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Jednorazowa amortyzacja w podatku dochodowym od osób fizycznych

Obowiązywał:
od 2027-01-01

Jednorazowa amortyzacja w podatku dochodowym od osób fizycznych

Do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mają prawo podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy.

Mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro*.

W 2027 r.

Małym podatnikiem jest podatnik, którego przychód w 2026 r. nie przekroczył  8 754 000 zł

Wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekraczać w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro* łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

219.000 zł

* Przeliczenia na walutę polską dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w pierwszym roboczym dniu października roku poprzedzającego rok podatkowy, w zaokrągleniu do 1000 zł. Kurs euro na dzień 1 października 2026 r. wyniósł 4,3770 zł.

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