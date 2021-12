Opłata paliwowa

W 2022 r. stawka opłaty paliwowej wynosi:

- 165,14 zł za 1000 l benzyny silnikowe, o kodach: CN 2710 12 45 lub CN 2710 12 49 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami

- 338,53 zł za 1000 l olej napędowy, o kodzie CN 2710 19 43 lub CN 2710 20 11, wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponenty stanowiące samoistne paliwa

- 198,25 zł za 1000 kg gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe oraz gazowe węglowodory alifatyczne skroplone i w stanie gazowym, przeznaczone do napędu silników spalinowych, o kodach: CN 2711 i CN 2901 oraz wyroby inne niż określone w pkt 1–3, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane za 1000 kg do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN

Podstawa prawna: art. 22 ustawy z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1747)