Ciepło systemowe dla każdego

Rzeszów pięknieje. To widać na każdym kroku. Jednym z elementów atrakcyjności miasta jest wszechstronnie rozwijający się system ciepłowniczy, którego może pozazdrościć wiele miast polskich. Jego podstawą są dwie elektrociepłownie: EC – Rzeszów i EC – Fenice, pracujące dla wspólnej sieci zarządzanej przez MPEC- Rzeszów – To pozytywna opinia specjalistów krajowych i zagranicznych – zaznacza Lesław Bącal – prezes Zarządu MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. – Dzięki pierścieniowemu układowi sieciowemu praktycznie każda dzielnica miasta ma co najmniej dwustronne zasilanie, a więc zaopatrzenie miasta w ciepło jest bezpieczne, ekonomiczne i ekologiczne. W przypadku awarii można dokonać wyłączeń tak, aby zminimalizować uciążliwości. Co roku powstaje następny pierścień. Mało które miasto ma tak skonstruowaną sieć.

Rozwój miasta

Rzeszów rozwija się wszechstronnie: przede wszystkim pod względem budownictwa mieszkaniowego, jak i infrastruktury towarzyszącej. Inwestycji na podobną skalę nie realizowało w ostatnich latach żadne większe miasto w Polsce. Podczas gdy, cały kraj zmaga się ze zjawiskiem smogu, MPEC-Rzeszów wychodzi naprzeciw tym zagrożeniom. Firmie przypadła szczególna misja dbałości o czyste powietrze w połączeniu z komfortem zamieszkiwania.

Jednym ze sposobów wyeliminowania smogu pochodzącego z niskiej emisji jest zaopatrzenie jak największej liczby gospodarstw domowych w ciepło systemowe. – Ostatnie lata to duży sukces firmy w tej dziedzinie – podkreśla prezes Lesław Bącal – Przyłączenia do systemu ciepłowniczego nabrały dynamiki. Budujemy coraz więcej sieci, głównie dlatego, że powstają nowe osiedla. Zapotrzebowanie podwoiło się, a gdzieniegdzie nawet potroiło. 20 lat temu budowaliśmy 20 – 30 nowych węzłów ciepłej wody rocznie, a teraz około 150. To bardzo duży wysiłek finansowy dla naszej firmy, ale radzimy sobie z tym wyzwaniem. Program ciepłej wody rozwija się.

Smog to nie powietrze

Jest oczywiste, że ciepło systemowe jest najbardziej efektywnym sposobem na skuteczne ograniczenie smogu na terenie Rzeszowa, gdyż proces spalania paliw dla uzyskania ciepła odbywa się w elektrociepłowniach, i jest monitorowany, co uniemożliwia przekroczenie normowych dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do powietrza. Oczyszczanie spalin odbywa się w nowoczesnych wysokosprawnych urządzeniach, co pozwala na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do minimum i sprawia, że system ten jest przyjazny dla środowiska.