nauką, a nowinek dotyczących długowieczności jest całe mnóstwo. Trzeba tylko umieć je znaleźć, a on nauczył mnie ich szukać. Przyznam szczerze, że dziwi mnie, że część lekarzy się nie dokształca. Zdarza mi się pójść do lekarza, który ma mniejszą wiedzę ode mnie. To deprymujące, bo widzę, że czegoś nie wie, i wiem, dlaczego: po prostu nie chce mu się tego szukać. To było i wciąż jest dla mnie martwiące.

Dlatego budujemy świadomość na różnych poziomach. Do zwykłych słuchaczy trafiamy przez audycję w Trójce, ale słuchają nas także lekarze. W podcaście „W stronę długowieczności” mamy pogłębioną formułę i wchodzimy w temat bardzo głęboko. Marek mówi tam o rzeczach, których ja nie do końca rozumiem, ale to ewidentnie treści dla lekarzy.

Aktywność fizyczna – najlepiej wydane pieniądze

A jeśli ktoś szuka prostych sposobów na długowieczność?

Trzeba sobie uświadomić podstawową sprawę: fundamentem długowieczności we wszystkich metaanalizach jest aktywność fizyczna dopasowana do wieku i możliwości. Kiedy ktoś pyta mnie o jedną radę, mówię: znajdź sobie dobrego trenera. Nie ma lepiej wydanych pieniędzy. Najlepiej, żeby był to fizjoterapeuta, bo oceni, co możesz robić dziś, a co w przyszłości, i pokaże ci właściwy, metodyczny trening do końca życia.

Starszy mężczyzna biega, trening Starszy mężczyzna biega, trening Shutterstock

Po 30. roku życia zaczyna się sarkopenia, czyli tracimy masę mięśniową. Jeżeli nie będziemy trenować i wykonywać ćwiczeń oporowych, będzie się pogłębiać, a wtedy nie ma mowy o samodzielności w ósmej, dziewiątej dekadzie życia. Nie pójdziesz sam do sklepu, nie wejdziesz po schodach. Trzeba więc pilnować, żeby nie tracić masy mięśniowej: przez trening, ale też przez odpowiednią dietę.

Dieta po pięćdziesiątce: więcej białka i kasz

Czyli jak, najpierw masa, potem rzeźba?

Dieta to kolejny fundament i powinna być zróżnicowana. W poradniku rozróżniamy zalecenia dla osób 30+, 40+, 50+ i 60+. Jeśli masz ponad 50 lat, tak jak my, albo ponad 60, musisz pamiętać, że poza treningiem oporowym trzeba dostarczać więcej białka niż wtedy, gdy miało się 30 czy 40 lat. To białko odpowiada za podtrzymanie tkanki mięśniowej, więc dieta jest absolutnie drugim fundamentem.

Znam się z dobrymi dietetykami, bo to akurat nie jest konik Marka, a mądrzy dietetycy powtarzają podstawową zasadę: jedzmy żywność nisko przetworzoną. Pamiętajmy o dużej ilości zielonych warzyw, o pestkach, orzechach, tłustych rybach, roślinach strączkowych i oleju.

A dieta planetarna? Nie ma co się z niej śmiać, wcale nie jest zła.

Ja się nie śmieję. Wiem tylko, jakie kontrowersje budzi to hasło. Pamiętajmy też, że nie doceniamy węglowodanów, a mamy w tym kraju mnóstwo kasz.

Kasze są genialne. To przecież nasza słowiańska tradycja.

Dokładnie. Powinniśmy jeść kasze, zielone warzywa i tłuste ryby, używać oliwy z oliwek albo, skoro jesteśmy w Polsce, oleju lnianego, który ma znakomite właściwości. I nie powinniśmy przesadzać z czerwonym mięsem, to bez dwóch zdań.

Musimy też niestety pamiętać, że każda ilość alkoholu jest trucizną. Każda. Dlatego trzeba go ograniczać. Często dodaję jednak, że alkohol ma jedno jedyne uzasadnienie, bo kolejnym fundamentem długowieczności są relacje. Jeżeli jesteś otoczony ludźmi, których lubisz i przy których dobrze się czujesz, to po piwie czy lampce wina nic się nie stanie.

Relacje i regeneracja: sen oraz sauna

Relacje mają aż takie znaczenie?

Tak. Na Harvardzie od 1938 r. prowadzone jest badanie uznawane za jedno z najdłuższych badań nad zdrowiem dorosłych na świecie. Objęło ludzi z bardzo różnych środowisk, od mieszkańców najuboższych dzielnic Bostonu po studentów Harvardu. Wyszło, że najdłużej w dobrym zdrowiu żyją ci, którzy mają znakomite relacje z innymi.

Ostatni fundament to regeneracja, przede wszystkim sen. Podobno można go wyćwiczyć. Przyznam szczerze, że ja ten fundament zawalam. Mówi się, że powinniśmy kłaść się i wstawać o stałych porach, a regularność jest nawet ważniejsza od długości snu. Mnie się to nie udaje, częściowo przez pracę w radiu, ale chyba nie tylko.

Innym dobrym sposobem na regenerację, co widać zresztą w moich wynikach badań, jest sauna. Chodzę do niej bardzo często. Saunowanie powinno być jednak mądre. Nie siedzimy w saunie przez 30 minut, żeby wyjść na miękkich nogach. Wchodzimy do sauny suchej na pięć–sześć minut, schładzamy się, nawadniamy i powtarzamy to trzy razy. Tak powinno wyglądać saunowanie, jeśli nie masz dużo czasu, a myślisz o długowieczności.

A nowe technologie?

Pojawia się coraz więcej przebadanych naukowo metod regeneracji z użyciem różnych urządzeń. Jeśli ktoś chce zgłębić ten temat, warto sięgnąć do wiedzy prof. Małgorzaty Łukowicz, krajowej konsultant w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Pani profesor korzysta między innymi z urządzenia, które łączy hipoksję z hiperoksją. Leżysz na plecach, zakładasz maskę i na zmianę dostajesz za mało tlenu, a potem „nagrodę” w postaci jego nadmiaru. Taki interwał bardzo dobrze regeneruje. Kapitalna sprawa.

Cztery fundamenty długowieczności

To wszystko co powinnismy wiedzieć?

Tak, to cztery fundamenty: aktywność fizyczna, dieta, relacje i regeneracja. Oczywiście zdrowie psychiczne jest poza wszelką dyskusją, ale ono także wiąże się z relacjami i z aktywnością fizyczną. To temat, o którym wciąż mówimy za mało.

Ważne Warto wiedzieć Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w stanowisku opublikowanym w styczniu 2023 r. na łamach „The Lancet Public Health” wskazała, że nie istnieje bezpieczny poziom spożycia alkoholu, który nie wpływałby na zdrowie. Decyzję o przyjmowaniu suplementów diety warto skonsultować z lekarzem.