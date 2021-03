Odliczenia od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2021 r.

- cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia

koronawirusem (art. 52n updof) albo

- na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe w formie komputerów przenośnych, takich jak laptopy i tablety (art. 52x updof)

- 200% wartości darowizny – w przypadku darowizny przekazanej od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r.

- 150% wartości darowizny – w przypadku darowizny przekazanej od 1 do 31 maja 2020 r.

- kwota odpowiadająca wartości darowizny – w przypadku darowizny przekazanej od 1 czerwca do 30 września 2020 r